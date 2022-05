Ministre de l'Economie : Bruno Le Maire remplacé ? Peut-il rester à Bercy ?

BRUNO LE MAIRE. Après cinq ans passés à Bercy, l'actuel ministre de l'Economie et des Finances fait partie de la liste en suspens, celle de ceux qui ne sont pas assurés d'être reconduits au gouvernement. S'il quitte son poste, qui le remplacera ? Sera-t-il en charge d'un autre portefeuille ?

[Mis à jour le 18 mai 2022 à 16h31] Alors que le nom de la Première ministre a été révélé lundi 16 mai, le mystère reste entier quant à la composition du futur gouvernement. Le sort de l'équipe gouvernementale est en suspens, au moins jusqu'à ce vendredi 20 mai, jour où doit se tenir un nouveau conseil des ministres, selon France Info, qui cite l'Elysée. Pour certains cependant, la pression est moins forte : un Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement qui a marqué des points en fin de quinquennat, ou un Gérald Darmanin, proche collaborateur du président, ont peu de chances de plier bagages. Il y a aussi ceux qui partent définitivement, de l'ancien Premier ministre Jean Castex qui souhaitait se retirer de la vie publique pour un temps, à Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports qui a déjà un emploi assuré ailleurs.

Et puis, il y a ceux dont le sort n'est pas encore scellé : c'est le cas du ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. Arrivé en poste en 2017 sous le gouvernement d'Edouard Philippe, il a été reconduit dans ses fonctions dans le gouvernement de Jean Castex, avec un poste élargi à la relance. Il a traversé les diverses crises que nous connaissons, de la pandémie à l'impact de la guerre en Ukraine sur le pouvoir d'achat. Figure de la droite française, il a prouvé son utilité dans le camp LREM et s'est dit "serein", quant au remaniement ministériel en préparation (propos tenus à la presse en marge d'une visite d'entreprise à Tourcoing mardi)... Mais il n'est pas le seul à être pressenti à ce poste. Sans compter que le portefeuille de ministre de l'Economie pourrait être remodelé pour ce mandat, et qu'Emmanuel Macron a promis une "grande réforme" qui se fonderait sur un renouvellement de sa politique, et donc du gouvernement. Ce second quinquennat ne devrait donc pas s'inscrire dans la continuité du premier, comme il l'a promis le soir de sa réélection. Puisque les ministres certains d'être reconduits sont déjà au nombre de cinq, une salve de nouvelles personnalités devrait rejoindre le gouvernement, remplaçant donc les ministres actuels. Quelles sont ses chances de Bruno Le Maire de conserver ses responsabilités ?

Le premier argument en faveur de son maintien dans le gouvernement est son parcours remarqué dans les institutions. De l'avis de ses proches, Bruno Le Maire était "programmé" pour devenir ministre. Ses diplômes de Sciences Po Paris et de l'ENA en poche, il est directement entré au ministère des Affaires étrangères à la Direction des Affaires stratégiques, de Sécurité et du Désarmement. Un poste qui lui permit quelques années plus tard de collaborer avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dominique de Villepin, en 2002 et 2004. Il se fit alors remarquer en aidant le ministre à la rédaction du célèbre discours de l'ONU du 14 février 2003 contre la guerre en Irak. En 2005, alors que Dominique de Villepin est devenu Premier ministre, il obtient d'être son directeur de cabinet. Officiellement adhérent au parti UMP en 2007, il fut nommé en 2008 secrétaire d'Etat aux Affaires européennes au sein du gouvernement Fillon, puis ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche en 2009. Après un temps de battement (voir sa biographie), c'est l'heure de gloire avec la nomination au poste de ministre de l'Economie dans le gouvernement d'Edouard Philippe.

Lorsque Jean Castex devient Premier ministre en 2019, Bruno Le Maire bénéficie d'un allongement de poste et réceptionne le dossier "relance de la croissance". Et pour cause, les crises sont bien là. Pour "déminer le terrain" de la crise des gilets jaunes, il a fallu mettre en place une rallonge budgétaire d'environ 10 milliards d'euros. Pour faire face à la pandémie dont les ravages se sont fait ressentir dans tous les secteurs, il a fallu accélérer le fonds de solidarité, creuser la dette et accorder des prêts. Sur le plan international, il a fallu assurer les tractations avec l'Union européenne, notamment en s'investissant dans l'élaboration du plan de relance européen et résoudre l'épineuse question des licences de pêche post-Brexit. Puis, il a fallu gérer une inflation record en partie due à la guerre en Ukraine et à la hausse du prix des céréales. Derrière toutes ces turbulences, c'était bien Bruno Le Maire qui coordonnait les décisions. Une longévité à Bercy pour le moins "singulière", comme il le disait lui-même (propos rapportés par La Croix), le poste étant habituellement caractérise par un fort turnover (pour rappel, il est le seul ministre de l'Economie depuis 1995 à avoir tenu tout un mandat).

