"Assemblée nationale : Yaël Braun-Pivet future présidente ? Les présidents de groupes élus"

ASSEMBLÉE. Après la composition de l'Assemblée nationale et l'arrivée des députés, l'actualité de ce mercredi 22 juin 2022 au Palais Bourbon a été marquée par l'élection de plusieurs personnalités à la tête des groupes et par la désignation de Yaël Braun-Pivet comme favorite pour le perchoir...

[Mis à jour le 22 juin 2022 à 21h15] Le président de l'Assemblée nationale est presque connu ce mercredi 22 juin 2022. Ou plutôt la présidente. Yaël Braun-Pivet a été désignée ce soir par les députés d'Ensemble! candidate de la majorité pour l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Celle qui a été nommée ministre des Outre-mer en mai dernier dans le gouvernement Borne a remporté le scrutin interne de la majorité par 105 voix au second tour contre 85 pour son adversaire, le député des Français de l'étranger Roland Lescure. Si elle était élue présidente de l'Assemblée nationale la semaine prochaine à la suite de Richard Ferrand - le "perchoir" dans le jargon politique - , Yaël Braun-Pivet deviendrait la première femme à accéder à cette fonction.

L'Assemblée nationale s'est par ailleurs dotée de plusieurs présidents de groupes dans les journées de mardi et mercredi. Après le refus des socialistes de se fondre dans un groupe commun "Nupes" hier, Mathilde Panot a été désignée à la tête du groupe de la France insoumis et André Chassaigne a été reconduit à la tête du groupe "communistes et apparentés". Aurore Bergé a été élue présidente du groupe groupe LREM, Laurent Marcangeli à la tête du groupe Horizons et Jean-Paul Mattei de celui du MoDem. Olivier Marleix dirigera le groupe LR. Voici ce qu'il faut retenir au soir du 22 juin sur l'actualité à l'Assemblée.

Le président de l'Assemblée nationale est la quatrième personnalité de l'Etat et est désigné par un vote secret de tous les élus lors de la première séance de la nouvelle Assemblée nationale. Cette année l'élection a été fixée au 28 juin 2022, date de la première séance publique et de l'ouverture de la seizième législature. En plus d'un rôle de représentation, le président de l'Assemblée nationale joue les arbitres lors des débats entre députés en veillant au respect du règlement et en assurant l'égalité de temps de parole. Patron de l'Assemblée, il est par extension le président d'autres groupes internes à la chambre comme le Bureau ou le Comité d'évaluation et de contrôles des politiques publiques, mais il est aussi le président du Congrès lorsque le Parlement est au complet avec le Sénat.

Le quatrième personnage de l'Etat dispose aussi d'un pouvoir de nomination, en pouvant choisir un membre du Conseil constitutionnel à chaque renouvellement de ce dernier, mais aussi deux des six personnes qui siègent au Conseil supérieur de la magistrature.

Traditionnellement, le président de l'Assemblée est issu du parti majoritaire, puisqu'il est élu par l'ensemble des députés. Au sein d'Ensemble!, six députés se sont portés candidats : Yaël Braun-Pivet, Roland Lescure, Barbara Pompili, Joël Giraud et Sophie Errante. Ce mercredi 22 juin, en fin d'après-midi, les députés de la majorité devaient voter pour désigner, parmi ces six personnalités, leur candidat officiel au "Perchoir". L'ancien ministre Eric Woerth, passé dans la majorité et un temps candidat, s'est retiré en fin de journée.

Depuis mardi 21 juin, les députés élus aux législatives ont accès à l'Assemblée, où ils ont jusqu'à la semaine prochaine pour arrêter la composition définitive de leurs groupes parlementaires à la tête desquels ils doivent élire des présidents de groupes. Il est nécessaire d'avoir 15 députés minimum pour former un groupe, qui donne par la suite plusieurs avantages comme des moyens financiers et matériels, des collaborateurs supplémentaires, ou un temps de parole minimal pendant les débats ou les questions au gouvernement. Voici les présidents déjà élus :

Mathilde Panot, groupe de la France insoumise

Aurore Bergé, groupe LREM

Olivier Marleix, groupe LR

Laurent Marcangeli , groupe Horizons

Jean-Paul Mattei, groupe MoDem

André Chassaigne, groupe communistes et apparentés

Voici la liste complète des 577 députés élus à l'Assemblée nationale lors des élections législatives 2022. Il est possible de faire défiler les lignes du tableau pour découvrir l'ensemble les noms des élus et leur score au deuxième tour du scrutin.

