Election 2022 au Brésil : dernier débat très tendu entre Bolsonaro et Lula... Résultats des sondages

ELECTION BRÉSIL. Lula et Bolsonaro profitent du dernier jour de campagne ce samedi 29 octobre, à la veille du second tour de l'élection présidentielle au Brésil. Favori d'après les résultats des sondages, le candidat de la gauche espère l'emporter face au président sortant.

Dernières actus

Un dernier débat très tendu entre Bolsonaro et Lula Le 29 octobre 2022 à 13h54. Les deux candidats du second tour de l'élection présidentielle brésilienne, Lula et Jair Bolsonaro, se sont affrontés lors d'un dernier débat de plus de deux heures, ce vendredi 28 octobre, sur TV Globo, la chaîne la plus regardée dans le pays. Les deux candidats se sont rendu coup pour coup, s'accusant mutuellement de mensonges. Le président sortant Bolsonaro a, d'entrée de jeu, invectivé l'ancien chef d'État : "Lula, arrête de mentir, rentre chez toi !" a-t-il lancé. Et d'ajouter que Lula devrait "se faire exorciser pour arrêter de mentir". Lula, qui a fêté ses 77 ans ce jeudi, a rétorqué en indiquant que Jair Bolsonaro "est le plus grand menteur de l'histoire du Brésil", le traitant de "déséquilibré". Le débat n'a donc pas vraiment volé haut. En effet, le président sortant est même allé jusqu'à demander à Lula : "Tu prends du Viagra ?" Le débat de vendredi a eu lieu lors de la dernière ligne droite d'une campagne marquée par les insultes, les fake news et les provocations. Le chroniqueur politique Octavio Guedes a estimé, sur la chaîne GloboNews, qu'il s'agissait d'"un antidébat, sans la moindre nouveauté qui puisse changer la donne". Lula a légèrement augmenté (de quatre à six points) son avance dans le dernier sondage de l'institut de référence Datafolha, publié jeudi, avec 53 % des intentions de vote exprimées, contre 47 % pour le président d'extrême droite.

Point final de la campagne médiatique pour Lula et Bolsonaro Vendredi 28 octobre (3). Ce vendredi à minuit, les campagnes présidentielles de Lula et Bolsonaro prendront fin dans tous les médias. Les publicités quotidiennes diffusées 25 fois par jour pour chacun des candidats ont été ou seront passées une dernière fois sur les écrans et les ondes tandis que les journalistes et commentateurs politiques s'apprêtent à livrer leurs dernières analyse sur le scrutin de ce dimanche 30 octobre. Les derniers sondages doivent aussi tomber ce vendredi pour ne pas prendre le risque d'influencer les électeurs dans leur choix pendant le week-end de l'élection. Pour terminer cette campagne audiovisuelle en beauté, Lula et Bolsonaro vont toutefois participer à un ultime débat télévisé diffusé sur la chaîne TV Globo. Ce dernier duel est l'occasion pour les deux candidats de gagner des votes supplémentaires à seulement quelques heures du vote du second tour mais pour remporter l'adhésion des électeurs il faut convaincre par ses arguments. Or, si le débat de ce soir ressemble aux précédentes confrontations, il faut plus s'attendre à des démonstrations de force et un échange d'attaques personnelles plutôt qu'à un combat d'idées. La stratégie n'a pas fait ses preuves jusqu'à présent mais ce n'est pas pour autant que Lula et Bolsonaro changeront leur fusil d'épaule pourtant avec un duel très serré annoncé, il n'est jamais trop tard pour mettre à profit de nouvelles tactiques électorales. Si le débat télévisé de ce vendredi entre Lula et Bolsonaro mettre un point final à la campagne présidentielle dans les médias, elle pourra se poursuivre encore toute la journée de samedi dans les rues. Des manifestations et des cortèges pourront être organisés comme la distribution de tracts électoraux pour défendre les candidatures de Lula et de Bolsonaro.

