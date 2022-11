Joe Biden affaibli mais pas (du tout) coulé par les Midterms 2022

BIDEN. En conservant la majorité au Sénat, les démocrates se donneraient un peu d'air pour les deux dernières années de mandat de Joe Biden. Mais ces Midterms 2022 constituent tout de même un revers pour la Maison Blanche.

Joe Biden ne pourra certainement pas parler de victoire, mais les démocrates peuvent se targuer d'avoir limité la casse : les midterms 2022 devraient bien aboutir à un changement de majorité à la chambre des représentants, mais la bataille pour le Sénat reste très ouverte. Il est probable que les démocrates conservent le contrôle de l'instance législative, ce qui constituerait déjà un motif de réjouissance. Cela permettrait au président américain de se préserver de toute initiative législative républicaine, qui viendrait mettre un coup d'arrêt à plusieurs chantiers politiques. Quelques résultats cruciaux de ces élections de mi-mandat doivent encore être déterminés par le dépouillement en cours. Pour suivre ces résultats, rendez-vous sur notre grand direct des Midterms 2022.

Les élections de mi-mandat aux Etats-Unis ou midterms s'apparentent à un référendum sur la politique et l'action de Joe Biden après deux ans au pouvoir. Hélas pour le chef d'Etat le bilan n'est pas reluisant avec une inflation de plus de 8% sur un an qui frappe les Américains et de nombreuses gaffes ou absences qui font douter de la fiabilité du président presque octogénaire. Le vote des midterms prend la forme d'un vote sanction puisque "Joe Biden est jugé "responsable" de ce qu'il se passe dans le pays, au niveau économique", souligne d'ailleurs Marin Fortin-Bouthot, chercheur et coordonnateur de l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand au Canada auprès de Linternaute. Or, le locataire de la Maison Blanche aura encore moins l'occasion de porter ses réformes en cas de défaite dans les urnes ce mardi. Joe Biden a tenté de mobiliser l'électorat démocrate et les femmes en défendant corps et âme le droit à l'avortement quitte à en oublier les sujets économiques pourtant première préoccupation des citoyens. Ces choix cumulés à son bilan priveront-t-ils le parti Démocrate de victoire aux midterms ?

Joe Biden déjà impopulaire

S'il est le président à avoir décroché le plus de voix des électeurs dans l'histoire de la présidentielle (plus de 81 millions – Obama en avait obtenu 69 en 2008 et 65 en 2012, 2e et 3e plus hauts totaux, Trump en ayant comptabilité un peu moins de 63), Joe Biden a perdu en popularité ces derniers mois, avec désormais 42% d'opinions favorables. Mais à quoi Joe Biden doit sa dégringolade dans l'opinion publique ? Depuis son arrivée à la Maison Blanche, "sa situation n'a fait que se dégrader" résume, auprès de Linternaute, Marie-Christine Bonzom, ancienne journaliste française aux Etats-Unis, chargée du suivi de la présidence. Entre crise du Covid et crise migratoire au Mexique suivies de la guerre en Ukraine, Joe Biden a tenté de gérer, dans le même temps, plusieurs dossiers chauds, sans parvenir à les résoudre, avant de trancher en faveur du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Un départ qui s'est déroulé dans le chaos total, un attentat ayant été perpétré à l'aéroport de Kaboul, tuant 13 soldats américains. Un épisode charnière dans le début de mandat de Joe Biden : depuis ce jour, l'homme de 79 ans doit gouverner un pays avec une majorité d'opinions défavorables, comme Obama et Trump avant lui.

Joe Biden éclipsé par Barack Obama lors des midterms 2022 ?

Compte tenu de sa faible popularité, Joe Biden a pensé bien faire en se tenant à l'écart de la campagne électorale des midterms. Le président américain n'est apparu en meetings qu'à la mi-octobre et s'est parfois tenu à distance des candidats, se privant même de déplacements dans quatre Etats pourtant clefs pour la victoire des Démocrates. Mais si le chef d'Etat a voulu se faire discret, la campagne avait besoin d'un leader et c'est à Barack Obama que la gauche américaine a fait appel. L'aisance et le talent oratoire de l'ancien chef d'Etat ont redonné du souffle à la campagne. Joe Biden a toutefois pu souffrir de la comparaison avec la vivacité et la passion des discours de Barack Obama. Ces derniers mois, malgré ses nombreux déplacements, le président américain a eu l'air de s'enfermer dans une "bulle" déconnectée des préoccupations quotidiennes des Américains selon les mots de son prédécesseur démocrate.

Une erreur de stratégie électorale pour Joe Biden ?

