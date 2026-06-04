La Corée du Nord exhorte ses citoyens à concentrer tous leurs efforts sur la plantation de riz pour atteindre l'objectif annuel de production

En Corée du Nord, les habitants sont invités à tout faire pour atteindre les objectifs de production de riz fixés par le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Soldats, étudiants travailleurs civils sont sur le pont.

En Corée du Nord, le riz est le principal produit agricole du pays. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture estime à 2 300 000 tonnes de riz la production annuelle pour l'année 2022 en Corée du Nord. Force est de constater que la tradition de la culture du riz perdure : le 11 mai dernier, les médias d'Etat nord-coréens ont appelé les habitants à intensifier leurs efforts pour la récolte de cette année.

Une demande qui intervient dans un contexte délicat pour le pays et même l'ensemble de l'Asie du Nord-Est : plusieurs pénuries alimentaires sévissent, par exemple liées à des récoltes très décevantes de riz. En 2022, les importations de riz chinois par la Corée du Nord atteignaient un record depuis le début de la pandémie de Covid-19 avec 30 000 tonnes importées au mois de novembre.

Elément de base de l'alimentation et de la survie de nombreux citoyens nord-coréens, le riz est un indicateur de bonne santé économique du pays. Depuis près de quatre ans, la hausse nette des importations de riz venues de Chine, tout de même réduites en raison de restrictions sanitaires, illustre les difficultés alimentaire importantes du pays.

D'après un journaliste de l'Agence de presse du Vietnam en Asie du Nord-Est, le journal "Rodong Simnun" qui n'est autre que le principal journal du Parti des travailleurs de Corée du Nord, a bien appelé les citoyens à achever à temps la plantation pour répondre à la cadence imposée par le pouvoir et atteindre l'objectif annuel, relaye Dan Viet, un média vietnamien.

Le "Rodong Simnun" décrit la plantation de riz comme une activité commerciale clé pour atteindre les objectifs de production et mettre en œuvre les directives du Congrès du Parti qui s'est tenu en février 2026. Lors de cette réunion, une "priorité a été clairement déclarée par le leader Kim Jong-un", précise le journal vietnamien cité : "résoudre le problème alimentaire du peuple en cultivant efficacement la terre", peut-on lire. Il s'agit là de "la tâche la plus urgente à laquelle la Corée du Nord est confrontée".

Habituellement, la période de plantation démarre à la mi-mars pour prendre fin au mois de mai ou début juin. Quid du personnel employé pour s'atteler à la tâche et tenter de remplir les objectifs du dictateur nord-coréen Kim Jong-un ? La Corée du Nord "mobilise régulièrement des soldats, des étudiants et des travailleurs civils" pendant la saison des plantations de riz.