Quelle est la nouvelle composition de l'Assemblée nationale ?

A l'issue des législatives, la composition de l'Assemblée nationale est inédite : privée de majorité absolue, la confédération présidentielle Ensemble! va devoir composer avec les partis d'opposition pour espérer faire voter ses textes de loi. Alors que la majorité absolue est située à 289 députés, Ensemble! n'en compte que 245. La Nupes n'obtient pas elle non plus la majorité avec un peu plus de 130 députés. Le Rassemblement national réalise le plus haut score de l'histoire du parti avec 89 sièges à l'Assemblée nationale. Voici une représentation des équilibres de cette nouvelle Assemblée :

La République en Marche et ses alliés perdent donc une centaine des 346 députés LREM placés à l'Assemblée nationale en 2017. De quoi secouer la majorité et qui doit négocier désormais, notamment avec les élus LR-UDI, qui comptent désormais 64 députés.

Quelles pourraient-être les alliances à l'Assemblée nationale ?

Privé de majorité absolue, le gouvernement va devoir tenter de convaincre des députés des groupes d'opposition de voter en faveur de certains de ses textes de lois, comme l'a demandé Emmanuel Macron dans un discours télévisé ce mercredi. Loin de l'Assemblée, le chef de l'Etat s'est empressé de lancer des consultations de tous les chefs de partis représentés dans l'hémicycle, dont ceux de l'opposition, ces mardi 21 et mercredi 22 juin. Christian Jacob (LR), Olivier Faure (PS), Marine Le Pen (RN), Fabien Roussel (PCF) Julien Bayou (EELV) ou encore Adrien Quatennens (LFI) se sont succédés à l'Elysée pour discuter avec le président des possibilités d'entente sur certains textes. De son côté, dès le soir du résultat des législatives, Elisabeth Borne était occupée, selon son entourage, à appeler des députés de l'opposition susceptibles de s'entendre avec la majorité présidentielle.

"Je tends la main aux républicains de droite comme de gauche", a déclaré la nouvelle présidente des députés LREM à l'Assemblée, Aurore Bergé, juste après son élection à la tête du groupe ce mercredi également. Discours similaire dans les médias pour plusieurs ministres d'Elisabeth Borne : sur RMC, le ministre chargé des relations avec le Parlement Olivier Véran a invité ce mercredi 22 juin à "élargir la majorité sur la gauche et sur la droite", bientôt imité sur Europe 1 par Clément Beaune, ministre chargé de l'Europe. La majorité doit-elle chercher des alliances avec le Rassemblement National à l'Assemblée ? "Non, il ne peut pas y avoir une alliance de circonstance avec le Rassemblement National", a tranché Clément Beaune. "On ne se mettra pas en situation de devoir dépendre des voix du FN pour faire majorité au Parlement… Ni, d'ailleurs, de LFI", a indiqué Olivier Véran. Invité sur BFMTV lundi 20 juin, Eric Dupont-Moretti, ministre de la Justice, se montrait toutefois moins catégorique, évoquant la possibilité d'"avancer ensemble" avec le RN sur certains textes.

Pour l'heure, aucun accord de parti n'a été trouvé avec des groupes d'opposition : Christian Jacob, dont le parti LR était considéré comme le mieux placé pour faire partie d'une coalition, a rejeté tout "pacte de gouvernement" lors de son entretien avec Emmanuel Macron. Il a également rejeté la proposition d'Edouard Philippe d'une "grande coalition" à l'Assemblée nationale. Les autres partis se sont engagés à voter les lois qui iraient, selon eux, dans le bon sens pour le pays. On se dirige donc plutôt vers des alliances ponctuelles, texte par texte.

