Yannick Jadot : résultat des sondages, programme… Un second tour inaccessible ?

JADOT. Après une victoire de justesse devant Sandrine Rousseau à la primaire écologiste l'automne dernier, Yannick Jadot porte les couleurs d'Europe Ecologie - Les Verts dans la course à la présidentielle 2022. Sa candidature a dû mal à se rapprocher des 10%.

Selon Yannick Jadot, le PDG de Total "entend dicter la politique énergétique de la France" Chronique de campagne du 24 mars. 15h24. "Ces lobbies qui dirigent le pays, ça suffit", s'est emporté sur franceinfo, jeudi 24 mars, Yannick Jadot. Le candidat des Verts à la présidentielle est en plein conflit ouvert avec Total. La raison ? Le député européen estime que Total Energies a sa part de responsabilité dans la guerre en Ukraine menée par la Russie. Ainsi, ce matin, il a répété son attaque : "Je confirme, je persiste, j'accuse TotalEnergies d'être complice de crimes de guerre en Ukraine." Des propos qui interviennent après la plainte déposée par le groupe pour diffamation. "Le groupe Total travaille avec des partenaires russes qui sont très liés au plus haut sommet de l'État poutinien, Total sait parfaitement les crimes de guerre qui sont perpétrés en Ukraine, Total sait parfaitement que, par ses activités, il contribue à financer des groupes très liés à cette guerre et donc ça s'appelle une complicité de crime de guerre", a expliqué Yannick Jadot au micro de franceinfo. Selon le candidat des écologistes la seule façon d'aider les Ukrainiens, c'est de "faire l'embargo sur le gaz et le pétrole russes" ; En outre, Yannick Jadot estime que Patrick Pouyanné, PDG du groupe Total Energies, "entend dicter la politique énergétique à la France et qui commente la campagne présidentielle". Dernier sondage : 5% pour Yannick Jadot au premier tour de la présidentielle Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 23 mars 2022. 16h40. Le dernier sondage, réalisé par Harris Interactive et publié mercredi 23 mars, crédite Yannick Jadot de 5% des voix. Un score loin d'atteindre les 10% et bien insuffisant pour se qualifier au second tour. En dépit d'une campagne menée sur le front de l'écologie, sujet cher à de nombreux Français, Yannick Jadot ne parvient pas à franchir une étape dans sa campagne présidentielle qui lui permettrait d'atteindre, a minima, 10%. Qu'importe, le député européen veut aller au bout de son engagement et ne rangera pas sa candidature derrière un autre prétendant à l'Élysée, comme il l'avait fait en 2017.

Yannick Jadot est de longue date un des prétendants majeurs du courant écologiste pour l'élection présidentielle. Déjà candidat en 2017, il s'était effacé au profit de Benoît Hamon, avec un lourd échec à la clé. Ses prétentions ont connu un second souffle en 2019, avec une percée surprise des écolos lors des élections européennes. La liste emmenée par Yannick Jadot arrive alors en troisième position avec 13,5 % des suffrages exprimés. Yannick Jadot annonce sa candidature à la présidentielle dès le 30 juin 2021 et affirme qu'il se pliera à la primaire EELV. Une tribune de soutien est publiée le 18 août 2021.

Samedi 29 janvier, alors qu'il organisait un meeting à Lyon, Yannick Jadot a dévoilé son programme officiel, qui comporte 120 propositions. Souhaitant instaurer une "République écologique" et mettre fin à l'inaction climatique, il a rapproché à de nombreuses reprises la lutte contre les inégalités sociales du combat contre le réchauffement climatique : "La crise financière, le creusement des inégalités, cette pandémie, le culte de la croissance aveugle, l’individualisme, l’effondrement de la biodiversité, les féminicides, et bien entendu le dérèglement climatique ne sont pas une fatalité", a-t-il martelé au début de son discours, résumant la ligne directrice de son projet. Son programme complet est à consulter sur cette page de son site de campagne.