Malgré sa longue expérience politique et les nombreuses responsabilités qu'il a eues depuis 2017, Bruno Le Maire ne figure pas parmi les noms de ceux dont la reconduction est assurée. C'est en tout cas ce qu'avance Politico dans sa newsletter du 18 mai, révélant qu'Emmanuel Macron est circonspect face aux "ambitions présidentielles" qu'entretiendrait Bruno Le Maire. En outre, le président serait en train de réfléchir à une recomposition de ce portefeuille, avec la volonté de déconcentrer les pouvoirs du futur ministre de l'Economie et des Finances, notamment en faisant du ministère des Comptes publics un ministère à part entière, sachant qu'Olivier Dussopt, l'actuel occupant du poste, n'était que ministre délégué durant ce premier mandat. Le poste serait alors allégé, alors même que les ministères des Finances et de l'Economie avaient été fusionnés en 2016. Etant donné le "CV" politique et la carrière de Bruno le Maire, on peut s'attendre à ce qu'il soit réticent à accepter une fonction au champ d'action restreint.

Son bilan, avec un Budget 2022 chargé en dépenses et une difficile lutte contre l'inflation (avec la continuelle flambée du prix des énergies), reste cependant mitigé. Il a essuyé de nombreuses critiques de la part de l'opposition, en particulier de la gauche insoumise qui a pu l'accuser de délaisser l'aspect social, avec des mesures fiscales comme la fin de l'ISF, prélèvement forfaitaire unique et le prélèvement à la source. En outre, si sa légitimé technique et européenne est plutôt au beau fixe, son poids politique reste marginal. Mais si l'on part du principe qu'il a été l'un des seuls ministres à tenir tout le quinquennat d'Emmanuel Macron et que le rebond de la croissance a été bien plus fort que prévu, on peut estimer qu'il a une chance de séjourner encore un petit temps à Bercy. Si le contraire se produisait, devra-t-il quitter le gouvernement pour autant ? Pour l'heure, les sources s'accordent pour dire qu'il ne devrait pas quitter l'équipe gouvernementale. De quelque manière que ce soit, il devrait faire partie des collaborateurs d'Elisabeth Borne. Beaucoup le voient au poste de ministre de l'Education, un dossier brûlant qui compte parmi les grands chantiers du quinquennat. Il est cependant à noter qu'il n'a jamais confirmé ces rumeurs.

Après un quinquennat à tenir le carnet de chèques, il y est pour l'heure difficile de dire si Bruno Le Maire pourra rester en poste. Et de fait : d'autres noms circulent, dont celui de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, dont les qualités sont appréciées chez LREM. Pour autant, son poste actuel est important pour le gouvernement français : si elle le quittait, elle serait probablement remplacée par une personnalité allemande ou hollandaise. En deuxième position des rumeurs, on trouvait aussi Thierry Breton, le Commissaire européen qui fut déjà un temps ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance de la France (2005–2007).

Bruno Le Maire a déclaré le 5 mai dernier à Evreux, en Normandie, qu'il ne serait pas candidat aux élections législatives. A 53 ans, il a un ancrage local conséquent en Normandie. En 2007, il était élu pour la première fois dans la 1ere circonscription de l'Eure, sous l'étiquette de l'UMP. Réélu en 2012, il a conservé la circonscription jusqu'en 2017, où, s'il fut reconduit une troisième fois en juin, ce fut pour un mandat très éphémère : un mois au total. Il avait préféré rendre sa casquette pour se focaliser sur son nouveau poste de ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. Cette année donc, il n'entend pas concourir à la députation.

Il avait précisé ce choix dans un communiqué publié sur son compte Twitter : "Conformément à mes engagements, je ne ferai pas plus de trois mandats dans la première circonscription de l'Eure. Par conséquent, je ne me représenterai pas aux élections législatives des 12 et 19 juin". Il a cependant tenu à affirmer qu'il resterait "totalement engagé dans la vie politique nationale", ce qui a été vu par certains comme un indice sur son futur au sein de l'équipe gouvernementale.

Chargé de préparer et d'exécuter la politique économique et financière du gouvernement, le ministre de l'Economie constitue un pilier de l'administration centrale située dans le quartier de Bercy, à Paris. Il a pour mission générale de conseiller, préparer et exécuter la politique "définie par le Gouvernement dans le domaine de l'économie, des finances, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'en matière d'industrie, de services, de petites et moyennes entreprises, d'artisanat, de commerce, de postes et communications électroniques, de suivi et de soutien des activités touristiques, comme le détaille le site officiel du gouvernement.

Ce ministre est compétent pour gérer la politique de croissance et de compétitivité de l'économie française, la législation fiscale, la réglementation, l'analyse et le contrôle de la commande publique, la politique monétaire et financière au niveau national, européen et internationale, ou encore le soutien aux nouvelles technologies, leur promotion et leur diffusion.

Il est à noter qu'en 2016, le ministère de l'Economie et des Finances est réunifié après avoir été scindé en deux ministères en 2014.