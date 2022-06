"Résultat d'Adrien Quatennens aux législatives : largement en tête, son score final"

QUATENNENS. Le candidat Nupes Adrien Quatennens arrive largement en tête dans la 1ère circonscription du Nord, devant Ensemble !.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 23h01] Dans la 1ère circonscription du Nord, Adrien Quatennens arrive en tête. Les résultats complets indiquent que ke candidat Nupes est en tête avec 52,05% des suffrages, suivi de Vanessa Duhamel (Ensemble) à 21,07% et de Carole Leclercq à 10,27%. Coordinateur de La France insoumise, figure de premier plan du parti, l'élu de 32 ans entend bien conserver son siège au palais Bourbon. Dans les colonnes de La Voix du Nord, il vante son bilan, aussi bien national -"[j'ai été] de toutes les mobilisations sociales et écologistes, inclus les Gilets jaunes" que local -assurant que LFI fut le seul parti "à défendre le zéro construction sur la friche Saint-Sauveur"-, aspirant donc à poursuivre sa mission. Candidat sous la bannière NUPES, ce fidèle de Jean-Luc Mélenchon rempiler a-t-il à la députation ?

Quel résultat peut espérer Adrien Quatennens aux élections législatives ?

Député sortant, Adrien Quatennens semble en bonne posture pour être réélu député de la 1ere circonscription du Nord. Si sa victoire de 2017 ne s'était pas jouée à grand-chose, les galons, notamment médiatiques, pris par le trentenaire pourraient lui permettre de viser une victoire un peu plus confortable. Le représentant de la gauche s'avance vers un scrutin sans candidature dissidente sur son flanc politique, contrairement à 2017 où des adversaires PS, EELV ou encore PCF lui faisaient face. La majorité présidentielle, elle, sera représentée par Vanessa Duhamel, conseillère municipale d'opposition. Mais sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête avec 41,78 % des suffrages exprimés au premier tour, bien devant Emmanuel Macron (24,54%). De quoi porter à nouveau Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale ?

En 2017, Adrien Quatennens devait l'obtention de son siège de député à seulement à quelques dixièmes de point, il avait remporté l'élection avec 50,11% des suffrages de la 1ère circonscription du Nord. Aujourd'hui le député sortant a pour ambition de faire mieux et la Nupes peut lui permettre d'obtenir une victoire plus large, il en est persuadé. L'union de la gauche est en tête "dans toutes les études d'opinion au niveau national" se félicitait l'élu insoumis lors d'une conférence de presse à Lille le 20 mai. Encore faut-il transformer l'essai et être sûr que l'opinion nationale reflète celle des électeurs de la circonscription. Les résultats du premier tour de la présidentielle abondent pour leur part dans ce sens. Mais faire mieux qu'en 2017 c'est aussi s'imposer comme la force majoritaire à l'Assemblée nationale pour marquer le début d'une "nouvelle ère". Lors de ses interventions dans les médias, Adrien Quatennens n'a jamais manqué d'attaquer le gouvernement Borne et le projet "socialement brutal et écologiquement irresponsable" d'Emmanuel Macron.

Quelles réformes Adrien Quatennens a-t-il défendu ?

Installé à l'Assemblée nationale depuis 2017, Adrien Quatennens a porté les couleurs de la France insoumise dans l'hémicycle qui sont aussi, par définition, celles d'une partie de l'opposition à Emmanuel Macron. A l'instar d'autres députés insoumis, et plus largement de gauche, l'élu du Nord est toujours, ou presque, allé à l'encontre des décisions et des projets de la majorité présidentielle, en témoignent ses votes aux plus importantes et emblématiques décisions du dernier quinquennat. Lorsqu'il n'était pas absent pour voter les projets de loi ou de réforme, le député était la plupart du temps contre. Une des rares décisions qui a fait consensus et celle sur la loi "bioéthique" qui permet à toutes les femmes d'avoir accès à la PMA. Il a bien sûr voté en faveur de la motion de censure de LFI sur la réforme de retraites mais pour le reste on compte essentiellement des votes "contre" : contre la réforme de l'assurance-chômage, celle sur de la SNCF ou celle du code travail, contre la réforme du bac ou encore contre les Accords de Ségur pour la revalorisation du travail des soignants.

Qui est Adrien Quatennens ?

Sa chevelure rousse lui a rapidement permis de se démarquer parmi les nouveaux députés en 2017. Très présent dans les médias, Adrien Quatennens est un Nordiste d'origine, lui qui est né à Lille. Son engagement a débuté dès 2006 contre le Contrat première embauche. Il s'est ensuite tourné vers Attac et des associations venant en aide aux sans-abris. En parallèle de ses études qui l'ont amené à devenir conseiller clientèle pour EDF, il s'engage auprès de Jean-Luc Mélenchon dès qu'il devient majeur, en 2008, avant de s'engager au Parti de gauche en 2013. Il débute alors petit à petit son ascension en défendant les candidatures de son leader à l'élection présidentielle. Présent sur une liste Front de gauche pour les municipales de 2014 à Lille, il échoue à se faire élire. Trois ans plus tard, il décroche finalement un premier mandat national et devient député.