Éric Piolle : qui est le maire de Grenoble, candidat à la primaire écologiste ?

Le maire EELV de Grenoble s'est déclaré candidat à la primaire écologiste de septembre dès le mardi 29 juin et espère être le prochain candidat des Verts pour la présidentielle.

"S'ouvre une nouvelle page pour moi, qui va nous lancer collectivement vers la primaire des écologistes en septembre", a déclaré Éric Piolle, mardi 29 juin, sur France 3 Alpes et France Bleu Isère. "J'avance étape par étape (…) Maintenant, c'est une étape tournée vers 2022 suppression, poursuit le maire de Grenoble. Éric Piolle veut reproduire la stratégie qui l'a fait réélire à Grenoble en 2020, celle de l'alliance des gauches, à l'échelle nationale.

Qui est Éric Piolle ?

Ingénieur informatique, Éric Piolle a travaillé comme cadre dirigeant pour Hewlett-Packard, à Grenoble, où il a également fait ses études, jusqu'à son licenciement en 2010, après s'être opposé à un plan de délocalisation. Le natif de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, s'engage ensuite auprès d'Europe Écologie-Les Verts. Le père de quatre enfants est élu à la tête de Grenoble en 2014, puis réélu en 2020, grâce à une alliance entre les écologistes, La France insoumise, des socialistes, des citoyens et des associations. Éric Piolle se veut rassembleur et entretient de bonnes relations aussi bien avec François Ruffin, Clémentine Autain et Jean-Luc Mélenchon, de La France insoumise, ainsi qu'avec Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris.

Candidat à la primaire EELV pour la présidentielle 2022

"Je suis là pour fédérer un arc humaniste, comme à Grenoble en 2014 et en 2020. Je viens apporter cette expérience de la victoire, de l'exercice du pouvoir, validée par ma réélection en 2020", affirme Éric Piolle auprès de 20 Minutes. L'édile a annoncé sa candidature à la primaire du "pôle écologiste", mardi 29 juin. Il fait face, pour l'instant, à deux autres candidats : Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. "Ce qui me caractérise, c'est le travail collectif, je suis un meneur d'équipe", ajoute Éric Piolle. Parmi ses propositions, l'ingénieur de formation souhaite instaurer un ISF (impôt sur la fortune) climatique, et organiser un référendum constitutionnel pour réduire les pouvoirs du chef de l'État, mettre la protection du climat dans la Constitution et introduire la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Cet été, Éric Piolle et sa famille vont faire un tour de France en van pour partir à la rencontre des habitants.

Quel bilan écologiste à Grenoble ?

La ville de Grenoble est la première grande métropole dirigée par les écologistes, souvent décrite comme leur "laboratoire". Éric Piolle a remporté la victoire grâce à une large alliance des gauches et sur la promesse d'un "bouclier écologique et social". Le centre-ville a été radicalement changé depuis sa première élection de 2014 : les panneaux publicitaires ont été interdits, une autoroute à vélo a été installée, la vitesse a été limitée à 30 km/h. Le maire veut également que 100% des besoins électriques de la cité iséroise soient couverts par une énergie verte d'ici 2022. Cette politique fait des heureux et des mécontents, notamment parmi les commerçants qui dénoncent une baisse de leur activité, en raison d'un nombre moins important de visiteurs. En 2014, Éric Piolle voulait également instaurer une "démocratie renouvelée" à l'échelle locale. Les indemnités des maires et des élus ont, en effet, été diminuées, mais la mesure phare d'"interpellation et de votation d'initiative citoyenne" a été retoquée en 2018 par le tribunal administratif.