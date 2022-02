Isabelle Balkany : une tentative de suicide, quel est son état de santé ?

Après l'annonce de la révocation de son placement sous bracelet électronique, Isabelle Balkany a fait une nouvelle tentative de suicide, jeudi 3 février 2022. Son mari, Patrick Balkany a dénoncé une "décision de justice totalement injuste".

[Mise à jour le 3 février 2022 à 21h14] "Isabelle Balkany a 74 ans, elle est très fragile, elle est malade mais je ne pense pas que ce soit un danger pour qui que ce soit à part pour elle-même." C'est par ces mots que Patrick Balkany, son mari, a donné des nouvelles de l'état de santé de l'ancienne première adjointe de Levallois après sa tentative de suicide. Alors que la cour d'appel de Rouen a révoqué le placement du couple sous bracelet électronique, pouvant les mener à être incarcéré à la suite de leur condamnation pour fraude fiscale, Isabelle Balkany aurait fait une tentative de suicide selon Patrick Balkany. Interrogé sur BFM TV pour réagir à cette nouvelle décision judiciaire, l'ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a annoncé que son épouse avait été prise en charge quelques instants auparavant par le Samu : "j'étais en bas, je parlais avec mon avocat, et elle a avalé une boite de je ne sais quoi". Il s'agirait de barbituriques, comme l'a indiqué le septuagénaire plus tard à RTL.

Troisième tentative de suicide pour Isabelle Balkany

L'état de santé de l'ancienne première adjointe de Levallois n'est pas connu, mais l'inquiétude est vive pour son mari : "elle avait dit : 'je n'irai pas en prison, je me supprime'. Elle va encore être entre la vie et la mort". Encore, car ce n'est pas la première fois qu'Isabelle Balkany est prise en charge à l'hôpital pour de telles raisons. A deux reprises, déjà, l'ex-élue aujourd'hui âgée de 74 ans avait tenté de mettre fin à ses jours : c'était le 2 mai 2019 après un intriguant post sur les réseaux sociaux, se disant "fatiguée" et voulant "faire une grosse sieste". Elle s'en était finalement sortie, comme après sa deuxième tentative, le 26 avril 2020, en ingurgitant une boîte de médicaments.

Jeudi 3 février 2022, quelques minutes avant le passage de Patrick Balkany sur BFM TV, son épouse avait publié sur les réseaux sociaux un message interrogatif, laissant tout de même sous-entendre des pensées funestes : "Je veux juste dormir, DORMIR... Épuisée par l'âge, le mien, la haine, des autres, l'angoisse pour l'Homme de ma vie, la blessure, inguérissable, du "gommage" de ce que j'ai pu faire de positif... Merci à ceux qui m'ont fait le bonheur de m'aimer... et à mes amours à 4 pattes". Et ce, accompagné d'une photo avec un message : "il est temps que ça s'arrête."

"C'est honteux": Patrick Balkany réagit à son retour en prison sur BFMTV pic.twitter.com/4t5c94G4HZ — BFMTV (@BFMTV) February 3, 2022

La veille, Isabelle Balkany avait posté une photo tout aussi évasive, d'une personne traversant une passerelle pour se diriger dans le brouillard. "Humeur du soir..." écrivait-elle. Leur côté, ses avocats, Me Pierre-Olivier Sur et Clara Gérard-Rodriguez, avait décrié la décision de la cour d'appel de Rouen mettant en avant l'âge et l'état de santé de leur cliente : "âgée de 75 ans, dans un état physique et psychologique extrêmement dégradé, Isabelle Balkany a déjà tout perdu, au cours de cette procédure pénale qui aura duré près de dix ans: ses fonctions politiques, la quasi-intégralité de son patrimoine, son honneur... Et le nom des Balkany est devenu le catalyseur de l'opprobre public, voire de la haine".