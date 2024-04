Procès de Donald Trump : un homme tente de s'immoler devant le tribunal

Une personne a tenté de s'immoler par le feu, vendredi, à New York. L'homme se trouvait devant le tribunal où Donald Trump est jugé dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels.

Devant le Manhattan Court, le tribunal où est jugé l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels, un homme a tenté de s'immoler par le feu, à l'extérieur du bâtiment, vendredi 19 avril. Après avoir lancé en l'air des écrits contenant des "théories du complot", "un homme s'est enflammé lui-même à l'extérieur du tribunal", a déclaré un porte-parole de la police de New York.

Selon des images diffusées par les médias américains, un homme s'est aspergé de liquide avant de prendre soudainement feu puis de s'effondrer. Présents sur place, les policiers sont intervenus rapidement avec un extincteur pour éteindre les flammes. Avant son passage à l'acte, l'homme a jeté des écrits en l'air. D'après l'un des responsables de la police, Joseph Kenny, ils "relèvent de théories du complot, il y a des informations sur des combines de type Ponzi et sur le fait que certains de nos établissements scolaires sont des façades pour la mafia".

Aucun commentaire de Donald Trump

L'auteur de l'acte est un homme de 37 ans, originaire de Floride, nommé Maxwell Azzarello. Son état est jugé "grave" mais "il est vivant", a précisé la cheffe des pompiers de la ville, Laura Kavanagh. L'incident est intervenu alors que la séance au tribunal était levée pour le déjeuner. Le juge Juan Merchan, qui préside les débats, avait proclamé qu'un jury complet avait été sélectionné pour juger Donald Trump, soit douze titulaires et six suppléants. Après le drame, le déroulement du procès de l'ancien président des États-Unis s'est poursuivi. L'audience a repris et le candidat à la Maison Blanche n'a pas fait de commentaire.

Le parc situé devant le tribunal est occupé depuis l'ouverture du procès, lundi 15 avril, par des manifestants pro ou anti-Trump, mais sans aucun incident notable jusqu'alors. La police a assuré qu'elle allait réexaminer les protocoles de sécurité autour du tribunal, tout en précisant qu'ils n'avaient pas été enfreints. "Le parc était ouvert au public", a rappelé l'un des chefs de la police, Jeffrey Maddrey.