Après les élections législatives, le calendrier de la nouvelle Assemblée a été fixé de manière serrée. La fin de mandat de l'Assemblée nationale actuelle a été fixée au 21 juin. Les députés qui siégeaient depuis 2017 au Palais Bourbon ont vu leurs fonctions se terminer, sauf réélection. La nouvelle Assemblée devait entrer en fonction le lendemain, le 22 juin 2022. Le 28 juin a été fixée comme la date d'entrée des députés à l'Assemblée. Celle à partir de laquelle les parlementaires fraichement élus ou réélus siègent pour la première fois dans l'hémicycle. L'élection du président ou la présidente de l'Assemblée nationale, à la place de Richard Ferrand, battu aux législatives, a été programmée à 15 heures. Chaque groupe politique remettra aussi à cette date la liste de ses députés et de ses apparentés et précisera le nom de son président.

Le lendemain, le 26 juin, le président de l'Assemblée et les présidents de groupes décideront ensemble de l'organisation du Bureau et traiteront les candidatures aux fonctions de vice-président, questeur et secrétaire ainsi que celles pour les sièges des huit commissions permanentes à nommer lors de la séance publique de 15 heures. La répartition des sièges de l'Assemblée national aura, elle, lieu le 30 juin, car à chaque groupe sa place dans l'hémicycle.

La semaine du 4 juillet, Elisabeth Borne tiendra normalement son discours de politique générale devant les députés, un moment délicat. Le député LFI, Eric Coquerel a déjà annoncé que l'opposition déposerait une motion de censure contre son gouvernement dès le 5 juillet. Si cette motion échoue et que les choses se poursuivent comme prévu, les députés entreront "dans le dur" la semaine suivant, celle du 11 juillet, avec l'examen des mesures sur le pouvoir d'achat. Un nouveau projet de loi sur le Covid-19, censé prendre la suite de l'ensemble des mesures de lutte contre l'épidémie (mesures de freinage, outils statistiques comme les bases de donnée des tests, etc. qui arrivent à échéance le 31 juillet) devrait passer au Palais Bourbon la semaine du 18 juillet.

D'autres textes devraient arriver dans ce début de quinquennat, comme celui sur les énergies renouvelables (visant à simplifier les procédures notamment sur l'éolien offshore) ou la Lopmi, le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Leur examen aura lieu soit en juillet, avant la trêve estivale, soit en septembre. D'ici là, une autre date devrait occuper les candidats de ces législatives : le 19 août date butoir de dépôt de leurs comptes de campagne à la commission chargée de les contrôler.

Qui sera le président de la commission des finances de l'Assemblée ?

Dès le lendemain du résultat des élections législatives, le Rassemblement national, désormais premier groupe parlementaire de l'hémicycle, a affiché sa volonté de demander la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Cette commission est la seule qui revient traditionnellement, depuis 2008, à un membre de l'opposition. Son président ou sa présidente est élu(e) lors d'un vote pour lequel le parti présidentiel majoritaire a coutume de s'abstenir. Par conséquent, depuis 2008, la présidence est toujours revenue au premier groupe d'opposition. Mais cette année, la Nupes a bien l'intention de récupérer ce poste stratégique, les quatre partis de l'alliance des gauches comptant, ensemble, plus de députés que le Rassemblement national. A moins que les Républicains décident de voter pour un candidat du RN, la commission des finances de l'Assemblée pourrait donc revenir à un député de la Nupes.

Ce mercredi matin, dans une interview au Parisien, le président LR du Sénat Gérard Larcher a déclaré que cette commission "devait revenir" au RN, en tant que "premier groupe de l'opposition", justifiant : "Nous n'avons pas la même histoire et ne partageons pas les mêmes valeurs, mais ce sont des élus de la République." Du côté d'Eric Woerth, député de l'Oise anciennement LR rallié à la macronie, l'inquiétude est plutôt de voir tomber la commission des finances de l'Assemblée aux mains de la gauche : "Les Insoumis ont visiblement en tête de faire du contrôle fiscal. Ce n'est pas ce que j'ai entendu du Rassemblement national", a-t-il pointé au Figaro.

Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale sera élu lors d'un vote le 30 juin, jour où seront attribuées l'ensemble des commissions.