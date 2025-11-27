On sait qui des hommes ou des femmes trompent le plus leur conjoint, c'est très serré

Qui trompe le plus entre les hommes et les femmes en 2025 ? Une étude de l'IFOP donne la réponse et c'est très sérieux.

L'infidélité est un sujet aussi vieux que le couple ! Et tant qu'il y aura de l'amour et du mariage, il y aura forcément des petites trahisons et tromperies... Il est assez courant de penser que les hommes sont - à tout le moins - généralement plus infidèles que les femmes. Est-ce vraiment le cas en 2025 ? Une étude de l'IFOP révèle l'évolution de ces tendances sur la vie des couples en France.

En avril 2025, l'IFOP a sortie une grande enquête évoquant notamment l'infidélité chez les hommes et les femmes. Selon l'étude, 41% des hommes et 37% des femmes déclarent avoir déjà été infidèles. Les chiffres démontrent que les hommes restent légèrement plus nombreux à reconnaître leur infidélité. Néanmoins, l'écart entre ces pourcentages s'est réduit par rapport aux années précédentes. Même observation chez les jeunes adultes (25-35 ans) : l'infidélité féminine a augmenté de 15% depuis 2020.

Jeune femme en train d'observer le téléphone de son compagnon © 123rf

L'infidélité chez les hommes et les femmes connaît, avec les années, une égalisation progressive, comme le note l'enquête. Cependant, les hommes et les femmes ne trompent pas pour les mêmes raisons. En effet, les hommes sont infidèles généralement par "besoin de nouveauté". Le désir de diversité sexuelle qui reste un facteur clé.

Le manque d'épanouissement conjugal, qui se manifeste par "un vide émotionnel ou sexuel", pousse aussi les hommes à tromper. Enfin, l'influence hormonale où la testostérone sont parfois invoquées pour expliquer ou justifier une plus grande propension à l'infidélité.

Les femmes, elles, trompent pour des raisons plus émotionnelles. Elles sont à la recherche d'attention et d'affection à cause d'un partenaire distant qui les poussent à chercher du réconfort ailleurs. Autre motif : "l'insatisfaction émotionnelle". Contrairement aux hommes, les femmes sont infidèles pour combler un manque d'intimité émotionnelle.

"Selon une étude menée par des chercheurs britanniques de l'Université d'Oxford, en 2024, 64% des femmes seraient infidèles pour cette raison", rapporte Psychologies. L'évolution des mentalités fait que de plus en plus de femmes revendiquent leur liberté sexuelle et affective. Notons aussi que les réseaux sociaux et l'arrivée des applications de rencontres facilitent l'accès aux partenaires extraconjugaux.