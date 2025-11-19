Un plan de paix secret entre Trump et Poutine pour l'Ukraine : l'annonce choc d'un journal américain

Les Américains et les Russes auraient élaboré un plan de paix concernant la guerre en Ukraine, mais le Kremlin se refuse à tout commentaire.

Si les relations entre Donald Trump et Vladimir Poutine se sont refroidies ces dernières semaines après des revirements du président américain concernant sa position vis-à-vis de l'Ukraine, le dialogue n'est pas rompu. Au contraire, les Etats-Unis et la Russie auraient travaillé sur un plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine selon le journal américain Axios. Le plan en question concernerait "la paix en Ukraine, des garanties de sécurité, la sécurité en Europe et les relations futures entretenues par les Etats-Unis avec la Russie et l'Ukraine".

Le plan russo-américain sur la guerre en Ukraine comprendrait 28 points à mettre en place lors de différentes étapes. Il serait inspiré du "plan de paix pour Gaza" également mis au point par les équipes de Donald Trump en réponse au conflit entre Israël et le Hamas, accepté par les deux camps et récemment approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le parallèle entre les deux projets n'est pas étonnant puisque c'est l'envoyé spécial des Etats-Unis au Moyen-Orient, Steeve Witkoff, qui dirige l'élaboration du plan rapporte Axios. Ce proche de Donald Trump a échangé "en détail avec l'envoyé russe Kirill Dmitriev".

Les discussions entre les équipes de Donald Trump et de Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine se sont souvent tenues sans la présence d'une délégation ukrainienne, un détail systématiquement décrié par le pays de Volodymyr Zelensky et ses alliés européens, dont la France. Mais cette fois, Steeve Witkoff aurait discuté du plan avec Roustem Oumierov, le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine lors d'une rencontre à Miami, selon un responsable ukrainien cité par Axios.

Interrogé sur les révélations du média américain, le Kremlin s'est refusé à tout commentaire : "Nous n'avons rien de nouveau que nous puissions vous communiquer à ce sujet", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors d'un briefing auquel participait l'AFP. La présidence ukrainienne n'a pas réagi non plus à ces informations. Volodymyr Zelensky est arrivé en Turquie en vue de la reprise des pourparlers de paix et le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, également du voyage en Turquie a simplement indiqué qu'il était en "communication constante" avec l'émissaire américain, Steve Witkoff. Quant à ce dernier, il n'a pas confirmé prendre part aux discussions.