Cette plage de sable blanc à l'eau ultra-pure n'est qu'à 30 minutes de Paris

Sable blanc, eau pure et Pavillon Bleu : découvrez ce plan fraîcheur caché et à portée de pass Navigo.

Oubliez Paris Plages, on a trouvé bien mieux. Alors que la canicule sévit, la quête de fraîcheur devient l'urgence absolue pour des millions de Parisiens. Pour fuir le bitume brûlant, direction le calme, loin des eaux bondées du bassin de la Villette : un véritable lagon caché vous attend à moins de 45 kilomètres du centre de la capitale. C'est l'effet "Caraïbes" garanti, le tout sans quitter la région Île-de-France !

Imaginez une vaste plage de sable blanc de 400 mètres de long, bordée par une eau translucide et ultra-pure qui n'a rien à envier aux côtes méditerranéennes. Il ne s'agit pas de chlore, mais d'un immense lac naturel niché au cœur d'un gigantesque parc vert de 450 hectares. Le site affiche une double distinction rare : il est classé zone Natura 2000 pour sa biodiversité et labellisé Pavillon Bleu, ce qui garantit une pureté de l'eau irréprochable et surveillée pour la baignade.

Plage de Jablines-Annet en Seine-et-Marne : l'effet "Caraïbes" aux portes de Paris ! © hassan bensliman - stock.adobe.com

Ce paradis secret s'appelle l’Île de loisirs de Jablines-Annet, en Seine-et-Marne. Niché dans une boucle de la Marne, le site casse complètement les codes de la banlieue parisienne. Que ce soit pour la farniente sur le sable ou pour piquer une tête, le dépaysement est immédiat.

Sur place, impossible de s'ennuyer entre deux baignades car la base de loisirs est un gigantesque terrain de jeu. Son centre nautique propose une multitude d'activités : location de pédalos ou de kayaks et initiation au catamaran ou à la planche à voile. Les amateurs d'adrénaline peuvent même tester le téléski nautique sur un circuit de 800 mètres pour s'essayer au wakeboard ou au monoski.

Planche à voile, catamaran, kayak... Le lac de Jablines est le paradis francilien des sports nautiques. © hassan bensliman - stock.adobe.com

Pour les familles, les vastes espaces verts sont parfaits pour poser une nappe et improviser un pique-nique à l'ombre. L'île dispose également d'un centre équestre de 5 hectares, des terrains de beach-volley, un mini-golf, un parcours de randonnée et des pistes de VTT. Plus spectaculaire encore : un parcours d’accrobranche monté sur une structure auto-portée unique, qui se termine par la plus grande tyrolienne d’Île-de-France (longue de 300 mètres) suspendue directement au-dessus du lac !

Se rendre sur l'Île de loisirs de Jablines-Annet est simplissime : comptez à peine 30 minutes de trajet depuis la Gare de l'Est à Paris, via la ligne P (jusqu'à la gare de Lagny-Thorigny, puis bus local : ligne 15 directe). Le site est ouvert tous les jours, même les jours fériés, avec des accès autorisés de 8h à 18h30 (sortie obligatoire à 21h). Niveau budget, c'est imbattable : l’entrée est gratuite pour les moins de 3 ans, et les tarifs sont de 3 € pour les enfants (4 à 12 ans) & groupes et 6 € pour les adultes. Un camping est même disponible sur place pour prolonger l'expérience tout un week-end. Préparez les maillots, le grand bain est à portée de Transilien !