Yannick Jadot, assurant que l'Hexagone ne respecte pas, pour l'heure, ses engagements climatiques européens et internationaux, affirme que son projet permettrait de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, de manière à respecter le critère de limitation de la hausse des températures à 1,5 °C d'ici la fin du siècle. Il prône également la reconnaissance du crime d’écocide, soit l'instauration de sanctions pénales lors de dommages causés à l’environnement. En ce qui concerne la biodiversité et la conditions animale : M. Jadot promet une sanctuarisation des fonds marins, la règle de "zéro artificialisation nette des sols" appliquée aux projets d'aménagements un calendrier de dix ans pour sortir de l'élevage industriel et la création d'un ministère des droits des animaux. Autres "urgences" dont il s'occuperait dès son arrivée au pouvoir : l'interdiction du glyphosate et des néonicotinoïdes et la suppression de la TVA. Sur l'énergie : pour Yannick Jadot, la "France de demain doit sortir des énergies du passé". Lors de son meeting à Lyon, l'écologiste a notamment fustigé le "parc nucléaire vieillissant, dangereux" : il prône une sortie du nucléaire sur quinze ou vingt ans. En outre, le candidat d'EELV souhaite renationaliser EDF (sous le statut d'un EPIC) et retrouver un "contrôle public" des barrages hydroélectriques. Enfin, lui président, il assure que "plus aucun euro d'argent public" n'irait aux énergies fossiles ou aux pesticides - ce qui signifie, entre autre, la fin des aides publiques aux entreprises engagées dans les énergies fossiles. Les entreprises les plus vertueuses, quant à elles, paieraient moins d’impôts sur les sociétés.

: Yannick Jadot souhaite investir 5 milliards d’euros sur le quinquennat et une baisse de TVA à 5,5% dans les transports collectifs, ainsi que 4 milliards d’euros pour les "trains du quotidien", qui permettront de relancer quinze nouvelles lignes de nuit. En outre, il veut interdire la vente de véhicules neufs à carburant fossile en 2030 et faire convertir un million de moteurs thermiques en moteurs électriques. Sur la société et les inégalités sociales : multiplication par quatre du chèque énergie en le portant à 400 euros par an, construction de 700 000 logements sociaux chaque année du quinquennat et hausse à 30% (contre 25% aujourd’hui) du taux minimum de HLM dans les communes, promet le programme de Yannick Jadot. Toujours dans la thématique du logement : le candidat écologiste exigera la généralisation de l'encadrement des loyers dans les zones tendues et la suppression des cautions au moment d’emménager en location. Qui des salaires ? Yannick Jadot promet la révision des grilles salariales, l'augmentation immédiate du smic à 1 400 euros net (contre 1 269 euros aujourd'hui) - à porter à 1 500 euros avant le terme du mandat. L'abolition de la réforme de l’assurance-chômage est également au programme du candidat d'Europe Ecologie - Les Verts. Enfin, M. Jadot souhaite aller "vers la réduction du temps de travail par une grande négociation nationale", ainsi que placer les salariés dans les conseils d’administration des entreprises, à hauteur de 50%.

: reprise de la dette des hôpitaux publics, augmentation du nombre de lits, nouvelles installations dans les zones bien pourvues encadrées pour lutter contre les déserts médicaux (les étudiants en dernière année d'études de médecine et en deux premières années d'exercice devront être réalisées dans des territoires sous-dotés) sont au programme. Pour ce qui est des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, Yannick Jadot promet la sortie "d'un système où nos aînés sont devenus des produits spéculatifs", avec la mise en place de contrôles et d'un ratio minimum de soignants. Sur les services publics : Yannick Jadot promet le recrutement de 65 000 enseignants, de 10 000 policiers, de 100 000 infirmières et de 10 000 enseignants-chercheurs ainsi que l'augmentation du salaire des enseignants de 20%. Une hausse qui serait permise par le rétablissement de l'ISF et l'alourdissement des impôts sur les successions supérieures à 2 millions d’euros.

