Incendie dans l'Aude : le feu se propage près de Narbonne

Un important incendie est actuellement en cours dans le Sud de la France près de Narbonne. Les flammes ont d'ores et déjà dévoré 1 000 hectares. Plusieurs centaines de sapeurs-pompiers sont mobilisés pour tenter de venir à bout du feu, aidés par plusieurs appareils aériens.

Le Sud de la France une nouvelle fois en proie aux flammes. Alors que les premiers incendies de l'été ont commencé à se déclarer dans le Sud du pays samedi 5 juillet dans l'Aude, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, un nouveau feu s'est déclaré lundi 7 juillet au niveau du domaine Saint-Julien de Septime sur la D13, à Narbonne (Aude). Toujours très actif, les flammes ont d'ores et déjà dévoré plus de 1 450 hectares selon le colonel Christophe Magny.

Aidé par des vents violents qui favorisent la progression des flammes, l'incendie est "toujours en progression" et se déplace assez rapidement, a a fait savoir sur BFMTV le préfet du département, Christian Pouget qui a évoqué dans le même temps une situation "complexe". Si le feu doit à présent se propager sur l'étang de Bages et devrait s'arrêter à l'avant, "sur les deux flancs ça vit toujours", a expliqué Christian Pouget.

D'importants moyens mobilisés

Afin de parvenir à circonscrire les flammes, d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés. 500 sapeurs-pompiers sont ainsi mobilisés sur le terrain, aidés par trois avions Dash, deux hélicoptères bombardiers d'eau, un Dragon, six Canadairs et un hélicoptère de l'armée. Alors que l'épais nuage de fumée est visible à plusieurs kilomètres à la ronde, les riverains de plusieurs quartiers ont été appelés à se confiner. C'est le cas à Roche-Grise, Montplaisir et Réveillon ainsi que pour les habitants du domaine de la Jonquières à Narbonne et de Pras-de-Cest à Bages. Dans le hameau de Pras-de-Cest de la commune de Bages, une partie de la population a quant à elle été évacuée. Christian Pouget a également tenu à préciser que plusieurs "évacuations d'initiative" avaient eu lieu et que quelques maisons avaient été "léchées par les flammes".

Autre conséquence de ce nouvel incendie, cette fois-ci sur les routes, plusieurs portions d'autoroutes ont été fermées à la circulation. Axe principal qui relie la France à l'Espagne en longeant la mer Méditerranée, l'A9 a été fermée dans les deux sens de circulation entre Narbonne et Sigean tandis que l'A61 a été fermée entre Lézignan et Narbonne dans le sens Toulouse-Narbonne en direction de Perpignan, rapporte Ici. Les aires de repos situées à proximité ont quant à elles été évacuées et deux routes départementales ont également été fermées aux automobilistes dans l'après-midi.

Alors que la période estivale est bien souvent propice à des incendies dans le Sud du pays, le département de l'Aude est placé en vigilance rouge par Météo-France, soit en danger "très élevé" aux incendies. Cette vigilance devrait être par ailleurs réduite à "élevée" à compter de ce mardi 8 juillet.