DIRECT. Roland-Garros 2024 : Halys et Bourgue espèrent intégrer le tableau final, scores et résultats

Fin des qualifications de Roland-Garros ce vendredi 24 mai avant le début du tournoi ce dimanche.

Diffusion TV L'essentiel Roland-Garros 2024 a débuté ce lundi 20 mai avec le premier tour des qualifications. Le tour principal débutera de son côté dimanche 26 mai. Le tirage au sort a offert un drôle de sort à Rafael Nadal qui devra affronter Alexander Zverev, vainqueur à Madrid, dès le premier tour. Novak Djokovic affrontera de son côté Pierre-Hugues Herbet pour le lancement de sa quinzaine. Chez les femmes, on notera le match d'Alizé Cornet face à Zheng, le duel 100% français Ferro - Parry et le match de Caroline Garcia face à une joueuse qualifiée.

Ce vendredi, suite et fin des qualifications avec Quentin Halys et Mathias Bourgue qui espèrent rejoindre le tableau final de Roland-Garros.

Suivez tous les scores et résultats en direct.

En direct

11:43 - Misolic revient à 5-2 L'Autrichien reste en vie dans la rencontre et Quentin Halys va devoir conclure ce set sur son service après quasiment 40 minutes de jeu. 11:36 - Double break Halys ! Sur une double faute et après un jeu marathon, Quentin Halys réalise le double break et mène 4-1. 11:26 - 3-1 Halys L'Autrichien a eu une très belle réaction et a eu quelques occasions de debreak le Français, mais Quentin Halys a répondu présent et s'est battu pour remporter sa mise en jeu après 8 minutes. 11:16 - Et déjà le break pour Halys ! Entame très sérieuse de Quentin Halys qui réalise le break dès le début de cette rencontre et enchaîne avec un jeu de service absolument parfait, 2-0. 11:10 - C'est parti ! Début du match de Quentin Halys dans un Suzanne-Lenglen déjà bien rempli. Beau succès populaire depuis le début des qualifications. 10:50 - Les matchs commencent à 11h Les premières rencontres du jour débutent à 11h avec Quentin Halys, mais aussi avec le match J.J. Wolf vs Jesper de Jong, Román Andrés Burruchaga vs J. Kovalik. Chez les femmes, Rebecca Šramková affronte P. Udvardy, J. Avdeeva sera face Olivia Gadecki et Katie Volynets sera face à Oksana Selekhmeteva 10:34 - Barrère et Jeanjean rescapés Pour le moment, deux Français se sont extirpés des qualifications de ce Roland-Garros. Grégoire Barrère chez les hommes et Léolia Jeanjean chez les femmes. 10:25 - Fin des qualifications Deux Français espèrent se qualifier pour le tableau principal de Roland-Garros. Une nouvelle fois, le court Szanne-Lenglen sera 100% français avec Quentin Halys qui affronte l'Autrichien Filip Misolic dès 11h. Mathias Bourgue sera face au Belge Zizou Bergs, tête de série numéro 8 des qualifs.

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroule du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.