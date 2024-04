États-Unis : le Congrès vote la reprise de l'aide à l'Ukraine

Après des mois de blocage, la Chambre des représentants américaine a adopté, samedi 20 avril, un plan d'aide de 61 milliards de dollars pour soutenir Kiev.

Les États-Unis vont reprendre leur aide militaire à l'Ukraine. Après des semaines de tergiversations, la Chambre des représentants a adopté, samedi 20 avril, à une large majorité une série de projets de loi pour soutenir Kiev dans sa guerre contre la Russie. Dans une Chambre dotée d'une courte majorité républicaine, le vote sur l'Ukraine a ainsi obtenu 311 voix (210 démocrates et 101 républicains) pour et 112 contre.

Le Sénat américain devrait entériner le projet de loi à partir de mardi 23 avril. Le texte final devrait permettre de reprendre "immédiatement" les livraisons de matériels militaires à Kiev, en difficulté depuis des mois face à l'offensive russe. Les États-Unis sont le principal soutien militaire de Kiev, mais le Congrès n'a pas adopté de grande enveloppe pour son allié depuis près d'un an et demi en raison de divergences dans l'opposition.

Une "aide cruciale"

Le plan présenté par la Chambre des représentants prévoit 61 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine, soit le montant demandé par la Maison-Blanche. Plus d'un tiers du montant servira à reconstituer les stocks d'armement américains. Une dizaine de milliards de dollars d'assistance économique seraient apportés à Kiev et ses voisins sous forme de prêt.

Joe Biden a salué samedi une "aide cruciale", au "rendez-vous de l'Histoire". L'aide américaine "sauvera des milliers et des milliers de vies", a estimé Volodymyr Zelensky. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a lui aussi salué le vote de la Chambre des représentants, assurant que le soutien des alliés "renforce notre sécurité à tous, en Europe et en Amérique du Nord". Le président du Conseil européen, Charles Michel, a salué samedi l'approbation du programme d'aide à l'Ukraine. "Cela envoie un message clair au Kremlin : ceux qui croient en la liberté et dans la Charte des Nations unies continueront à soutenir l'Ukraine et ses habitants", a-t-il écrit sur X. De son côté, le Kremlin a dénoncé un vote américain qui "tuera encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev".