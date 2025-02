Trump en dit plus sur son plan pour Gaza, les Palestiniens peuvent être déçus

Dans un entretien accordé à Fox News, le président américain a précisé son plan pour Gaza. Pour Donald Trump, il n'est pas question que les Palestiniens puissent un jour retourner dans l'enclave.

L'interview complète de Donald Trump à Fox News doit être diffusée lundi soir. Mais déjà, un extrait de cet entretien fait réagir. Dans celui-ci, le 47e président des États-Unis précise son plan pour Gaza. Alors que Donald Trump multiplie les déclarations-choc depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier dernier, cette nouvelle prise de parole sur le sort de l'enclave palestinienne n'échappe pas à la règle.

Les Palestiniens auraient-ils un "droit de retour" à Gaza, si le plan de Donald Trump était mis à exécution ? Rappelons que dans son plan, le président américain souhaite faire sortir toute la population du territoire pour pouvoir le nettoyer et mieux reconstruire derrière. Réponse de Donald Trump au journaliste Bret Baier de Fox News : "Non. Ils n'auraient pas [de droit au retour ndlr.] car ils auront des logements bien meilleurs" ailleurs.

Construire "un endroit permanent" pour les Gazaouis

Pour le nouveau locataire de la Maison Blanche, l'idée est vraiment de construire "un endroit permanent", hors de la bande de Gaza, pour les Palestiniens. Peut-être "cinq ou six communautés", "loin du danger", justifie-t-il. Et pour cause : "S'ils doivent revenir maintenant, il faudrait des années avant qu'ils puissent le faire, ce n'est pas habitable", insiste-t-il. Où construire ces fameuses "communautés" ? "Je pense que je peux avoir un accord avec la Jordanie. Je pense que je peux avoir un accord avec l'Égypte", a assuré Donald Trump, arguant que les États-Unis donnent à ces pays "des milliards et des milliards de dollars par an".

Après 18 mois de guerre, les bombardements israéliens ont ravagé la bande de Gaza. Le territoire ressemble aujourd'hui à un véritable champ de ruines. Tout est à reconstruire. Encore faut-il que la paix revienne définitivement. Un cessez-le-feu et des négociations sont actuellement en cours. Dans ce contexte, Donald Trump a déclaré la semaine dernière, alors qu'il recevait le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, à Washington, que les États-Unis allaient tout simplement prendre "possession" de l'enclave palestinienne pour en faire la "Riviera du Moyen Orient".

Des propos qui ont suscité l'ire d'une bonne partie de la communauté internationale, mais que Donald Trump a reconfirmé ce lundi dans son entretien à Fox News. "Dans le même temps [que seraient construits des endroits sécurisés pour les Palestiniens ndlr.], je posséderais" la bande de Gaza, a-t-il déclaré, indiquant vouloir faire de ce territoire une belle terre et la développer économiquement.