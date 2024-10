L'ouragan Milton est-il le pire de l'histoire de la Floride ? Les prévisions sont effrayantes

L'ouragan Milton, classé en catégorie 5, doit s'abattre sur la Floride entre le mercredi 9 et le jeudi 10 octobre. Le phénomène "majeur et dangereux" pourrait être l'une des "pires tempêtes" qu'ait connu les Etats-Unis selon les prévisions.

L'ouragan Milton s'approche de la Floride et les images du phénomène météorologique comparé à un "monstre" font craindre le pire. "Milton a le potentiel d'être l'un des ouragans les plus destructeurs jamais enregistrés dans le centre-ouest de la Floride" estime le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC), confirmant la force destructrice de la masse tempétueuse. L'ouragan Milton, un temps rétrogradé en catégorie 4, a regagné en puissance pour revenir en catégorie 5, la plus élevée, sur l'échelle de Saffir-Simpson. C'est avec cette force que Milton devrait toucher la côte ouest de la péninsule de Floride dans la nuit du mercredi 9 octobre au jeudi 10 octobre selon les prévisions météorologiques du Centre nationale des ouragans.

"Selon les prévisions, le centre de Milton [atterrira] le long de la côte centre-ouest de la Floride [...] et se déplacera au large de la côte est de la Floride vers l'ouest de l'Océan Atlantique jeudi après-midi". Toute la côte ouest de la Floride, aux Etats-Unis, devrait être touchée. C'est la région de la baie de Tampa qui devrait être la zone exposée aux intempéries les plus violents, mais le passage de l'ouragan Milton s'annonce "extrêmement dangereux" pour une large zone allant de Cedar Key au nord jusqu'à Naples au sud. "Les vents maximums soutenus restent proches de 260 km/h avec des valeurs plus élevées en rafales" ajoute le centre météorologique qui prévient : "Milton devrait rester une zone extrêmement ouragan majeur et dangereux lorsqu'il atteindra la côte centre-ouest de la Floride".

Les prévisions de la chaîne météo américaine, The Weather Channel, prévoit une rétrogradation en catégorie 4 de l'ouragan Milton avant que ce dernier touche les côtés de Floride. Selon les mêmes prévisions modélisées sur une carte, il pourrait conserver sa force et s'affaiblir jusqu'à descendre en catégorie 1 une fois la côté est de l'Etat atteinte.

Des risques d'inondations "mortelles"

Si ces vents violents sont extrêmement dangereux, d'autres risques vont survenir avec l'ouragan Milton comme des graves inondations. L'ouragan combiné à la marée "provoquera l'inondation de zones normalement sèches près de la côte et la montée des eaux se déplacera vers l'intérieur des terres à partir du rivage". Le niveau de l'eau pourrait atteindre jusqu'à 10 ou 15 pieds au-dessus du sol, soit 3 à 4,5 mètres environ, dans les zones les plus touchées, notamment la baie de Tampa. Les zones les moins touchées pourraient tout de même voir l'eau monter jusqu'à 2 ou 4 pieds, soit 60 à 120 centimètres.

A cela vont s'ajouter des pluies donnant entre 15 et 30 centimètres d'eau supplémentaire, et jusqu'à 45 centimètres dans le centre et le nord de la Floride. "Ces précipitations apportent la risque d'inondations soudaines et urbaines catastrophiques et potentiellement mortelles, ainsi que des inondations fluviales modérées à majeures" alerte le Centre national des ouragans.

"La pire tempête" du siècle

"Toute la péninsule de Floride est sous une forme soit de surveillance soit d'alerte", a déclaré Ron DeSantis, gouverneur de l'État, le mardi 8 octobre. De nombreuses précautions ont été prises et ordre a été donné à la population d'évacuer certaines régions. "Vous devez évacuer maintenant, c'est une question de vie ou de mort" a même lancé le président Joe Biden qui met en garde contre l'ouragan qui pourrait être "la pire tempête" à toucher la péninsule de Floride "en un siècle". Des météorologues se rangent derrière Joe Biden en mettant en garde contre un phénomène "incroyable" et "juste atroce". L'ouragan Milton "va prendre des vies. Il va détruire des vies. Vous devez être inquiets pour les gens qui sont sur le chemin de l'ouragan" a insisté John Morales, un météorologiste américain de la chaine NBC auprès du New-York Times.

La Floride s'est pourtant souvent trouvée sur la trajectoire de violentes tempêtes et autres ouragans. Certains phénomènes météorologiques ayant soufflé sur ces côtes figurent même dans la liste des ouragans les plus destructeurs de l'histoire. Plusieurs ouragans de catégorie 5, comme Milton, ont touché la Floride ces derniers années et décennies. Le dernier phénomène majeur remonte seulement à 2022 avec l'ouragan Ian qui a balayé la Floride avec des rafales allant jusqu'à 225km/h. Ian ayant entrainé la mort de 150 personnes rien que dans cet Etat américain et entre 67 à 113 milliards de dollars de dommages, il est l'un des ouragans les plus destructeurs qu'ait connu la Floride au cours du dernier siècle.

L'ouragan Ian a même détrône l'ouragan Andrew de 1992 qui avait causé plus de 38 milliards de dollars de dommages, mais s'était montré plus violent avec des rafales allant jusqu'à 260, voire 280 km/h. L'ouragan Milton pourrait surpasser Ian et sérieusement concurrencer Andrew. Parmi les ouragans de catégorie 5 ayant touché la Floride, les passages de Mitch en 1998 et de Michael en 2018 peuvent également être cités. A noté que les dégâts causés par l'ouragan Michael avaient poussé l'organisation météorologique mondiale à retirer ce nom de la liste des futurs noms d'ouragan, laissant place à... Milton.

Des ouragans plus violents dans l'histoire des Etats-Unis

D'autres ouragans encore plus puissants ont touché d'autres territoires des Etats-Unis au cours du dernier siècle, mais sans passer par la Floride. L'ouragan Camille et ses rafales maximales à 305 km/h en 1969 avaient touché le sud-est du pays de l'Alabama à la Virginie. L'ouragan Gilbert s'était abattu sur le Texas en 1988 avec des rafales à 592 km/h. Il y a aussi le souvenir de l'ouragan Katrina en 2005 qui avait touché la majeure partie de l'est des Etats-Unis.