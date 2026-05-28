Lecornu embarrassé par une ministre après un déjeuner avec une personnalité sulfureuse

Sébastien Lecornu a exigé des explications à une de ses ministres après la participation de cette dernière à un déjeuner organisé par un groupe de Vincent Bolloré, rassemblant plusieurs personnalités controversées.

Le Premier ministre a exigé des explications de la part de sa ministre de l'Agriculture. Le mercredi 27 mai, Annie Genevard a commencé la journée avec un coup de téléphone de Sébastien Lecornu au sujet d'un déjeuner auquel elle a participé le 21 mai. Ce jour-là, la ministre issue du parti Les Républicains s'est rendue à un événement organisé par l'Institut de l'espérance, le cercle de réflexion créé en avril 2025 par Vincent Bolloré en vue de la prochaine élection présidentielle, au siège du groupe Vivendi dans le 8e arrondissement de Paris.

Il y a plusieurs raisons au fait que la présence de la ministre à ce déjeuner n'ait pas plu au chef du gouvernement. En se rendant à l'événement du groupe de réflexion de Vincent Bolloré, Annie Genevard a bravé la consigne de Sébastien Lecornu qui a demandé à ses ministres de ne pas s'impliquer dans la campagne présidentielle. Cette rencontre, à laquelle de nombreuses personnalités de droite et d'extrême droite étaient invitées, avait pour objectif de faire du réseautage en vue de "l'union des droites" souhaitée par Vincent Bolloré. Le nouveau conseiller spécial de Jordan Bardella, François Durvye, figurait parmi les convives, aux côtés du général et ex-chef d'état-major des armées Pierre de Villiers, de l'évêque de Nanterre Matthieu Rougé ou encore de la journaliste star de CNews Christine Kelly selon l'appel fait par Le Monde. Et parmi eux, la ministre de l'Agriculture réputée proche de Laurent Wauquiez qui est également partisan d'une grande primaire allant de la droite jusqu'au parti Reconquête d'Eric Zemmour.

Mais c'est la présence d'une invitée en particulier qui a embarrassé le Premier ministre : Xenia Fedorova, la propagandiste russe pro-Poutine. L'ancienne dirigeante de Russia Today - chaîne télévisée interdite dans l'Union européenne depuis 2022, année de l'invasion en Ukraine, et inaccessible en France depuis 2023 - est devenue une des protégées du groupe Bolloré. Elle apparaît chaque jeudi sur CNews dans l'émission L'Heure Inter et a même publié un livre en 2025 aux éditions Fayard, une chaîne de la TNT et une maison d'édition qui appartiennent à Vincent Bolloré. Pas surprenant donc qu'elle ait participé au déjeuner.

Sébastien Lecornu n'aurait pas apprécié savoir une de ses ministres entourée d'une telle assemblée, redoutant que sa présence puisse être comprise comme une participation de l'exécutif à ce "lobbying présidentiel" selon l'expression du Monde. Pour éviter toute confusion, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a assuré le mercredi 27 mai à l'issue du Conseil des ministres qu'Annie Genevard avait reçu et répondu à l'invitation à titre personnel : "Annie Genevard est libre de participer à un déjeuner ou à un dîner avec qui elle souhaite, naturellement quand elle le fait à titre personnel". Elle a ajouté qu'il ne fallait voir aucun "message politique particulier" dans cette séquence.

Si le gouvernement s'est défendu de tout lien avec le déjeuner du groupe de Vincent Bolloré, Annie Genevard a également pris quelques distances. L'entourage de la ministre assure auprès de France Inter et Franceinfo que cette dernière n'était pas au courant de la présence de Xenia Fedorova à l'événement, qu'elle n'a pas été assise à sa table et qu'elle ne l'a même pas croisée étant restée sur place seulement 45 minutes. La ministre de l'Agriculture a bien reçu une liste d'invités mais celle-ci était, selon elle, incomplète car "les noms problématiques avaient été cachés" a insisté son entourage auprès de BFMTV. Annie Genevard réfute elle aussi tout "geste politique" dans sa participation à ce déjeuner : "Si elle avait su que la propagandiste du Kremlin était présente, elle n'y serait pas allée", assure ses proches. Quant aux suppositions sur un lobbying présidentiel, la ministre assure est personnellement opposée à l'idée de l'union des droites.