Comme tous les candidats à l'élection présidentielle, Yannick Jadot a rempli sa déclaration de patrimoine ainsi que celle de ses intérêts et activités auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il en ressort que l'écologiste tire ses revenus de son mandat de député européen. Il touche chaque année 108 900 euros brut, soit environ 7000€ net par mois. Yannick Jadot a par ailleurs indiqué détenir 90 000 euros en banque ainsi qu'une assurance vie de 67 000€. Par ailleurs, il se déplace avec scooter valorisé à 4000 euros.

Si elles tournent d'ordinaire autour de 7 à 8%, les intentions de vote en faveur de Yannick Jadot au premier tour de l'élection présidentielle tombent à 5% dans certaines enquêtes. Il serait donc le deuxième candidat de gauche, derrière Jean-Luc Mélenchon et devant Anne Hidalgo.

Lors du premier tour de la primaire les 15 et 16 septembre 2021, Yannick Jadot arrive en tête des quelque 100 000 votes (sur 120 000 inscrits), avec 27,70 % des voix. Il devance ainsi Sandrine Rousseau (25,14%), l'ancienne ministre Delphine Batho (22,32%), le maire de Grenoble Eric Piolle (22,29%) et Jean-Marc Governatori (2,35%). Souhaitant incarner une écologie "de gouvernement" face à une ligne plus "radicale" chez Sandrine Rousseau, il remporte le 28 septembre 2021 le second tour de la primaire avec 51,03% des suffrages. Il devient ainsi le candidat officiel du "Pôle écologiste" (Europe Écologie Les Verts, Génération.s, Génération écologie, Cap écologie, Mouvement des progressistes).

Non. Si le candidat d'Europe Ecologie - Les Verts faisait partie des sept candidatures retenues par les organisateurs de la Primaire populaire (mouvement d'initiative citoyenne qui s'est tenue les 27 et 30 janvier), il a été inscrit sans son consentement. Yannick Jadot a demandé à plusieurs reprises que son nom soit retiré de la liste des candidats de gauche à l'investiture. Pour le candidat écologiste, l'initiative s'apparentait à une "tromperie vis-à-vis des gens qui payent parfois pour participer à ce scrutin, en faisant croire que finalement, les personnes qui sont sur la liste pourraient accepter le résultat de ce vote".

Natif de l'Aisne ayant grandi en Picardie, Yannick Jadot suit des études d'économie et de commerce international en économie du développement à Paris-Dauphine. Il est diplômé à 23 ans et quitte la France pour le Burkina Faso puis le Bangladesh où il s'engage dans une ONG. Son militantisme débute en 1995 lorsqu'il intègre l'ONG Solagral avec qui il participe à des manifestations altermondialistes. En 2002, il rejoint Greenpeace France, chargé des campagnes hexagonales de l'ONG. C'est ainsi qu'il pénètre en 2005 dans le port de sous-marins nucléaires à Brest. Une action qui lui a valu d'être condamné pour "atteinte aux intérêts supérieurs de la nation".

Yannick Jadot a également fait condamner… et notamment EDF, du moins un salarié. Pierre-Paul François, cadre chez le géant de l'électricité, avait, via une agence privée spécialisée, fait pirater des données informatiques du militant en 2006 lorsqu'il était chez Greenpeace. Celui qui était alors chargé de mission sur la sécurité des centrales nucléaires d'EDF a été condamné par la justice.

En septembre 2008, Yannick Jadot quitte Greenpeace pour se lancer en politique aux côtés de Daniel Cohn-Bendit et rallie Europe Ecologie en vue des élections européennes. Chargé de la communication durant la campagne, il est propulsé tête de liste dans l'ouest et est élu au Parlement européen (16%). Depuis, il n'a plus quitté Strasbourg ni Bruxelles, réélu en 2014 et 2019.

En 2016, Yannick Jadot se présente à la primaire écologiste, organisée en vue de la présidentielle de 2017, et remporte le scrutin face à Michèle Rivasi. Finalement, l'élu ne va pas au bout et rallie Benoît Hamon avant le premier tour du scrutin élyséen.