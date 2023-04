Le papier toilette vit ses derniers jours : voici son successeur

La fin du papier toilette pourrait être très proche et voici son successeur. Nous vous expliquons les raisons pour lesquelles il disparaîtra.

L'invention du papier toilette est un élément essentiel dans la progression de notre hygiène. Bien que sa provenance exacte ne soit pas connue, des écrits du VIe siècle avant J.-C. en Chine ancienne en parlent déjà. Cependant, le papier toilette moderne n'a été inventé que bien plus tard, au milieu du XIXe siècle, par Joseph Gayetty aux États-Unis. Depuis lors, c'est un produit largement utilisé, et même dans les périodes les plus difficiles de l'histoire, il est devenu l'un des plus demandés. Rappelez-vous simplement ce qui s'est passé en 2020 lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé. Le papier toilette a disparu des supermarchés et le trouver était une mission pratiquement impossible.

Adieu au papier toilette ? On pense généralement que c'est un produit écologique car facilement jetable. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai. Ces dernières années, des organisations environnementales du monde entier ont exprimé de vives inquiétudes quant à l'impact du papier toilette sur l'environnement, en particulier dans le cas du papier extra doux. Le papier toilette est fabriqué à partir de papier recyclé et de cellulose. L'extra doux nécessite un pourcentage plus élevé de fibres neuves pour obtenir ce surplus de douceur, ce qui explique pourquoi il est plus cher. De plus, le papier toilette ne parvient pas à nettoyer complètement, ce qui a conduit de nombreuses personnes à revenir à la méthode traditionnelle d'élimination de la saleté : l'eau et le savon. Ainsi, les irritations éventuelles sont également évitées.

Et ce n'est pas tout ! Des scientifiques de l'Université de Floride ont mené une étude en analysant les eaux usées et en recueillant des échantillons de papier toilette dans différentes régions du monde. La conclusion à laquelle ils sont parvenus est pour le moins inquiétante. Le papier toilette pourrait être une source de substances chimiques potentiellement dangereuses pour la santé. Les experts ont trouvé dans ce produit ce qu'on appelle des "contaminants éternels".

Compte tenu de tout cela, la fin du papier toilette pourrait être plus proche que ce que l'on pense. Bien sûr, il y a déjà des pays où ce produit n'est pas utilisé. Par exemple, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, il est plus courant de se laver avec de l'eau. En Jordanie, en Égypte ou en Inde, il est rare que les salles de bain aient des toilettes. La coutume est de s'accroupir au-dessus d'un trou dans le sol et, une fois terminé, il y a un seau d'eau pour rincer la zone et un tuyau pour se nettoyer.

Quelles alternatives pourraient alors remplacer le papier toilette ? Parmi celles proposées figurent le bidet traditionnel ou le bidet électrique, qui contiennent de l'eau et du savon, comme mentionné précédemment. Il y a aussi le papier toilette réutilisable, généralement fabriqué en coton, qui est conservé dans un sac pour être lavé et réutilisé. Non jetable et donc plus écologique !