Les résultats confirment la tendance, Lula en tête pour gagner l'élection présidentielle Election présidentielle au Brésil

Infogram Vendredi 28 octobre (2). Qui dit fin de campagne dit aussi derniers sondages. De nouvelles études publiées dans la soirée du 27 octobre, qui seront aussi parmi les dernières à paraître, confirment les chiffres avancés cette semaine à savoir un score serré mais avec tout de même 6 points d'écart entre Lula et Bolsonaro. Les sondages signés par l'institut Datafolha et Atlas créditent le candidat de la gauche de 53% des intentions de votes valides contre 47% pour Bolsonaro. Pour sa part, l'agrégateur de sondages CNN/Locomotiva retrace la totalité des enquête d'opinion de la campagne est estime aussi que le résultat de l'élection au Brésil ce dimanche 30 octobre sera de 53% à 47% en faveur de Lula. L'agrégation de tous les sondages diffusés par les instituts montre bien que l'ancien président Lula a dominé toute la campagne en termes d'intentions de vote. Pas une fois le président sortant n'a dépassé son rival même si par moment l'écart s'est considérablement réduit jusqu'à ne tenir qu'à deux points de différence entre les deux hommes politiques : 51% pour Lula contre 49% pour Bolsonaro. Les sondages semblent donc indiquer que la victoire de Lula est quasi certaine mais il faut garder à l'esprit qu'au premier tour de l'élection, si les enquêtes avaient vu juste sur l'identité du vainqueur elle avaient sous-estimé le score de Bolsonaro, des surprises sont donc encore possible dimanche.

Au Brésil, l'élection présidentielle parasitée par les fake news Vendredi 28 octobre (1). Au Brésil, toute la campagne présidentielle a été parasitée par des opérations de désinformation massives menées sur les réseaux sociaux. Et il a été facile pour les électeurs qui se renseignent essentiellement sur les réseaux de tomber dans les pièges tendus par les campagnes des deux candidats. Bolsonaro et ses militants se sont tout de même montrés plus actifs quand il s'agit de faire circuler des fausses informations et parfois des mensonges pour gagner des voix. L'argument préféré du camp bolsonariste a été sans conteste la critique sur la fiabilité du système électoral au Brésil, lequel fonctionne avec des urnes électroniques et est considéré comme un des plus sûrs au monde. Reste que comme le montre Franceinfo, les bolsonaristes assurent à qui veut bien l'entendre que des applications permettent de trafiquer le décompte des voix par les urnes et donc de faire élire Lula illégalement et malgré le résultat supposé plus important de Boslonaro. Dans le camp de Lula aussi la stratégie de la désinformation a été mise à profit en particulier durant l'entre-deux-tours. Et comme en réponse aux critiques et aux informations fausses véhiculées au sujet de l'ancien chef de l'Etat par Bolsonaro et son camp, Lula s'en est pris au président sortant l'accusant tour à tour de cannibalisme et de pédophilie en reprenant, détournant et amplifiant les propos du candidat. Du fait de ces fausses informations omniprésentes, le Tribunal supérieur électoral (TSE) a dû intervenir à plusieurs reprises pour interdire aux candidats d'user ou de répéter certains arguments durant la campagne. Malgré les inteventions et les sanctions du TSE, ses décisions n'ont pas toujours été respectées et la désinformation a eu le temps de faire son oeuvre dans les deux camps. Dans un tel contexte, il y a fort à parier que quel que soit le résultat de l'élection au Brésil, les militants du candidat perdant contestent l'issue du scrutin.

