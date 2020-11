Discours de Macron : confinement allégé dès samedi, les annonces détaillées

Emmanuel Macron a prononcé ce mardi 24 novembre, à 20 heures, une nouvelle allocution pour fixer le plan de déconfinement de la France, alors que la deuxième vague de coronavirus reflue. Visionnez son discours en vidéo et consultez la liste des annonces du chef de l'Etat...

21:01 - La réaction de Jean-Luc Mélenchon au discours d'Emmanuel Macron "On va débroussailler ce flot de détails et vérifier les annonces. Curieux qu'il ait l'air d'être content du bilan. Dommage qu'il n'ait repris aucune des propositions de notre plan", a écrit le leader de la France Insoumise sur Twitter.

20:57 - Jean Castex apportera des précisions sur les annonces d'Emmanuel Macron jeudi Le chef du gouvernement organise une conférence de presse ce jeudi pour donner des détails sur toutes les mesures annoncées ce soir par le président, notamment concernant les protocoles sanitaires et les aides nouvelles prévues par le gouvernement pour les entreprises les plus touchées par la crise.

20:50 - Le couvre-feu sera suspendu pour Noël et le réveillon du jour de l'an C'est l'une des annonces essentielles de ce soir : Emmanuel Macron a indiqué que le couvre-feu serait réinstauré du 15 décembre au 20 janvier. Exception donc : les 24 et 31 décembre. Une dérogation qui sera sans doute très commentée dans les prochains jour par les experts et médecins, qui craindront des rassemblements incontrôlés.

20:36 - Les stations de ski rouvertes en janvier, "au plus tôt" Concernant l'ouverture des stations de ski, "une concertation a été engagée avec les élus locaux et les professionnels du secteur, mais il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes", a indiqué le chef de l'Etat, qui a évoqué une possible "réouverture courant janvier dans de bonnes conditions".

20:33 - Les malades du Covid contraints à l'isolement ? Emmanuel a laissé la porte ouverte Le chef de l'Etat, qui a terminé son allocution, s'est dit favorable durant son discours à ce que l'on soit à l'avenir "plus contraignant à l’égard de celles et ceux qui ont le virus". Aucune mesure de restriction n'a été annoncée, en revanche.

20:29 - Des précisions sur les campagnes de test "Début janvier, aucun test ne devra mettre plus de vingt-quatre heures entre la demande de test et son résultat", a fait savoir Emmanuel Macron, qui mise sur le déploiement des test antigéniques sur toute la France.

20:27 - "Nous allons inventer un nouvel avenir français" "Tenons-nous ensemble autour de nos valeurs. Cette épreuve, qui dure depuis bientôt un an, est difficile pour chacun de nous et nous ne sommes pas au bout. Et je ne veux pas que nous nous laissions aller ni à la résignation, ni à la colère. Alors nous pourrons inventer un nouvel avenir français. Nous serons au rendez-vous. Notre génération a à affronter la crise sanitaire, la crise sanitaire, la crise climatique. Ensemble, nous y arriverons", dit Emmanuel Macron.

20:25 - "Je suis optimiste" dit Emmanuel Macron "Toute crise contient une part d'espoir. Nous avons collectivement transformé l'hôpital, nous avons fait preuve d'une capacité d'innovation qui sera décisive pour les crises à venir". Dasn els prochains mois, il faudra renforcer ces forces".

20:23 - Tous les lycéens et les étudiants en classe le 20 janvier "Les lycées, qui bien souvent aujourd'hui fonctionnent par demi classe, pourront le 20 janvier être pleinement rouverts avec la totalité des élèves présents. 15 jours plus tard, ce sont les universités qui pourront reprendre les cours, avec présence physique de tous les élèves. Nous ferons le point tous les 15 jours sur la situation sanitaire et déciderons alors si nous pourrons prendre des mesures supplémentaires".

20:21 - "La crise va s'aggraver" dit Emmanuel Macron Le président de la République insiste : "Le quoi qu'il en coûte n'aura pas été une formule, mais bien appliqué en actes". Emmanuel Macron annonce à nouveau une aide de 100 euros pour les personnes touchent les APL et prévient : "La crise économique est là et va s'aggraver". "Dès les pochains jours, nous allons encore compléter ces aides", indique le chef de l'Etat qui précise que les restaurateurs seront les premiers ciblés. "Les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront fermés administrativement se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019 si cette option est préférable pour eux aux 10 000 euros prévus par le fonds de solidarité".

20:18 - "Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire" "Un comité scientifique sera suivi de la campagne de vaccination. Je tiens à ce que celle-ci se fasse dans un cadre totalement transparent. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. [...] Nous commencerons certainement dès décembre par vacciner les personnes les plus fragiles."

20:15 - Les cinémas, théâtres et musées rouverts le 15 décembre "Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leurs activités" à partir du 15 décembre. Un protocole sanitaire très strict sera très vite présenté.

20:14 - Troisième étape du déconfinement le 20 janvier 2021 Le chef de l'Etat indique que les restrictions seront levées, notamment pour les cafés et restaurants le 20 janvier, si la situation sanitaire le permet. Une réévaluation sera effectuée tous les 15 jours. Les salles de sport pourront aussi rouvrir à cette date. "Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5 000 cas par jour les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir, et le couvre-feu pourra être décalé", indique-t-il.

20:11 - Couvre-feu à partir du 15 décembre Emmanuel Macron indique clairement qu'un couvre-feu sera réinstauré à partir du 15 décembre, de 21h à 7h, à l'exception des 24 et 31 décembre.