La campagne des midterms ne s'est pas seulement jouée sur des personnalités mais aussi sur des sujets de société. Joe Biden et l'ensemble des candidats démocrates se sont emparés de la question brûlante de l'avortement, lequel a été mis à mal par les juges républicains de la Cour Suprême américaine qui a renversé le droit constitutionnel à l'IVG, le 24 juin 2022. Face à la colère et la révolte provoquées par la décision juridique, l'angle d'attaque démocrate était tout trouvé : défendre l'avortement et promettre de "graver dans le marbre Roe v. Wade (le nom de l'arrêt garantissant l'accès à l'IVG, ndlr) une bonne fois pour toutes" tout en dénonçant la politique des Républicains.

Mais en mettant l'accent quasi exclusivement sur l'avortement, Joe Biden est les démocrates ne sont-ils pas passés à coté des élections ? La réponse est "oui" selon le chercheur et spécialiste des Etats-Unis Marin Fortin-Bouthot. Notamment parce qu'au cours de la campagne les questions économiques liées au pouvoir d'achat, au prix de l'essence et plus généralement à l'inflation, qui a grimpé de 8,2% sur un an au mois de septembre, ont pris le dessus. "L'avortement et les questions sociales sont des enjeux importants mais la question économique est centrale car tous les Américains sont sujets au prix de l'essence. Beaucoup d'entre eux sont serrés dans leur finances. C'est une question plus concrète. On a l'impression que, d'un côté, les républicains mettent en avant les enjeux économiques et les démocrates les enjeux sociaux. Cette stratégie s'est essoufflée", analyse le chercheur. L'institut PewResearch confirme que les questions économiques sont la priorités des Américains à 79% quand le droit à l'avortement qui a fortement mobilisé est aujourd'hui neuvième dans l'ordre des préoccupations avec 56% des électeurs qui disent y accordent de l'importance.

Joe Biden, candidat à la présidentielle américaine en 2024 ?

Alors qu'il s'apprête à fêter ses 80 ans, le 20 novembre, Joe Biden a évoqué le 22 octobre son "intention" d'être candidat à un nouveau mandat présidentiel en 2024. Une décision qui n'est pas encore officiellement prise mais sur laquelle Joe Biden a déjà une idée précise et se donne le temps de la confirmation. Le président américain qui détient déjà le record du chef d'Etat américain le plus âgé assure avoir le soutien de sa femme pour se présenter à un second mandat : "Ma femme pense que nous sommes en train de faire quelque chose de très important et que je ne devrais pas m'en détourner", a-t-il sur la chaîne MSNBC le 22 octobre. Mais plus que le soutien de son épouse, c'est la santé de Joe Biden qui pose des questions sur sa possible candidature dans deux ans.

Si le Démocrate confirme son intention de se présenter en 2024, il y a de fortes chances pour qu'il croise un ancien adversaire en la personne de Donald Trump qui a lui aussi évoqué sa "très probable" candidature. A noter qu'avant de se lancer dans la course à la présidentielle, Joe Biden devra de nouveau passer par des primaires démocrates.

Quel est l'état de santé de Joe Biden ?

Joe Biden se surnomme lui-même la "machine à gaffes" et si plusieurs erreurs d'attention et lapsus ont plusieurs fois décroché des sourires, ces derniers mois les confusions et les absences du président américain inquiètent. L'homme fêtera ses 80 ans le 20 novembre et les années sont visibles dans son comportement mais à la rentrée le Démocrates a assuré sur CBS : "Il n'y a rien que je ne pouvais faire avant et que je ne peux pas faire maintenant, que ce soit sur un plan physique, mental ou autre". Pourtant plus de 60% des Américains jugent que leur président est trop âgé pour assumer ses fonctions selon une étude I&I TIPP citée par le Parisien, rejoignant ainsi une partie des Démocrates.

Deux événements récents ont ravivé les interrogations sur la santé mentale de Joe Biden : l'interpellation d'une élue décédée un mois plus tôt lors d'un discours le 28 octobre et la confusion entre la guerre en Ukraine et celle en Irak répétée début novembre. Ces absences surviennent aussi dans le cadre privé puisque comme le révélait le journaliste Benny Johnson, Joe Biden s'est momentanément perdu dans les jardins de la Maison Blanche fin octobre ne sachant plus où il était. Tous ces épisodes traduisent le début d'une démence sénile pour certains électeurs et plusieurs élus Républicains mais d'autres défendent le président. Le commentateur de la chaîne Bloomberg Jonathan Bernstein s'est notamment agacé face aux remarques de d'éventuels troubles neurocognitifs : "Il faut arrêter de dénigrer ses capacités mentales". La politologue franco-américaine Nicole Bacharan, interrogée sur RTL le 28 octobre est du même avis : "Le fait que ce soit un homme vieillissant et fatigué, cela préoccupe tout le monde, de là à dire qu'il est sénile et qu'il ne maîtrise plus sa pensée, je pense que quand même, on n'a pas assez d'éléments pour le dire".