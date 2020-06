Taux de participation aux municipales (2e tour) à midi : 15,29%, c'est très peu

Ce dimanche 28 juin, peu d'électeurs se sont rendus dans leur bureau de vote, avant midi, pour voter pour le 2e tour des élections municipales.

Les sondages avaient annoncé une participation très faible pour ce second tour des élections municipales, les chiffres de la mi-journée semblent déjà leur donner raison. Le ministère de l'Intérieur, chargé de communiquer sur les données publiques du scrutin aujourd'hui, vient d'indiquer que le taux de participation, à midi, au second tour de l'élection municipale était de 15,29%. Bien entendu, les Français appelés à voter ce dimanche (uniquement ceux habitant dans une commune où aucune liste n'a obtenu de majorité absolue le 15 mars dernier) ont encore plusieurs heures pour se rendre dans leur bureau de vote mais la comparaison avec 2014 est tout de même importante : le taux de participation au second tour était alors de 19,83%.

A titre de comparaison, lors du premier tour de l'élection municipale, le taux de participation s'élevait à 18,38% au même moment de la journée. Ce jour-là, la crainte du coronavirus avait conduit de nombreux Français à ne pas aller voter. Aujourd'hui, il est probable que de nombreux électeurs qui auraient souhaité s'exprimer dans les urnes se retiennent, par peur de s'exposer au Covid-19. L'une des informations importantes de ce dimanche sera le niveau de la participation, qui pourrait bien pénaliser certains candidats. Au premier tour des élections municipales, déjà marquée par des craintes quant à l'épidémie de Covid-19, le taux de participation avait atteint 44,66% à la fin de la journée, un score historiquement bas pour des élections municipales.

