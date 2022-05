Audrey Azoulay : Première ministre ? Une hypothèse sérieuse

AUDREY AZOULAY - Le nom d'Audrey Azoulay, ancienne ministre de la culture, se murmure parmi les soutiens d'Emmanuel Macron pour la succession de Jean Castex à Matignon. Hypothèse sérieuse ?

Le Premier ministre Jean Castex devrait remettre sa démission dans les jours qui viennent. Qui pour le remplacer à Matignon ? Les rumeurs vont bon train. Parmi tous ces bruits, une hypothèse se démarque : celle d'Audrey Azoulay, l'ancienne ministre de la culture de François Hollande. Celle qui est actuellement directrice générale de l'Unesco doit-elle être considérée comme une candidate sérieuse au poste de Premier ministre ? C'est ce qu'affirment, depuis mercredi 11 mai, plusieurs médias, à commencer par Le Canard Enchainé et RMC.

Qui est Audrey Azoulay ?

Diplômée de l'université Paris-Dauphiné, de Sciences Po Paris puis de l'ENA, Audrey Azoulay intègre la haute fonction publique en 2000 : elle est nommée administratrice civile, affectée au secrétariat général du gouvernement. Plus tard, elle rejoint le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) , où elle exerce plusieurs fonctions, jusqu'à en être nommée directrice générale déléguée.

En 2006, elle décline une offre du Premier ministre Dominique de Villepin d'intégrer son cabinet ministériel. Proche de François Hollande, elle devient sa conseillère en 2014, chargée de la culture et de la communication. Elle est ensuite nommée ministre de la culture en 2016, dans le gouvernement de Manuel Valls. Soutien de ce dernier lors des primaires du Parti socialiste en 2016, elle ne se prononce pas avant le 1e tour de la présidentielle 2017, mais appelle à voter Emmanuel Macron au 2e tour. Recommandée par François Hollande dès 2015 pour prendre la direction de l'Unesco, sa candidature est soutenue par Emmanuel Macron après l'élection de celui-ci. Elle optient ce poste en 2017, et y est réélue en 2021.

D'où vient l'hypothèse d'une nomination d'Audrey Azoulay à Matignon ?

Le nom d'Audrey Azoulay est apparu simultanément chez deux de nos confrères : mercredi 11 mai, le Canard Enchaîné consacre un encadré à sa possible nomination à Matignon. Le même jour, les journalistes de RMC émettent le même pronostic. Ils s'appuient sur des indiscrétions recueillies lors de la grande journée de formation des candidats de la majorité présidentielle aux législatives, mardi 10 mai à Aubervilliers. Au milieu de ce condensé de macronie, RMC affirme que deux noms reviennent pour Matignon : celui d'Audrey Azoulay et celui de Marisol Touraine. Pour l'instant, Audrey Azoulay ne s'est pas prononcée sur cette hypothèse.

Audrey Azoulay a-t-elle le profil d'une potentielle Première ministre d'Emmanuel Macron ?

Le profil d'Audrey Azoulay correspond en tout cas à deux critères avancés par les proches d'Emmanuel Macron. Selon plusieurs sources, le président de la République souhaiterait nommer une femme, 30 ans après le court passage d'Edith Cresson à Matignon. Il aurait d'ailleurs déjà essuyé le refus de deux femmes pour ce poste : Valérie Rabault et Véronique Bédagu. De plus, lors de sa campagne d'entre-deux-tours, Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il souhaitait ancrer son 2e mandat plus à gauche que le premier, parlant d'ailleurs de nommer un chef du gouvernement en charge de l'écologie. Or, si elle n'a jamais été encartée au PS, Audrey Azoulay a été membre du gouvernement socialiste de Manuel Valls, et proche de François Hollande.

Lors de sa nomination au ministère de la culture en 2016, d'ailleurs, plusieurs observateurs comparaient Audrey Azoulay à... Emmanuel Macron : tous deux sont passés directement de conseiller de François Hollande à membre du gouvernement, sans jamais avoir été élus auparavant, et sans même appartenir au Parti socialiste. Autre lien avec l'exécutif actuel, Audrey Azoulay est une ancienne camarade de promotion, à l'ENA, de deux membres du gouvernement actuel : Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie, et surtout Alexis Kohler, secrétaire général de la présidence de la République, et considéré comme l'un des plus proches et anciens collaborateurs d'Emmanuel Macron. Ce dernier n'aurait donc pas de mal à trouver le numéro d'Audrey Azoulay, s'il lui venait l'idée de lui proposer le poste de Première ministre.