Election 2022 au Brésil : un duel serré entre Lula et Bolsonaro... Le résultat des sondages

Les campagnes de Lula et Bolsonaro souvent reprises par la justice électorale

Mardi 25 octobre. Après trois semaines de campagne d'entre-deux-tours, Lula et Bolsonaro n'ont plus qu'une poignée de jours pour essayer de convaincre le plus grand nombre d'électeurs possible et reporter l'élection présidentielle au Brésil. Cette semaine risque donc d'être mouvementée à l'image des trois précédentes car la campagne n'est pas un long fleuve tranquille et est rythmée par les attaques mutuelles entre les deux candidats, des attaques qui ont plus d'une fois nécessité l'intervention du Tribunal supérieur électoral (TSE). La juridiction présidée par Alexandre de Moraes et responsable du bon déroulé de l'élection et de la campagne a plusieurs fois condamné certaines stratégies ou des arguments utilisés par un candidat ou l'autre pour décrédibiliser l'adversaire. Pour ne citer que des exemples Lula a été réprimandé pour avoir tour à tour porté des accusations de cannibalisme et de pédophilie contre le président sortant et est interdit d'user de nouveau de ce discours. Des attaques graves qui dépassent le cadre de la bataille électorale et enfreignent les règles. De son côté, Jair Bolsonaro a été épinglé pour ces nombreuses tentatives visant à créer des liens entre Lula et les scandales de corruption ou la criminalité, entre autres. Il a récemment assuré que les prisonniers avaient majoritairement voté pour le candidat du PT au premier tour de la présidentielle.

Plus que d'intervenir et de poser des limites aux campagnes présidentielles des candidats, le TSE peut aussi sanctionner les prétendants et remanier les cartes de la communication électorale au profit du candidat attaqué et en dépit de l'agresseur verbal. Au Brésil et durant la campagne électoral, les candidats ont le droit de diffuser par jour jusqu'à 25 publicités de 30 secondes faisant l'éloge de leur programme sur les chaines de télévision et de radio. Seulement en cas d'attaque le TSE peut décider d'octroyer des droits de réponse au candidat lésé en privant l'autre prétendant de spot publicitaire. C'est ainsi que pour avoir assuré que Lula était le candidat des prisonniers, Bolsonaro se voit privé de 24 spots publicitaires sur une journée, 24 annonces qui s'ajoutent au 25 publicités accordées par défaut à Lula. Jouer sur la communication électorale est un moyen facile de déséquilibrer la balance et un pouvoir dissuasif sans pareil : en l'occurrence Lula sera à l'antenne 49 fois tandis que Bolsonaro une seule fois sur la même journée..

En plus de cette redistribution des temps d'antenne qui peut être décidée après chaque attaque d'un des candidats, le TSE a aussi perfectionné sons système de lutte contre la désinformation notamment à l'approche de la fin de la campagne. Sont prévues des méthodes de suppression des contenus mensongers plus rapides et mobilisables sur tous les réseaux sociaux mais aussi des sanctions financières dissuasives.