Lula convaincu de sa victoire appelle Bolsonaro à "se taire" Jeudi 27 octobre (3). La tension monte d'un cran à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle au Brésil et elle se cristallise sur le résultat du scrutin. Lula comme Bolsonaro sont convaincus de remporter l'élection ce dimanche 30 octobre et du fait l'issue du vote fera forcément un déçu. Mais la déception pourrait virer à la colère dans le cas d'une défaite du président sortant, l'homme d'extrême droite à plusieurs fois répété sa capacité à contester les résultats en cas de victoire de Lula avant de calmer le jeu ces derniers jours notamment en se disant prêt à accepter le choix des électeurs quel qu'il soit mais seulement si "rien d'anormal" n'est signalé par la commission de transparence. Malgré ces déclarations en date du vendredi 21 octobre, la crainte d'une contestation est toujours présente. Pour éviter que les paroles ne se transforment en actes, Lula s'est exprimé sur l'atmosphère qui régnera après l'annonce des résultats de la présidentielle au Brésil lors de son interview donnée le 25 octobre sur le podcast O Brasil Pod+. "Je pense que Bolsonaro va perdre les élections parce que je pense que je vais gagner", a déclaré l'ancien chef de l'Etat affirmant à nouveau être le vainqueur du scrutin avant d'appeler Bolsonaro à "se taire" et à "ne pas créer de troubles dans le pays" en cas de défaite.

Dernier débat entre Lula et Bolsonaro vendredi soir Jeudi 27 octobre (2). Il y aura bien un deuxième débat durant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle au Brésil. Le duel entre Lula et Bolsonaro se tiendra dans la soirée du vendredi 28 octobre et sera diffusé sur la chaine TV Globo, la plus regardée du pays. Les deux candidats à la présidence ont choisi de s'affronter et d'opposer leurs arguments et programmes une dernière fois seulement quelques heures avant le début du scrutin qui débutera le dimanche 30 octobre à 8 heures et et se terminera à 17 heures. Le débat présidentiel devrait durer environ deux heures dans des conditions similaires à celles prévues pour le débat du dimanche 16 octobre : le rôle des journalistes devrait être limité à l'animation et la modération des propos des candidats et exclure le fact-checking et Lula et Bolsonaro devraient pouvoir se déplacer librement sur le plateau. A deux jours du scrutin le dernier débat présidentiel de la campagne pour l'élection 2022 sera scruté. Lula et Bolsonaro profiteront de leur dernière chance pour défendre leurs idées et attirer les électeurs à eux. Autant dire qu'il y a beaucoup à gagner surtout après la médiocrité de la précédente confrontation durant laquelle la forme et les attaques personnelles ont pris le pas sur le fond et la défense des programmes politiques. Pour Lula, l'enjeu sera encore plus grand puisqu'en refusant de se rendre au débat normalement prévu le 21 octobre, il a laissé à Bolsonaro une fenêtre de deux heures pour pouvoir s'exprimer dans une interview devant les médias.

Au Brésil, la campagne électorale entre dans sa dernière phase Jeudi 27 octobre (1). Avant l'élection présidentielle brésilienne de ce dimanche 30 octobre, Lula et Bolsonaro ont encore trois petits jours pour faire campagne et réunir le plus d'électeurs derrière eux. Dans cette dernière ligne droite, la campagne va garder un bon rythme voir s'intensifier avant de prendre fin à la veille du scrutin. Ce jeudi marque déjà la fin des meetings et des rassemblements statiques , à compter de ce soir les prétendants ne pourront plus remplir les stades ou les places pour défendre leurs idées ou descendre leurs adversaire (leur activité préférée). Aujourd'hui et demain sont aussi les derniers jours durant lesquels la propagande électorale pourra être diffusée sur les médias audiovisuels, après quoi les 25 spots publicitaires quotidiens accordés à Lula et Bolsonaro et surtout les cinq minutes d'antenne quotidiennes ne seront plus que de l'histoire ancienne. Les candidats à l'élection doivent donc choisir avec soin les messages qu'ils souhaitent porter le plus massivement devant les électeurs pour ces derniers rendez-vous. A la veille du scrutin, le samedi 29 octobre, la campagne présidentielle vivra ses dernières heures mais celles-ci seront animées car si les médias brésiliens devront garder le silence pour ne pas influencer les électeurs, les militants pourront eux défendre Lula ou Bolsonaro dans les rues lors de marches, de cortèges motorisés ou plus simplement avec la distribution de tracts électoraux. Avec un score annoncé très serré par les sondages, ces dernières manifestations pourraient permettre da gagner quelques voix supplémentaires mais difficile de savoir si cela sera suffisant pour renverser l'issue du scrutin. A noter que si Lula considère que les sondages qui le donnent vainqueur voient juste, Bolsonaro croit également en sa victoire et assure que les enquêtes d'opinion ne font que "mentir" pour favoriser son adversaire.

