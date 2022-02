Patrick et Isabelle Balkany : direction la prison, une tentative de suicide évoquée

BALKANY. Alors que Patrick et Isabelle Balkany iront en prison à la suite de la décision de la cour d'appel de Rouen, l'épouse de l'ancien élu aurait fait une tentative de suicide.

Les Balkany vont partir en prison. C'est en tout cas ce qui se profile très certainement pour Patrick et Isabelle Balkany, après la décision de la cour d'appel de Rouen de confirmer la révocation de leur placement sous bracelet électronique, ce jeudi 3 février 2022. La décision fait suite à de nombreux incidents relevés par l'administration judiciaire. Leur avenir doit donc s'inscrire derrière les barreaux. Ce ne sera pas dans l'immédiat, mais, au plus tard, d'ici le 9 février, une fois le délai du pourvoir en cassation épuisé. Même si le couple décidait d'aller en cassation, cela ne serait pas suspensif : ils seraient donc incarcérés dans l'attente d'une nouvelle décision. Ce nouveau chapitre s'inscrit dans le cadre de la condamnation pour fraude fiscale des époux, condamnés à trois ans de prison.

"Je trouve cette décision totalement injuste parce que nous avons toujours respecté nos obligations", s'est emporté Patrick Balkany sur BFM TV. Et de s'insurger : "on ne pouvait sortir que de 14h à 18h. Par contre, j'ai demandé au juge, plusieurs fois, d'aller à notre portail parce que quand le portail sonne, c'est soit le facteur, soit un recommandé, soit une livraison : il faut bien y aller." Pour les avocats d'Isabelle Balkany, Pierre-Olivier Sur et Clara Gérard-Rodriguez, il s'agit d'une décision illogique : "âgée de 75 ans, dans un état physique et psychologique extrêmement dégradé, Isabelle Balkany a déjà tout perdu. Et le nom des Balkany est devenu le catalyseur de l'opprobre publique, voire de la haine", déplorent-ils, fustigeant une décision qui est "une nouvelle illustration d'une justice symbole".

Isabelle Balkany aurait fait une nouvelle tentative de suicide

Peu avant l'officialisation de la décision de la cour d'appel de Rouen, Isabelle Balkany a publié un message très énigmatique sur Twitter :"Je veux juste dormir, DORMIR... Épuisée par l'âge, le mien, la haine, des autres, l'angoisse pour l'Homme de ma vie, la blessure, inguérissable, du "gommage" de ce que j'ai pu faire de positif... Merci à ceux qui m'ont fait le bonheur de m'aimer... et à mes amours à 4 pattes !" Des propos qui ont interrogé, rapidement éclairés par Patrick Balkany lors de son interview sur BFM TV. L'ancien maire de Levallois a évoqué une nouvelle tentative de suicide de sa compagne : "Le Samu est là. Elle avait fait deux tentatives de suicides... Elle repart avec le Samu car elle avait dit "Je n'irai pas en prison, je me supprimerai". J'étais en bas, je parlais avec mon avocat et elle a avalé une boite de je ne sais quoi. [...] Elle va encore être entre la vie et la mort !"

Je veux juste dormir, DORMIR...

Épuisée par l'âge, le mien, la haine, des autres, l'angoisse pour l'Homme de ma vie, la blessure, inguérissable, du "gommage" de ce que j'ai pu faire de positif...

Merci à ceux qui m'ont fait le bonheur de m'aimer... et à mes amours à 4 pattes ! pic.twitter.com/37PC3FpsXV — Isabelle Balkany (@ibalkany) February 3, 2022

Patrick Balkany n'accepte pas lui non plus la sentence infligée, mettant en avant son état de santé dégradé. "Si vous voyez mon certificat médical, j'ai failli crever en prison. Je suis sorti de prison et à Cochin (l'hôpital Cochin à Paris, ndlr), le Professeur a dit que si j'étais resté 24 heures de plus, j'étais mort. Et on me renvoie là bas (en prison). Vous voulez que j'aille crever en prison ? Je préfère crever chez moi c'est tout", a-t-il lancé.

Les Balkany sous bracelet électronique depuis plusieurs années

Depuis plusieurs années, Patrick et Isabelle Balkany sont placés sous bracelet électronique. L'ancien maire de Levallois et son ex-première adjointe avaient été condamnés, en septembre 2019, pour fraude fiscale, à trois ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité. Une peine assortie d'un mandat de dépôt pour celui qui était alors encore premier édile. Incarcéré à la prison de la Santé, à Paris, Patrick Balkany en était ressorti cinq mois plus tard en raison de son état de santé. L'élu était apparu très affaibli et amaigri à sa sortie. Il avait alors été placé sous bracelet électronique, tout comme son épouse qui l'était depuis la décision du juge d'application de peines quelques temps après la condamnation définitive. Isabelle Balkany n'avait pas fait l'objet d'un mandat de dépôt, l'aspect médical primant au regard de ses antécédents et ses diverses tentatives de suicide.

Depuis, le couple réside dans le coquette demeure du moulin de Giverny (Eure). Mais, comme l'avait révélé Médiapart, la justice a demandé la révocation du placement sous bracelet électronique des époux le 17 décembre, en raison d'une centaine d'incidents. " Non-respect des horaires de sorties, absence à des rendez-vous avec le SPIP (service pénitentiaire d'information et de probation), non-versement des acomptes qu'ils ont été condamnés à rembourser au fisc ", détaillait le média. Mais le mandat d'amener n'a pas été délivré et aucune incarcération prononcée. Car le 23 décembre, un appel de la révocation a été fait. Conséquence : ils ne sont pas en prison, ni sous bracelet électronique, mais pas libres non plus. Un vide juridique qui leur a permis de passer Noël à Levallois, de se balader sur le marché de la ville ou encore d'assister à un match de basket du club de Boulogne-Levallois.

Les Balkany condamnés pour fraude et blanchiment de fraude fiscale

Depuis 2013, Patrick et Isabelle Balkany font l'objet d'une vaste enquête judiciaire. Après sept ans de travail des enquêteurs, l'un des barons de la droite, fidèle de Nicolas Sarkozy, avait été condamné à trois ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. Il était alors parti en prison, à la Santé à Paris, avant de ressortir cinq mois plus tard. Son épouse, elle, ne fait pas l'objet d'un mandat de dépôt. Les deux, reconnus coupables d'avoir dissimulé une partie de leurs revenus au fisc, évitant de payer 3 millions d'euros d'impôts et près de 1,5 million d'euros d'ISF, avaient été placés sous bracelet électronique.

Les époux font aussi l'objet d'une procédure judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale. Ils auraient dissimulé environ 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, sur une période allant de 2007 à 2014, ne déclarant notamment pas une villa à Saint-Martin et un riad à Marrakech, au Maroc, qu'ils détenaient via un montage de sociétés offshore. Le 30 juin 2021, la Cour de cassation avait reconnu leur culpabilité, mais leurs peines n'avaient pas été prononcées dans ce dossier et ne l'ont toujours pas été.