Article 49.3 : Borne renversée par le vote en force du budget ?

ARTICLE 49.3. Le gouvernement devrait faire voter en force le budget 2023 grâce à l'article 49.3 de la Constitution. Un outil qui expose Elisabeth Borne à une motion de censure. Mais risque-t-elle vraiment d'être renversée ?

[Mise à jour le 18 octobre à 14h42] Cela ne fait plus aucun doute. Le gouvernement va engager l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2023 de l'Etat. Si, habituellement, les finances prévisionnelles du pays doivent être adoptées par les députés, il n'en sera rien pour l'année à venir. Le budget sera validé, quoi qu'il en soit, sans passer un vote des élus. C'est tout le sens de cet article 49.3 qui permet de s'affranchir de l'avis des parlementaires en vue de faire avancer un dossier. Mais cela n'est pas sans risques. Car en déclenchant l'article 49.3, la Première ministre, Elisabeth Borne, s'expose à une motion de censure des députés qui, si elle est votée par plus de la moitié de l'Assemblée nationale, la pousserait à la démission ainsi qu'à celle de son gouvernement. Entre la crainte d'un Etat dans une impasse en raison d'un nombre importants d'amendements déposés par les oppositions pour modifier le texte de loi sur le budget en fonction de leurs orientations et la crainte d'un renversement du gouvernement, l'équation semble, en apparence, complexe. Mais en réalité, la prise de risque d'Elisabeth Borne d'engager sa responsabilité et celle de ses ministres sur ce texte est bien moins risquée.

Le 49.3 va être utilisé "probablement demain" a annoncé Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, ce mardi 18 octobre 2022 dans Télématin, sur France 2. L'exécutif aura très certainement recours à cette procédure pour faire passer en force le budget 2023 de l'Etat, ne disposant pas d'une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour s'assurer l'adoption du projet de loi. Le texte final n'a pas encore été établi et, malgré cette absence de vote, il devrait contenir des amendements déposés et votés par les divers groupes d'opposition, en dépit, pour certains, l'avis défavorable du gouvernement. Cela devrait concerner la hausse du plafond de crédit d'impôt pour la garde d'enfants de moins de 6 ans, la réduction de l'impôt sur les sociétés pour les petites PME, la suppression de l'avantage fiscal dont bénéficient les jets privés ou encore l'abaissement à 5,5% de la TVA sur les masques, détaille l'AFP, citée par La Provence.

Qu'est-ce que l'article 49-3 de la Constitution ?

L'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, communément appelé 49.3, figure au titre V de la Constitution. Ce dispositif légal sert à réguler les "rapports entre le gouvernement et le Parlement". Le Premier ministre est la personne qui peut en faire usage après délibération du Conseil des ministres. Il est alors possible de suspendre l'examen d'un projet de loi particulièrement controversé au sein de l'Assemblée nationale, et donc de toutes les tractations qui l'accompagnent, en engageant la responsabilité de son gouvernement devant les députés (lire plus bas). Cela permettrait au camp présidentiel de faire passer un texte en force, donc sans vote, malgré les oppositions, et d'accélérer la procédure législative, notamment en mettant fin à une éventuelle obstruction des parlementaires.

Que signifie "engager la responsabilité du gouvernement" ?

Le terme est utilisé à chaque recours au 49.3. Concrètement, "engager la responsabilité du gouvernement" revient à le soumettre à une éventuelle motion de censure. Dans les 24 heures suivant l'annonce de l'engagement du dispositif, une motion de censure peut être déposée par un groupe parlementaire. La loi dispose que dans le cas d'un rejet de cette motion de censure, "le projet ou la proposition est considéré comme adopté." En revanche, si elle est adoptée, "le texte est rejeté et le Gouvernement est renversé." Toutefois, si aucune motion de censure n'est déposée dans les 24 heures, "le projet ou la proposition est considéré comme adopté."

Une motion de censure, c'est quoi ?

La motion de censure est un outil parlementaire majeur. Son objectif : aboutir, si elle est adoptée, à la démission du Premier ministre ainsi que de son gouvernement. Dans le cadre de l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, elle peut être déposée par des députés. Ils doivent être au minimum 58, soit un dixième de l'Assemblée nationale. Pour être adoptée, elle doit recueillir 289 voix "pour", soit la majorité absolue de l'hémicycle. Dans l'hypothèse d'une majorité relative (une majorité de "pour" mais moins de 289), elle n'est pas adoptée. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le gouvernement d'Emmanuel Macron compte moins de 289 députés (249). De quoi faire craindre un possible renversement du gouvernement si toutes les oppositions signent une même motion de censure.

Le déclenchement de la procédure du 49.3 va entraîner le dépôt de motions de censure. Tant du côté de la Nupes que du RN, tout semble prêt. Mais pour parvenir à renverser un gouvernement, c'est une toute autre histoire. Pour qu'une Première ministre et l'ensemble de ses ministres soient contraints de démissionner, il faut que la majorité absolue soit atteinte lors du vote de la motion de censure. Soit 289 députés. Cependant, les divergences politiques devraient permettre au pouvoir actuel de rester en place. En effet, les députés de gauche n'entendent pas voter en faveur de la motion de censure déposée par le parti de Marine Le Pen. Une position réciproque du côté de l'extrême-droite, vis-à-vis de la coalition de gauche. Aucun des deux camps ne souhaitant signer le texte de l'autre, la majorité ne sera ainsi jamais atteinte. D'autant que les députés Républicains, nécessaires pour obtenir les 289 voix minimum, ne semblent pas disposés à voter une quelconque motion de censure. Politiquement, Elisabeth Borne semble donc peu bousculée et devrait rester en place à Matignon.