Quels soutiens pour les candidats Lula et Bolsonaro ? Mercredit 26 octobre (3). La campagne d'entre-deux-tours ne vient jamais sans nouveaux ralliements. A ce jeu là, Lula a touché le gros lot du moins sur le plan politique. Dès la reprise de la campagne présidentielle au Brésil, l'ancien chef de l'Etat a reçu publiquement le soutien de Simone Tebet, sénatrice du centre droit et candidate arrivée dans les suffrages au soir du premier tour de la présidentielle. L'élue a expliqué le 6 octobre faire le choix du candidat de gauche "car je reconnais en lui un engagement pour la démocratie et la Constitution que je ne reconnais pas chez le président". Elle s'est d'ailleurs illustrée aux côtés de Lula pendant la campagne et a même participé à la communication électorale. Mais la prise de position de la femme politique n'a pas été celle de son parti, le Mouvement démocrate brésilien (MDB) n'ayant pas donné de consigne de vote. L'autre candidat malheureux de la présidentielle et dissident de gauche Ciro Gomes s'est aussi rangé derrière Lula mais plus par opposition avec Bolsonaro que par conviction puisque l'homme a dit faire le choix d'une moindre mal lors du second tour. A eux deux, Simone Tebet et Ciro Gomes ont obtenu 7% des voix du premier tour de l'élection et il est probable que la majorité de ces voix migrent vers Lula le 30 octobre. A moins que les électeurs ne préfèrent l'abstention. Pour le second tour Lula bénéficie du soutien de 15 partis politiques sur les 32 que compte le Brésil. Bolsonaro a lui aussi reçu des soutiens pour le second tour de la présidentielle, pas ceux d'anciens candidats mais ceux de gouverneurs d'Etat élus ou réélus et souvent très influents. On peut par exemple cité les gouverneurs de Sao Paulo et de Rio de Janeiro. Mais le président sortant a surtout été renforcé par la vague bolsonariste qui a poussé plusieurs politiques de la droite conservatrice au Congrès, à tel point que la majorité parlementaire se retrouve à droite. Si Bolsonaro est élu, la composition du Congrès sera un avantage certain mais encore faut-il remporter l'élection. Reste que le président sortant s'est montré confiant après durant la campagne et espère que cette vague de droite se répercutera sur les scrutins ce dimanche 30 octobre.

Les résultats des sondages se stabilisent et donnent Lula en tête Election présidentielle au Brésil

Infogram Mercredi 26 octobre (2). Les résultats des sondages n'ont pas beaucoup fluctué pendant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle au Brésil et comme avant le premier tour, le candidat de la gauche, Lula, a conservé la première place dans les intentions de vote tout au long de a campagne. Ce mercredi à quatre jours du scrutin du deuxième tour, la tendance est la même et l'ancien président brésilien a même gagné un point par rapport à la semaine dernière en grimpant à 53% contre 47% pour Bolsonaro, selon le sondage de PoderData réalisé auprès de 5000 personnes entre dimanche et mardi. Une augmentation mineure mais qui peut témoigner de la migration du vote de certains indécis vers Lula, et c'est justement ces votes que les deux candidats souhaitent récupérer le 30 octobre. D'après l'analyse de Rodolfo Costa Pinto, politologue et coordinateur de PoderData, le résultat du sondage pourrait traduire l'impact de l'affaire impliquant l'ancien député du centre droit et soutien de Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson. L'homme politique normalement assigné à résidence n'a pas respecté cette obligation et a été interpellé le week-end du 22 et 23 octobre par la police fédéral mais devant les agents, l'ancien élu a lancé des grenades assourdissantes blessant deux policiers. Roberto Jefferson s'est rendu le dimanche soir vers 19 heures mais le mal été fait. La proximité plusieurs fois affichée par l'ex-député entre lui et le président sortant a pu causer du tort à Bolsonaro à quelques jours du scrutin, d'autant que la gauche n'a pas hésité à rebondir sur l'événement pour faire valoir le vote pro-Lula. Le politologue précise tout de même que si l'affaire Jefferson est une des pistes pour expliquer cette légère évolution, cela ne peut pas être prouvé. Il faut aussi garder à l'esprit que les sondages peuvent encore changer et que les résultats de l'élection présidentielle peuvent réserver des surprises. Les jeux ne sont pas encore faits.

