Motion de censure et 49-3 : c'est quoi ? Des armes pour l'Assemblée et le gouvernement

MOTION DE CENSURE ET 49.3. L'Assemblée nationale dispose d'un outil de contrôle du gouvernement, la motion de censure, et peut l'utiliser pour passer en force. En face la majorité peut rétorquer avec le 49-3. Lumière sur les armes parlementaires.

[Mis à jour le 22 juin 2022 à 10h24] La menace est brandie. Une motion de censure sera déposée par les députés de la France insoumise, et seulement eux, dès la première séance publique de la nouvelle Assemblée nationale, le 5 juillet. L'objectif ? Évincer la cheffe du gouvernement qui le même jour devrait prononcer son discours de politique générale pour gagner la confiance du Parlement. Une tâche qui ne sera pas facile et consciente du risque, Elisabeth Borne pourrait ne pas se soumettre au vote de confiance devant les députés. D'où la promesse faite au soir des élections législatives par l'élu de Seine-Saint-Denis, Eric Coquerel, d'avoir recours à l'outil parlementaire de l'article 49 de la Constitution. "Comment voulez-vous qu'elle reste ministre ?" interrogeait-il le 20 juin, persuadé du désaveu de la Première ministre dans l'hémicycle soit par le vote de confiance soit par la motion de censure.

L'arme législative ne sera toutefois utilisée que par les 72 députés insoumis et les autres forces de la Nupes se défendent de vouloir user de ce pouvoir. Les communistes accordent le bénéfice du doute à Elisabeth Borne et souhaitent entendre sa déclaration devant le Parlement avant de prendre une décision. Un choix assumé sur les ondes de France Inter le 21 juin par Fabien Roussel qui mise sur la tenue d'un vote de confiance et pense qu'Élisabeth Borne "a la possibilité de changer" et de saisir la perche tendue par les électeurs lors des législatives. Les socialistes ne s'associent pas non plus à la motion de censure d'après Olivier Faure, lequel a assuré qu'il ne s'agissait pas d'"une position commune" de la Nupes "à ce stade". Soutenue par les seuls insoumis, la motion de censure a-t-elle des chances d'aboutir ? Qu'entrainerait-t-elle ? Eclairage sur l'outil parlementaire constitutionnel et notamment sur l'autre arme politique controversée : le 49-3.

Une motion de censure, c'est quoi ?

La motion de censure est un terme au cœur de l'actualité parlementaire depuis la fin des élections législatives. Son objectif : aboutir, en cas d'adoption, à la démission du Premier ministre ainsi que de son gouvernement. La motion de censure peut être spontanée, directement déposée par des députés. Ils doivent être au minimum 58, soit un dixième de l'Assemblée nationale. Pour être adoptée, elle doit recueillir 289 voix "pour", soit la majorité absolue de l'hémicycle. Dans l'hypothèse d'une majorité relative (une majorité de "pour" mais moins de 289), elle n'est pas adoptée. La motion de censure peut également être provoquée par le gouvernement lorsque celui-ci engage sa responsabilité lors de l'utilisation de l'article 49.3 (lire plus bas).

Une motion de censure contre le gouvernement peut-elle aboutir ?

Depuis l'instauration de la Ve République, 58 motions de censure "spontanées" ont été déposées contre 20 Premiers ministres. Mais une seule a été adoptée, en 1962 (lire plus bas). Faire aboutir une telle procédure n'est en effet pas chose aisée. En effet, il s'agit, pour les oppositions, de s'entendre sur un même texte. Manœuvre déjà difficile lorsqu'elles sont communément opposées sur un texte émanant de la majorité, elle devient impossible lorsque l'une des principales oppositions n'est pas hostile à la loi en question. C'est ainsi que la très grande majorité des motions de censure ne sont finalement pas adoptées. En juillet 2018, Les Républicains, mais aussi, d'une même voix, les groupes Nouvelle gauche, La France insoumise et Gauche démocrate et républicaine avaient déposé une motion de censure contre le gouvernement d'Edouard Philippe après les révélations de l'affaire Benalla. Mais LR n'avait pas voté la motion de censure de la gauche, laquelle avait pourtant appuyé celle déposée par la droite.

