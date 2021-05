Manifestation des policiers ce 19 mai : Zemmour, Lanvin, politiques... Qui est présent ?

Des milliers de policiers se sont rejoints à 13h pour une manifestation statique au pied de l'Assemblée nationale. Des politiques comme Gérald Darmanin sont venus à ce rassemblement, mais les membres des forces de l'ordre ont assuré qu'aucune reprise politique de l'événement ne serait tolérée.

Les membres de forces de l'ordre et syndicats de police se sont rassemblés peu avant 13 heures devant l'Assemblée nationale. En manifestant, les policiers demandent plus de sévérité à l'encontre des agresseurs des forces de l'ordre et "la fin de l'impunité". Plusieurs prises de paroles de différents représentants syndicaux ont rythmé le début de la manifestation depuis 13h30. Grégory Joron, de l'Unité-SGP Police, Fabien Vanhemelryck d'Alliance-Police Nationale, Olivier Varlet de l'Unsa Police, et Christophe Rouget du Syndicat des cadres de la sécurité intérieur se sont installés derrière le micro, pour prendre la parole à tour de rôle et exposer leurs revendications. En revanche aucun discours politique ne sera prononcé. Si les policiers ne se sont pas opposés à la présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et d'autres politiques, ils refusent que l'événement citoyen et policier soit repris et récupéré par les partis politiques.

Avant toutes prises de parole, les manifestants rassemblés ont observé une minute de silence en hommage aux membres des forces de l'ordre tués ces dernières semaines. Alors que la manifestation s'organise deux semaines après le meurtre d'Eric Masson, une quarantaine de collègues du policier ont fait le déplacement depuis Avignon pour défendre leur cause. Selon certains syndicats, 150 policiers sont montés de la région Paca pour manifester et 500 membres des forces de l'ordre des Hauts-de-France se sont rendus à Paris. Les syndicats de police comptent rassembler plusieurs milliers de manifestants.

"Monsieur le garde des Sceaux, réveillez-vous": Olivier Varlet (secrétaire général de l'Unsa-Police) appelle à "des changements majeurs" lors du rassemblement des policiers à Paris pic.twitter.com/gQfyWaXfth — BFMTV (@BFMTV) May 19, 2021

Gérald Darmanin et d'autres politiques présents

La présence de Gérald Damanin à la manifestation fait débat. Le ministre de l'Intérieur explique être à la manifestation pour exprimer son soutien à l'égard des forces de l'ordre mais a indiqué ce matin sur France Inter "ne pas aimer les combats idéologiques au moment où les policiers sont attaqués". Il est arrivé au pied du palais Bourbon un peu avant 13h. Gabriel Attal, en porte-parole du gouvernement a défendu la présence du ministre qui "est avec ses troupes", a-t-il estimé sur BFMTV.

Je suis venu soutenir tous les policiers, comme tous les Français. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 19, 2021

Le vice-président du Rassemblement national s'est lui aussi joint à la manifestation et na pas manqué d'envoyer un message au ministre de l'Intérieur estimant qu'il est "venu constater son inaction". "Les Français attendent du ministre de l'Intérieur qu'il prenne des mesures pour protéger nos forces de l'ordre pour protéger la population. Or, on voit bien qu'est en train de s'organiser dans notre pays un grand chaos, un désordre généralisé dont Emmanuel Macron a la responsabilité" a-t-il ensuite glissé au micro de BFMTV. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon quant à lui n'est pas déplacé, aucun membre de la France Insoumise n'est présént.

Eric Zemmour, Gérard Lanvin prennent position

D'autres personnalités, politisées, ont confirmé leur présence à la manifestation, c'est le cas d'Eric Zemmour qui l'a annoncé dans un tweet hier soir. Le polémiste a publié un vidéo sur le réseau social expliquant sa présence à la manifestation.

Ceux qui sen prennent à la police sen prennent à lÉtat, et ils sen prennent à lÉtat pour sen prendre à la France.#ManifPolice pic.twitter.com/hZ5BHZdm6L — Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 19, 2021

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Gérard Lanvin a assuré qu'il serait présent lors de la manifestation pour apporter son soutien aux policiers. Selon L'AFP, l'acteur doit prononcer quelques mots avant les témoignages des policiers et les discours des syndicats. "On hait les flics. Moi, je suis là pour vous dire que je serai là le 19 pour les soutenir parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Le moindre mot que l'on puisse dire à ce sujet est mal pris par certains qui, sur ces réseaux, vous insultent. Eh bien, qu'ils m'insultent ! Moi, je suis pour la police et je les remercie d'exister" déclarait-il sur France 5, le 17 mai.