Lula et Bolsonaro en mission séduction auprès des abstentionnistes Mercredi 26 octobre (1). Au Brésil, le vote est obligatoire pour tous les électeurs de 18 à 69 ans et les jeunes de 16 ou 17 ans en plus des personnes âgées de 70 ans ou plus ont aussi la possibilité de voter, la participation au scrutin est même fortement encouragée. Avec ces dispositions inscrites dans la Constitution brésilienne, le nombre d'abstentionnistes devrait être faible lors de l'élection présidentielle, pourtant au premier tour du 2 octobre 2022 ils étaient presque 21% à ne pas être allés voter, un chiffre record depuis 1998. Compte tenu de l'écart serré annoncé entre Lula et Bolsonaro par les différents résultats des sondages, le vivier de voix que représentent les abstentionnistes est très convoité. Le candidat de la gauche voit le moyen d'assoir sa victoire avec une avance plus confortable et incontestable sur le président sortant tandis que Bolsonaro espère recueillir ces voix pour refaire son retard dans les enquêtes d'opinion et surtout dans les urnes le soir du 30 octobre pour peut-être remporter le scrutin. Si la campagne met l'accent sur les électeurs abstentionnistes c'est aussi parce que certains facteurs pourraient dissuader les électeurs d'aller voter : à gauche on craint que l'électorat modeste ne se déplace pas faute de moyens et à droite la présence de deux jours fériés autour de la date du scrutin fait redouter un départ en week-end prolongés des familles aisées. La deuxième moitié de la campagne et notamment cette dernière semaine de tractations électorales sont pensées par les deux prétendants à la présidence pour convaincre les abstentionnistes : défense des projets, critiques du bilan ou du programme adverse et propagande musicale sont mises en place dans les deux camps. Selon CCN Brasil des clips musicaux sont mêmes développés par les deux équipes de campagne, au Parti des Travailleurs on entend diffuser un clip avec des chanteurs connus comme Sandrá de Sá, Caetano Veloso ou Luisa Sonza dans lesquels les électeurs sont invités à se rendre dans les bureaux de vote quand dans le camp bolsonariste on fait appel à des jeunes stars de country pour les mêmes raisons en ciblant plus particulièrement le jeune électorat de droite.

