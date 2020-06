Discours d'Emmanuel Macron : ce que l'on sait de l'allocution de ce dimanche 14 juin

Pour les changements qu'Emmanuel Macron compte apporter à sa gouvernance, il faudra sans doute attendre après le 2e tour des élections municipales. Le président devrait prendre une nouvelle fois la parole pour, cette fois, annoncer des mesures d'ampleur : remaniement ministériel ? Changement de Premier ministre ? Dissolution de l'Assemblée ? On a même dit (avant que l'information soit démentie) Emmanuel Macron prêt à démissionner pour convoquer une nouvelle élection présidentielle, certain de se faire réélire sans encombres... Le suspense devrait être levé début juillet ou bien le 14 du mois.

Le président de la République pourrait apporter de bonnes nouvelles ce dimanche soir : réouverture totale des restaurants, vacances scolaires, réouverture des frontières et surtout fin du protocole sanitaire à l'école, un sujet très sensible puisqu'il ne permet pas, pour l'instant, la bonne remise en marche du système scolaire, malgré le fait que les établissements aient rouvert.

10:23 - Emmanuel Macron devrait évoquer la phase 3 du déconfinement

Dans son allocution, l’un des thèmes les plus attendus est bien sûr la crise sanitaire. Emmanuel Macron devrait, selon des indiscrétions notamment évoquées par BFM TV, dresser un bilan panoramique de la crise sanitaire, et ainsi clore cette séquence d'une certaine manière. Mais comme lors des discours du président sur le coronavirus, ce sont ses annonces sur l'avenir qui sont le plus attendues. A ce sujet, la phase 3 du déconfinement, qui débute le 22 juin prochain, devrait être définie par le chef de l'Etat, qui adoptera un ton "positif, certes grave sur l'économie, mais qui doit donner de l'espoir, les fameux 'jours heureux'", glisse un conseiller ministériel, toujours auprès de la chaîne info.