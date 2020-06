"Taux de participation aux municipales à 17h (2e tour) : 34,67%, vers un record historique ?"

Le ministère de l'Intérieur vient de communiquer le taux de participation, très faible, du second tour des municipales à 17h.

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais cela reste une mauvais nouvelle pour la démocratie, qui se rabougrit toujours lorsque les électeurs sont nombreux à ne pas se rendre dans les bureaux de vote. Ce dimanche, le taux de participation à ce second tour de l'élection municipale n'est que de 34,67% à 17h. C'est évidemment un niveau très faible : le 15 mars, le taux de participation à 17h en France, pour le premier tour, s'élevait à 38,77% des personnes inscrites sur les listes électorales. A titre de comparaison, la participation s'élevait à 52,45% lors des précédentes élections, lors du second tour, également à 17h.

Le taux de participation aux élections municipales baisse de manière presque continue en France depuis les années 1950. Si l'on s'en tient aux chiffres du seul premier tour des municipales sur les 60 dernières années, on constate un véritable effritement de la mobilisation électorale : 74,8% en 1959, 78,2% en 1965, 75,2% en 1971, 78,9% en 1977, 78,4% en 1983, 72,9% en 1989, 69,4% en 1995, 67,4% en 2001, 66,5% en 2008, 63,6% en 2014. Pour ce deuxième tour des municipales, les archives retiendront surtout l'impact du coronavirus sur la participation en berne, même si de manière générale, le taux de participation est plus faible au second tour des municipales qu'au premier.

L'élection municipale ne se termine qu'à 18h dans la plupart des villes de France ce dimanche, et se poursuit même jusqu'à 20h dans les plus grandes communes du territoire. Le taux de participation de ce 2e tour devrait donc évoluer encore un peu à la hausse, mais il restera comme l'un des plus mauvais de l'histoire. Bien entendu, ce scrutin restera marqué par un contexte très singulier, avec la crise du coronavirus. Bien que l'épidémie soit sous contrôle et que les autorités publiques aient mis en place des dispositifs pour assurer les mesures de distanciations sociales, de nombreux électeurs ont manifestement craint d'être exposés au Covid-19 se dimanche en se déplaçant pour aller voter.