Y aura-t-il un deuxième et dernier débat avant l'élection présidentielle au Brésil ? Mardi 25 octobre (3). Deux débats étaient annoncés durant la campagne d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle au Brésil. Le premier qui a été diffusé en direct le dimanche 16 octobre n'est pas passé inaperçu mais n'a pas pour autant été brillant. Lula et Bolsonaro y ont plus souvent critiqué l'adversaire et son programme plutôt que défendre leurs propres idées et projets. Les presque deux heures de confrontation ont plus ressemblé à une démonstration de force avec des candidats enclins à prouver leur supériorité par des tapes sur l'épaule condescendantes, des regards emplis de jugement et d'autres gestes ironiques. Les millions de téléspectateurs brésiliens attendent un autre débat après cette performance jugée médiocre par les commentateurs politiques. Et deuxième débat il devait y avoir vendredi 21 octobre sur la chaine CNN Brasil. Le média avait annoncé la tenue du duel présidentiel dès la première semaine de campagne de l'entre-deux-tours en faisant savoir que les équipes de campagne des deux candidats avaient validé les conditions de participation et que seule la présence de Lula devait encore être confirmée. Mais le grand soir le candidat de la gauche ne s'est pas présenté prétextant une "incompatibilité avec son calendrier de campagne". Le débat est donc devenu une interview entre les journalistes politiques et Jair Bolsonaro. Lula avait toutefois promis sa participation à deux débat durant l'entre-deux-tours, la question qui se pose est alors de savoir si et quand une nouvelle confrontation aura lieu entre les deux prétendants à l'élection présidentielle avant le dimanche 30 octobre? Selon Bruno Meyerfeld, correspondant pour Le Monde à Rio de Janeiro, un débat est attendu le vendredi 28 octobre, dernier jour durant lequel les médias audiovisuels pourront être des lieux de campagne pour Lula et Bolsonaro. L'information doit encore être confirmée mais si le débat n'a pas lieu, il y a peu de chances pour qu'un autre duel sur un plateau télé soit organisé entre les deux ténors de la politique.

La contestation des résultats de l'élection, une page tournée pour Bolsonaro ? Mardi 25 octobre (2). Bolsonaro a-t-il abandonné l'idée de contester les résultats de l'élection présidentielle si ceux-là annoncent sa défaite ? L'hypothèse n'est pas encore enterrée mais pour arrondir les angles à une semaine de second tour de l'élection, le président sortant a le vendredi 21 octobre lors d'une interview diffusée sur CCN Brasil accepté de reconnaître les résultats si "rien d'anormal" n'est signalé durant le scrutin et le décompte des voix : "Si la commission de transparence, à laquelle participent également les forces armées, ne montre rien d'anormal, il n'y a aucune raison de douter du résultat des élections". C'est déjà un pas de côté fait par rapport au premier tour et les menaces plusieurs fois réitérées quant à une possible contestation des résultats ou par rapport aux accusations infondées sur les "fraudes" du système électoral brésilien visant essentiellement la non fiabilité des urnes électroniques grâce auxquelles les Brésiliens votent. Reste que si Bolsonaro ferme un peu la porte de la contestation, il lui semble toujours inconcevable que Lula l'emporte face à lui le 30 octobre. "Aujourd'hui, tout le monde dit que mon acceptation [au sein du peuple] est beaucoup plus grande que celle de mon adversaire. Mais laissons les urnes… Laissons cette question à la commission de transparence électorale", a indiqué le président d'extrême droite devant les médias. D'ailleurs, s'il ne s'en prend plus au système électoral l'homme politique prend désormais pour cible les sondages qui continuent de donner Lula en avance dans les intentions de vote. Depuis le premier tour de l'élection présidentielle, le candidat du Parti Libéral accuse les instituts de sondage de "mentir" pour donner l'avantage à son rival. Mais l'écart entre les deux hommes semble se stabiliser et s'est considérablement resserré par rapport au début de la campagne présidentielle avec des scores estimés à 52% pour Lula et 48 pour Bolsonaro en moyenne. Pour sa part Lula n'est pas dupe et si son camp se prépare à toutes les éventualités, l'homme politique incite son adversaire à se plier au résultat de l'élection présidentielle. "J'espère que si je gagne l'élection, [Bolsonaro] aura un moment de sagesse et me téléphonera pour reconnaître le résultat", a déclaré Lula lors d'une conférence de presse à Sao Paulo. L'ancien chef de l'Etat a aussi rappelé ses précédentes défaites aux scrutins présidentiels : "J'ai perdu trois élections. [...] Chaque fois que j'ai perdu je suis rentré chez moi. Je n'ai pas poussé de jurons et n'en voulais à personne à part moi-même".