Une motion de censure avait failli aboutir en 1992, contre la réforme de la politique agricole commune. Alors que François Mitterrand, le président de la République, ne disposait que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale, le RPR (ex-UMP et LR) et les partis centristes UDF et UDC s'étaient entendus pour déposer une motion de censure afin de s'opposer au projet. Le trio avait également été rejoint par le Parti communiste qui avait voté la motion de censure, finalement pas adoptée à trois voix près. 286 votes "pour" avaient été recueillis contre les 289 nécessaires.

Motion de censure : l'exemple de 1962

La motion de censure n'a été adoptée qu'une fois dans l'histoire de la Ve République. C'était en 1962. Alors que le Général De Gaulle, alors président de la République, annonce son intention de mettre en place le suffrage universel direct à l'élection présidentielle. A l'Assemblée nationale, le chef de l'Etat ne dispose que d'une majorité très relative (206 députés). Alors que le nombre minimum de voix requis est de 241, la motion de censure est signée par 280 députés. Adoptée, elle entraîne la démission de Georges Pompidou, alors Premier ministre… lequel sera reconduit dans ses fonctions par le Général De Gaulle. Ce dernier a en effet refusé la démission de son Premier ministre. En réponse à la motion de censure, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale… Et en ressort conforté en élargissant sa majorité en passant à 233 députés.

Qu'est-ce que l'article 49-3 de la Constitution ?

Cette situation de morcellement de l'Assemblée et de multiplication des fronts d'opposition ne laisse qu'une majorité relative de 245 députés aux députés d'Ensemble !. De quoi entraver les élans réformateurs du nouveau gouvernement qui devra convaincre 44 députés de signer avec lui ses projets de loi. Si les méthodes de la dissolution de l'Assemblée et de la motion de censure sont rarement utilisées, une autre solution existe. Quel est cet article que le gouvernement pourrait utiliser pour faire passer les textes les plus clivant ? Il s'agit de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, communément appelé 49-3, figurant au titre V de la Constitution.

Ce dispositif légal sert à réguler les "rapports entre le gouvernement et le Parlement". Le Premier ministre est la personne qui peut en faire usage après délibération du Conseil des ministres. Il est alors possible de suspendre l'examen d'un projet de loi particulièrement controversé au sein de l'Assemblée nationale, et donc de toutes les tractations qui l'accompagnent, en engageant la responsabilité de son gouvernement devant les députés. Cela permettrait au camp présidentiel de faire passer un texte moyennant l'engagement de sa responsabilité : en cela, ses avantages sont multiples. D'une part, il lui permet de contraindre l'adoption d'un texte même si le parlement se montre réticent sur celui-ci. De l'autre, il permet d'accélérer la procédure législative, et notamment de mettre fin à une éventuelle obstruction des parlementaires. Une solution de dernier recours donc, mais dont l'utilisation très encadrée.

Quelle utilisation Emmanuel Macron peut-il faire du 49.3 aujourd'hui ?

Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 (promulguée en 2009), l'emploi de ce dispositif est largement limité. S'il est toujours valable pour tous les projets de loi, on ne peut l'utiliser qu'au rythme d'un texte par session parlementaire, excepté pour le projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Ainsi, s'il a été utilisé 87 fois depuis 1959, ce fut en grande majorité avant cette révision de loi puisqu'à l'époque, le gouvernement pouvait y avoir recours aussi souvent qu'il le voulait et sur n'importe quel texte. Et aujourd'hui, avec seulement 249 élus, le camp présidentiel risque gros en utilisant ce texte.

De fait, si le projet est considéré adopté une fois que le gouvernement a engagé sa responsabilité, il reste le risque du dépôt d'une motion de censure par les députés de l'opposition. Elle leur permet de réagir au coup de force du gouvernement en le renversant. A l'alinéa 42 de l'article 49, il est précisé que cette motion est " votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ", et qu'elle doit obligatoirement être déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent. Surtout, elle ne peut être validée que si 1/10 des élus la signent, ce qui représente 58 sièges. A ce jour, aucun gouvernement n'a encore subi pareille motion après avoir utilisé le 49-3.