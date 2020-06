"Résultat des municipales à Lyon : Doucet triomphe, ce qu'il va changer"

Grégory Doucet a remporté les élections municipales 2020 à Lyon, qui tourne la page Gérard Collomb. L'écologiste compte bien imposer sa patte dans la capitale des Gaules.

Prévue, annoncée et finalement bien réelle : la vague verte a littéralement déferlé sur Lyon ce dimanche soir. Grégory Doucet, inconnu il y a encore quelques semaines, est désormais le nouveau patron de la deuxième ville de France, après avoir obtenu 52,6% des suffrages, loin, très loin devant Yann Cucherat (29,70 %) et Georges Képénékian (17,70 %). Historique pour le Verts, cette élection marque également la fin de l'ère Gérard Collomb, dont les mandats de maire d'arrondissement, puis de maire de la ville, avaient débuté il y a 25 ans. "C'est une page qui se tourne", réagissait l'ancien ministre de l'Intérieur après la confirmation de la victoire écologiste dans son fief, évoquant même la "fin de [s]a vie politique". Les Lyonnais ont donc opté pour le changement et cela devrait se voir concrètement, si l'on se penche sur le programme de Grégory Doucet.

Parmi les mesures clés du programme de Grégory Doucet figurait la lutte contre la pollution en limitant à 30 km/h maximum une grande partie de la ville et en facilitant les déplacements en transports en commun en particulier les bus. Réhabiliter la marche fait partie des priorités de cette campagne en redonnant de l'espace aux piétons, "un espace sécurisé, un espace végétalisé avec des bancs avec des fontaines pour l'été, avec des toilettes publiques". Evidemment, les pistes cyclables ne sont pas oubliées avec l'ambition d'une ville "100% cyclable". L'idée d'un "cluster vélo", autrement dit un réseau d'entreprises, d'acteurs publics et privés, de chercheurs qui coopéreront dans ce domaine a aussi été avancée. Du côté des trottinettes qui envahissent les grandes métropoles et commencent à soulever certaines problématiques, Grégory Doucet a proposé un encadrement strict.

Lyon, la future ville des enfants ?

La sécurité, qui a été l'un des principaux thèmes de cette élection municipale, n'a pas été oubliée dans le programme de Grégory Doucet pour Lyon. Ce dernier entend ouvrir des antennes de police municipales dans certains quartiers et renforcer ses moyens. "Il faut plus de policiers à vélo et il faut envisager aussi d'étendre la brigade équestre, parce que ce sont des modes de déplacement qui permettent de patrouiller doucement, d'intervenir rapidement aussi sur des cas d'incivilité ou de petite délinquance", avait-il expliqué pendant la campagne. L'idée de médiateurs de rue a aussi été avancée, "des personnes qui puissent intervenir en amont dans une logique de prévention". Sujet sensible chez les écologistes, la vidéosurveillance fera l'objet d'un audit pour s'assurer de leur efficacité.

Dans l'interview qu'il a accordée à Linternaute.com mi-février, Grégory Doucet l'affirmait d'emblée : il ne s'est pas porté candidat aux municipales à Lyon "pour faire de la figuration". "Notre projet est de gouverner la ville, et c'est possible bien sûr", ajoutait-il. Pour ce faire, le programme du candidat voulait clairement prendre un virage écolo, tout en promettant une ville "apaisée". Parmi les thématiques phares de Grégory Doucet : "faire de Lyon la ville des enfants "avec un réaménagement progressif de la ville, des travaux pour sécuriser les abords des écoles et les végétaliser, pour protéger les enfants de la chaleur". Il entend investir 230 millions d'euros pour les écoles durant son mandat. Le candidat EELV propose aussi de fermer des rues à l'abord de certains établissements "au cas par cas". Un autre objectif que se fixe Grégory Doucet s'il est élu maire : atteindre 100% des repas des cantines des crèches et des écoles issus de l'agriculture biologique et 50% des aliments d'origine locale, c'est-à-dire produits à moins de 50km. Un réaménagement des rythmes scolaires, ou l'augmentation des moyens des réseaux d'éducation populaire (développement des Maisons des Jeunes et de la Culture, MJC, centres sociaux, Maisons de l'enfance, centres socio-culturels…) sont aussi au programme.

Biographie courte de Grégory Doucet

Né en 1973 à Paris, Grégory Doucet est arrivé à Lyon en 2009 pour prendre la direction des opérations en Afrique de l'Ouest de l'ONG Handicap International. Ce père de trois enfants, inconnu du grand public, était déjà sur la liste écologiste dans le 8e arrondissement de la ville lors des municipales de 2014. Il sera aussi un temps candidat aux législatives de 2017 avant de laisser sa place à un socialiste en vertu de l'accord entre EELV et le PS. Il était encore candidat en 2019, en 27e position sur la liste emmenée par Yannick Jadot aux européennes. C'est surtout par son activisme que Grégory Doucet s'est fait connaitre dans la capitale des Gaules. Organisateur des marches pour le climat dans la ville, il sera candidat dès 2017 pour porter les couleurs vertes aux municipales 2020 à Lyon. Il sera finalement désigné en septembre dernier, à l'occasion d'une primaire, face à deux cadres locaux du parti, Étienne Tête et Bruno Charles.

Soutenu par le PS, le PC et LFI, Grégory Doucet a également reçu les appuis de d'anciens marcheurs, à l'image de Hubert Julien-Laferrière, député de Lyon, et de Matthieu Orphelin. Conscient de l'enjeu énorme pour les écologistes, le candidat s'est dit prêt à gouverner la deuxième ville de France, même s'il est resté prudent sur le second tour. "Ce scrutin a une dimension historique, car on a un mandat pour agir sur le climat", glissait-il au Parisien la semaine dernière. Grégory Doucet a aussi plusieurs mesures originales pour renforcer l'économie solidaire et locale à Lyon. Il propose par exemple d'instaurer une nouvelle monnaie à Lyon, "La Gonette" permettant de payer l'accès à des équipements municipaux (piscines, musées…). Il propose également que les élus volontaires soient rémunérés à hauteur de 5% en Gonette.

Réaliste sur les chances de Grégory Doucet de l'emporter, Julien Bayou avait affiché un visage confiant lors d'une conférence de presse organisée le 17 juin dernier sur les Berges du Rhône. Le chef de file des écologistes français avait qualifié d'"historique" la percée des Verts dans le paysage politique et plus particulièrement dans ces municipales. ."Il s'agit pour nous de dire que nous sommes prêts à gouverner. Les Français aussi sont prêts. (...) Nos propositions ont déjà été expérimentées. Ce qui se joue le 28 juin, c'est d'engager pleinement la transition écologique dans la justice sociale", avait-il soutenu.

