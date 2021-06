Résultat d'Audrey Pulvar aux régionales : déception en Ile-de-France, son score

L'ancienne journaliste Audrey Pulvar a essuyé un revers aux élections régionales en Ile-de-France, ne parvenant pas à prendre le leadership à gauche tout en voyant Valérie Pécresse nettement dominer ce scrutin.

[Mis à jour le 21 juin 2021 à 15h10] Gros couac pour Audrey Pulvar. La candidate de la gauche aux régionales n'a pas fait le poids en Ile de France, nettement devancée par Valérie Pécresse. Avec 11,07% des voix, l'ancienne journaliste sauve sa présence au 2e tour, mais devancée par Julien Bayou (EELV, 12,95%), elle a déjà annoncé son intention de se retirer. 4e derrière Valérie Pécresse (35,94%), Jordan Bardella (13,12%) et donc Julien Bayou, Audrey Pulvar a vécu un premier tour bien difficile.

Ce résultat n'est toutefois pas une surprise, puisque selon les derniers sondages, la gauche ne semblait pas en mesure s'imposer au premier tour des élections régionales en Ile-de-France malgré les nombreuses forces en présence. Socialistes, écologistes et insoumis ont décidé de partir dispersés chacun derrière sa tête de liste et les enquêtes d'intentions de vote les ont donnés sur des scores compris entre 8% et 12% au premier tour selon les différents sondages. Les résultats n'en étaient pas si loin mais c'est bien Julien Bayou qui s'impose comme le futur chef de file de la gauche au 2e tour, fort de son score plus important dans ce premier tour.

En plus de devoir s'adapter aux difficultés liées à la crise sanitaire, la campagne d'Audrey Pulvar a été mouvementée à différentes reprises. La polémique autour des propos de la tête de liste sur les réunions non-mixtes de l'UNEF a porté un coup dès le début de sa campagne. S'en est suivi une passe d'armes avec Gérard Darmanin autour du soutien apporté à la police. Le ministre de l'Intérieur avait notamment renvoyé vers un discours d'Audrey Pulvar lors de manifestations contre les violences policières. Selon la candidate et ses proches conseillers, la faible mobilisation des électeurs est en partie due à l'impopularité des élections régionales . "Les gens commencent seulement à s'intéresser à ce scrutin", indiquait au Parisien Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris et soutien d'Audrey Pulvar.

Qui est Audrey Pulvar ?

La candidate est à l'origine connue pour sa carrière de journaliste dans de grands médias tels que les chaînes du groupe France Télévision, Canal+ ou encore à la radio sur France Inter par exemple. Ses premiers engagements politiques médiatisés remontent à 2011 lorsqu'elle soutienait son compagnon de l'époque, Arnaud Montebourg, aux primaires du Parti socialiste sans prendre part à la campagne. Sa première prise de position militante date de 2017 et s'inscrit dans le mouvement écologique quand elle succède à Nicolas Hulot à la présidence de la Fondation pour la nature et l'homme jusqu'en 2019.

Elle s'engage en politique en commençant par être nommée sur les listes d'Anne Hidalgo, candidate aux élections municipale de Paris en 2020. Après la victoire de la socialiste, Audrey Pulvar devient conseillère de Paris et adjointe à la mairie de la capitale en charge de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts.

La présentation de l'ancienne journalistes aux élections régionales d'Ile-de-France semble être la suite logique de son parcours politique. Elle est la candidate soutenue par le Parti socialiste, le Parti communiste de France et le Parti radical de gauche mais n'est membre d'aucune des familles politiques.