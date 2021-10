Manifestations du 5 octobre 2021 : qui est dans la rue ?

MANIFESTATION. Ce mardi 5 octobre, plusieurs syndicats appellent manifester en France pour protester contre la réforme de l'assurance chômage et la probable réforme des retraites.

La rentrée sociale a bien lieu aujourd'hui, dans un contexte bien particulier, entre sortie de crise sanitaire et reprise économique. Ce mardi 5 octobre 2021, une grande journée de mobilisation et de manifestation est organisée à l'appel de nombreux syndicats, dont la CGT, FO, Solidaires et FSU. Les associations jeunes Fidl, MNL, Unef et UNL se sont également liées à l'appel. Tous demandent aux salariés de se mettre en grève et à manifester en France, pour envoyer plusieurs signaux au gouvernement : tout d'abord s'opposer dans la rue à la réforme de l'assurance chômage, mais aussi à la réforme des retraites qui semble se préparer. Plus largement, les syndicats comptent sur les manifestants pour relayer un message fort de défense des salaires, du pouvoir d'achat et des services publics.

Selon la CGT, autour de 160 manifestations sont organisées ce mardi 5 octobre à travers le pays. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT a appelé hier sur LCI "le plus de monde possible à se mobiliser". Les revendications détaillées des syndicats sont les suivantes : "l'augmentation des salaires, l'abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l'assurance chômage, un vrai travail avec un vrai salaire pour toutes et tous et l'égalité professionnelle femmes/hommes ; la conditionnalité des aides publiques selon des normes sociales et environnementales permettant de préserver et de créer des emplois ; l'arrêt des licenciements et la fin des dérogations au Code du travail et garanties collectives, un coup d'arrêt à la précarisation de l'emploi et à la précarité des jeunes en formation et une réforme ambitieuse des bourses ; la fin des fermetures de services, des suppressions d'emplois, du démantèlement et des privatisations dans les services publics et la fonction publique et le renforcement de leurs moyens ; le rétablissement de tous les droits et libertés pour la jeunesse comme pour le monde du travail".

À Paris, le cortège doit s'élancer depuis la place de la République à 14h à destination de Chaussée d'Antin. Les manifestants doivent passer par le boulevard Magenta et la rue Lafayette. Un premier itinéraire qui devait amener le cortège à Concorde à été refusé par la préfecture de Police de Paris.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Des manifestants sont attendus notamment à Lyon, Marseille, Lille, Montpellier, mais aussi à Rennes, Toulon, Bordeaux, Nice, Marseille, Nantes, Rennes, Valence et Grenoble.