Voeux d'Emmanuel Macron : après une année marquée par le Covid, un discours d'optimisme pour 2022

MACRON. À l'occasion du traditionnel discours d'Emmanuel Macron pour présenter ses voeux à la nation, ce vendredi 31 décembre, le Président doit une nouvelle fois composer avec le Covid-19. Un exercice épineux pour tenter d'apporter de la bienveillance et de l'optimisme.

[Mis à jour le 30 décembre 2021, à 11h52] Comme chaque année, le Président de la République s'adressera à la nation lors d'un discours de voeux ce vendredi 31 décembre 2021, retransmis dans la soirée. Avec l'élection présidentielle en 2022, Emmanuel Macron va peut-être prononcer ses derniers voeux télévisés comme président de la République. Une situation difficile pour le probable candidat à sa propre succession. L'exercice demande un ton bienveillant et optimiste surtout au vu de la situation sanitaire du pays qui ne cesse de se dégrader. Pour tenter de mettre de côté les annonces de restrictions sanitaires le temps d'un discours, le Président devra maintenir le cap fixé jusqu'au bout de son quinquennat.

Un discours qui sera forcémment marqué par la vague épidémique de Covid-19 qui déferle en France et dans les hôpitaux. Le 27 décembre, le Premier ministre Jean Castex a pris la parole pour annoncer, de nouvelles restrictions (une deuxième fois en dix jours). Pour faire face à la flambée des cas de coronavirus en France, boosté par le variant Omicron, le gouvernement enchaîne les discours de fermeté. Souhaiter une "bonne année" aux Français dans ce contexte relèvera du jeu d'équilibriste pour Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat prononcera son allocution alors que le soir même du réveillon sera marqué par les sacrifices : pas de grand rassemblement public, pas de feu d'artifice, pas de vente et de consommation d'alcool sur la voie publique, des masques, des jauges et une consommation encadrée dans les bars... L'heure ne sera résolument pas à la fête et à l'enthousiasme grandiloquent.

Emmanuel Macron doit se livrer donc, encore une fois, à un grand discours de pédagogie, pour rappeler à la responsabilité de tous pour limiter autant que faire se peut les effets délétères de l'épidémie de coronavirus en France. La 6e vague, due au variant Omicron, est telle que l'exécutif craint d'avoir à instaurer de nouvelles restrictions. Jean Castex a d'ores et déjà annoncé un nouveau Conseil de défense sanitaire le 5 janvier ; Emmanuel Macron ne pourra que difficilement faire l'économie de communiquer sur le sujet.

Mais le chef de l'Etat sait aussi que l'instant, à l'heure de clore l'année, exige un ton de bienveillance et d'optimisme. Au moment d'ouvrir une nouvelle page, Emmanuel Macron devrait donner des éléments d'espoir, au-delà de la gestion de la crise sanitaire : évoquer donc les bons chiffres de la reprise économique, les chantiers qu'il entend lancer pour moderniser le pays et soutenir l'activité. Sans théâtralité et sur un registre apolitique : c'est le cadre classique de l'exercice, puisque pour des voeux réussis sur le plan de la communication, le président de la République doit tenir des propos de "père de la Nation", rassurants et dessus des considérations partisanes.

Les précédents discours d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a accordé une interview à TF1 et LCI, diffusée mercredi 15 décembre 2021. Enregistré au préalable (le dimanche précédent), l'entretien a duré deux heures, au cours desquelles le président de la République devait répondre à une question : "où va la France ?". Face à Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin, le chef de l'État a évoqué un large panel de son quinquennat, entre les actions menées, les crises traversées, mais également dessiné les contours de sa vision du pays pour l'après 2022. Pour autant, le locataire de l'Elysée n'a pas déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Mais "on ne transforme pas un pays en cinq ans", a-t-il glissé.

Le possible candidat à sa succession a par ailleurs admis que certaines de ses petites phrases distillées tout au long du mandat n'ont pas été du goût de tous. "A l'époque, je pense qu'avec certains de mes propos j'ai blessé des gens et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus", a-t-il affirmé. Un mea-culpa auquel s'est ajouté une adresse amoureuse aux Français. "Parfois, j'ai été dur, j'ai été impétueux. J'ai appris à aimer mieux, à avoir plus d'indulgence, de bienveillance", a-t-il dit.

Alors qu'il a indiqué ne pas être "dans la situation de répondre" à la question d'une candidature en avril 2022, alors que tout semble en ordre de marche chez LREM, Emmanuel Macron "doi[t] encore assumer la responsabilité qui est la mienne. […] Je sais une chose, c'est que si j'étais aujourd'hui un candidat comme les autres, je ne pourrais pas prendre des décisions que je dois prendre là, maintenant, compte tenu de la situation sanitaire".

Emmanuel Macron a tenu à s'adresser aux Français mardi, comme il s'y était engagé, pour faire le point sur la situation sanitaire. Il a donc salué dans son discours les efforts de tous, mis en garde contre le début de la 5e vague de Covid en Europe, avec une mesure forte et concrète : les plus de 65 ans doivent se faire administrer une 3e dose de vaccin pour sauvegarder leur pass sanitaire.

Sur le Covid, Emmanuel Macron a confirmé que la 3e dose de vaccin sera nécessaire pour le prolongement du pass sanitaire chez les plus de 65 ans et les personnes atteintes de comorbidités après le 15 décembre. Le chef de l'Etat a aussi annoncé une campagne de rappel courant décembre pour les 50-64 ans. "Nous n'en avons pas terminé avec la pandémie", a lancé Emmanuel Macron, exhortant les 6 millions de Français toujours pas vaccinés à le faire. Le prêt garanti par l'Etat sera quant à lui prolongé jusqu'à juin 2022.

Sur les retraites, la réforme sera bien repoussée a confirmé Emmanuel Macron. Le président de la République a expliqué que "les conditions ne sont pas réunies pour lancer la réforme des retraites", mentionnant "la situation sanitaire" et "le souhait unanime exprimé par les organisations syndicales de concentrer les efforts sur le besoin de concorde". Emmanuel Macron a tout de même appelé tout de même à lancer un "débat démocratique ès 2022", avant l'élection présidentielle, pour "prendre des décisions claires". Et il indique qu'"à [s]es yeux, il faudra travailler plus longtemps, harmoniser le régime public et privé".

Sur le nucléaire, Emmanuel Macron a indiqué qu'il entendait "continuer de développer les énergies renouvelables" mais aussi "relancer la construction de réacteurs nucléaires". Le tout dans le but d'être "à la hauteur de nos engagements au moment de la COP26" autrement dit d'"atteindre en 2050 la neutralité carbone" et de "garantir l'indépendance énergétique de la France". Le développement de "petits réacteurs modulaires" avait déjà été annoncé via le plan d'investissement France 2030.

Le 12 juillet 2021, Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois adressé aux Français, dans un cadre particulier. C'est depuis le Grand Palais éphémère, avec la Tour Eiffel en fond, que le chef de l'Etat s'est exprimé. Voici ce qu'il fallait en retenir :

Au sujet du pass sanitaire. "Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra pour accéder à un spectacle, un parc d’attractions, un concert ou un festival avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent". "A partir du début du mois d’août, le pass sanitaire s’appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets". Seules les personnes ayant été vaccinées ou pouvant présenter un test PCR négatif de moins de 48h pourront accéder à ces lieux.

Au sujet de la vaccination. "Nous sommes une Nation de sciences, des Lumières. Quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès. Nous devons viser la vaccination de tous les Français".