"Remaniement : ça continue, le gouvernement au complet la semaine prochaine"

REMANIEMENT. Après les ministres, c'est au tour des secrétaires d'Etat d'être nommés la semaine prochaine. Le gouvernement Castex sera ainsi au complet.

Si le plus gros est fait, le tout nouveau gouvernement n'est pour autant pas au complet. Et pour cause, aucun secrétaire d'Etat n'a été nommé pour l'heure, si l'on excepte Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, dont le poste relève effectivement du secrétariat d'Etat. Beaucoup s'interrogeaient plus particulièrement sur le numérique, qui n'est pas (encore) un ministère et qui figure aux abonnés absents de cette nouvelle équipe gouvernementale.

Cédric O, qui occupait le poste sous Edouard Philippe, pourrait être reconduit, comme certains de ses anciens collègues, dès "la semaine prochaine", selon le délai fixé par Jean Castex ce mardi sur l'antenne de BFM TV. Pour le moment, les nouveaux ministres sont donc installés et les arrivants ont fait leurs premiers pas, à l'image d'Eric Dupond-Moretti, qui a enchaîné Conseil des ministres et déplacement dans la prison de Fresnes ce mardi et questions au gouvernement ce mercredi.

Le nouveau garde des Sceaux, qui a promis le "dialogue", a d'ailleurs été quelque peu chahuté pour sa première à l'Assemblée nationale, interrompu à de nombreuses reprises par certains députés de l'opposition. A noter également le retour dans l'hémicycle de Roselyne Bachelot, qui a assuré que la culture, dont elle est désormais responsable, serait un levier important du plan de relance de l'économie, quand un peu plus tôt, Barbara Pompili, nouvelle ministre de l'Ecologie, faisait savoir son "immense volonté de faire bouger les choses".

Premier ministre, chef du gouvernement : Jean Castex

Les ministres

Ministre de l'Europe des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian

Ministre de la Transition écologique : Barbara Pompili

Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports : Jean-Michel Blanquer

Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance : Bruno Le Maire

Ministre des Armées et de la Défense : Florence Parly

Ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin

Ministre du Travail de l'Emploi et de l'Insertion : Elisabeth Borne

Ministre des Outre-Mer : Sébastien Lecornu

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : Eric Dupond-Moretti

Ministre de la Cohésion et des Territoires : Jacqueline Gourault

Ministre de la Culture : Roselyne Bachelot

Ministre de la Santé et des Solidarités : Olivier Véran

Ministre de la Mer : Annick Girardin

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : Frédérique Vidal

Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation : Julien Denormandie

Ministre de la Fonction et de la Transformation publique : Amélie de Montchalin

Les ministres délégués

Ministre délégué aux Relations avec le Parlement : Marc Fesneau

Ministre déléguée à l'Egalité hommes-femmes, aux Droits et à l'Egalité des chances : Elisabeth Moreno

Ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité : Frank Riester

Ministre déléguée au Logement : Emmanuelle Wargon

Ministre délégué aux Transports : Jean-Baptiste Djebbari

Ministre délégué aux Comptes publics : Olivier Dussopt

Ministre déléguée à l'Industrie : Agnès Panier Runacher

Ministre délégué aux PME : Alain Griset

Ministre déléguée aux Sports : Roxana Maracineanu

Ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens combattants : Geneviève Darrieussecq

Ministre déléguée à la Citoyenneté : Marlène Schiappa

Ministre déléguée à l'Insertion : Brigitte Klinkert

Ministre déléguée chargée de la Ville : Nadia Hai

Ministre déléguée à l'Autonomie : Brigitte Bourguignon

Secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement : Gabriel Attal

En réalité, de très nombreux ministres du dernier gouvernement Philippe restent aux responsabilités comme : Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), Jean-Michel Blanquer (Education, mais aussi cette fois Jeunesse et Sports), Bruno Le Maire (Economie), Florence Parly (Défense), Jacqueline Gourault (Territoires), Olivier Véran (Santé), Frédérique Vidal (Enseignement supérieur) restent à leur poste. Ont quitté leur ministère pour un autre : Gérald Darmanin qui passe du Budget à l'Intérieur, Elisabeth Borne de la Transition au Travail et à l'Emploi, Sébatien Lecornu des Collectivités aux Outre-Mer, Annick Girardin qui hérite d'un tout nouveau ministère de la Mer, Julien Denormandie promu à l'Agriculture et Amélie de Montchalin à la Fonction publique.

Huit nouveaux ministres ou ministres délégués font leur entrée : Barbara Pompili à la Transition écologique, Eric Dupond-Moretti à la Justice, Roselyne Bachelot à la Culture, et Elisabeth Moreno à l'Egalité femmes-hommes, Alain Griset aux PME, Brigitte Klinkert à l'Insertion, Nadia Hai à la Ville et Brigitte Bourguignon à l'Autonomie.

Christophe Castaner, Sibeth NDiaye, Nicole Belloubet, Muriel Pénicaud et Didier Guillaume ont quitté le gouvernement et l'exécutif.