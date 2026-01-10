Les premiers "hobbits" ont disparu il y a 61 000 ans, les chercheurs ont trouvé une explication

L'homo sapiens n'est pas la seule espèce d'hominidés à avoir foulé la Terre. Des êtres de petite taille étaient avec nous et se seraient finalement éteints.

Les hobbits, ces êtres appartenant à l'univers de Tolkien, n'ont pas vraiment existé bien sûr, mais une forme de vie hominidée ressemble tellement à ce qu'a décrit l'écrivain que le surnom est utilisé pour la décrire. Nommés Homo floresiensis, ces humains d'environ un mètre de haut ont vécu pendant plus de 140 000 ans au cœur de Liang Bua, une grotte calcaire située sur l'île indonésienne de Flores. Surnommés "hobbits", ils ont finalement disparu entre 61 000 et 55 000 ans avant notre ère.

Aujourd'hui, des chercheurs ont découvert pourquoi ces êtres de petite taille se sont éteints. Dans une étude publiée dans Communications Earth & Environment, ils expliquent que le changement climatique a joué un rôle direct dans leur disparition, rapporte Discover. En effet, les chercheurs ont constaté qu'une sécheresse prolongée a transformé l'écosystème de la région réduisant les ressources en eau douce et entraînant un déclin important des populations animales dont dépendaient les "hobbits". Des conditions qui les auraient probablement forcé à quitter leur habitat, contribuant à leur extinction.

"L’écosystème autour de Liang Bua s’est considérablement asséché à l’époque de la disparition d’Homo floresiensis", a déclaré le Dr Mike Gagan, auteur principal de l’étude, dans un communiqué de presse . "Les pluies estivales ont diminué et les lits des rivières se sont asséchés de façon saisonnière, ce qui a mis à rude épreuve les hobbits et leurs proies." Afin de retracer les événements survenus lors des années précédant la disparition de ces hominidés, l'équipe a utilisé deux sources de preuves : des stalagmites de grottes et des dents fossilisées d'une espèce d'éléphants pygmées que les "hobbits" chassaient autrefois.

Terrasses de rizières à Flores, en Indonésie. © 123rf

Les stalagmites, se formant en fines couches grâce à l'écoulement de l'eau depuis les plafonds des grottes, emprisonnent les signatures chimiques des pluies passées. En analysant ces couches, les chercheurs ont pu reconstituer près de 200 000 ans de climat local. Ainsi, il y a environ 76 000 ans, une tendance à l'assèchement sur le long terme s'est intensifiée. De plus, les archives montrent qu'entre 61 000 et 55 000 ans avant notre ère, la région subissait une sécheresse sévère et prolongée. Un laps de temps correspondant à la période durant laquelle Hydrocanthus floresiensis a disparu.

L'équipe de chercheurs a ensuite croisé les données des stalagmites avec l'analyse isotopique des dents de Stegodon florensis insularis afin de comprendre l'impact de ce changement sur l'écosystème dans son ensemble. Les éléphants pygmées dépendaient fortement de l'eau des rivières, l'émail de leurs dents a enregistré des conditions de plus en plus arides à mesure que les pluies diminuaient. Leur population s'est donc effondrée à peu près au même moment où les "hobbits" ont disparu.

L'intensification de la sécheresse a causé une désintégration de l'écosystème autour de Liang Bua : l es rivières se sont asséchées et la végétation s'est raréfiée. " Les eaux douces de surface, les Stegodon et les Homo floresiensis déclinent tous simultanément, ce qui illustre les effets cumulatifs du stress écologique", a déclaré le Dr Gert van den Berg.