Ligue 1 : Paris retrouve la tête, résultats et classement de la 8e journée

Le PSG a récupéré son fauteuil de leader à l'issue de la 8e journée du championnat de France de Ligue 1.

Après une journée sans être leader, le PSG a déjà récupéré son trône après sa victoire large et méritée et face à Strasbourg samedi soir sur le score de 4-2. Les Parisiens ont profité du match nul vendredi soir en ouverture de la 8e journée de Monaco face à Lille pour revenir à hauteur des Monégasques. Marseille, qui a étrillé Montpellier à l'extérieur sur le score de 5-0, est à la troisième place du classement à trois points des leaders.

En bas du classement, si rien ne va plus pour Montpellier, ce n'est pas mieux pour le Havre, balayé par Lyon à domicile sur le score de 4-0. Dans le reste des résultats, Lens s'est imposé face à Saint-Etienne, Reims a trébuché face à la surprenante équipe d'Auxerre et on notera le match nul de Nantes face à Nice et de Toulouse face à Angers.

Programme des prochains matchs

Découvrez le programme de la prochaine journée de Ligue 1 avec la liste de tous les prochains matchs.

Résultats des derniers matchs

Voici les résultats des dernières rencontres du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour après le coup de sifflet final de chaque match.

Classement de la Ligue 1

Qui pour prendre la succession du Paris Saint Germain ? Découvrez le classement complet du championnat de France de Ligue 1 à la fin de chaque rencontre.

Pour cette saison 2024-2025, Dazn a récupéré les droits. La formule d'abonnement regroupe 8 matches de L1 par journée (beIN Sports, diffuseur du match restant, aura le premier ou le second choix, en alternance une semaine sur deux) et le reste de l'offre de la plateforme (Betclic Élite, MMA, boxe, Ligues féminines de football...) coûte 29,99 euros par mois avec un engagement d'un an. Sans engagement, et avec un préavis d'un mois pour une annulation, le tarif de ce " DAZN Unlimited " grimpe à 39,99 euros mensuels.