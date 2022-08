Election du président du RN : Bardella ou Aliot ? Un match à deux pour succéder à Le Pen

PRESIDENT RN. Deux candidats, Jordan Bardella et Louis Aliot, sont officiellement en lice pour succéder à Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national. Qui a ses chances ? Quand sera-t-il élu ? On fait le point.

[Mis à jour le 31 août 2022 à 15h39] Quel nom succédera à celui des Le Pen ? C'est la question à laquelle devront répondre les adhérents du Rassemblement national tout au long du mois d'octobre lors de l'élection du futur président du parti. Marine Le Pen a en effet annoncé céder siège, 11 ans après avoir succédé à son père, le fondateur du parti, Jean-Marie Le Pen. A un mois de l'ouverture du scrutin, c'est donc une bataille à deux qui s'engage entre Jordan Bardella, officiellement candidat depuis ce mercredi 31 août 2022, et Louis Aliot, candidat déclaré depuis fin juillet. Le premier nommé, président par intérim depuis un an, apparaît comme le favori des suffrages, d'autant plus après les derniers résultats électoraux du parti à la flamme. Mais, de son côté, l'ancien compagnon de Marine Le Pen entend bien jouer les trouble-fêtes pour tenter de bousculer son rival âgé de toute juste 27 ans.

Pourquoi Marine Le Pen cède-t-elle la présidence du RN ?

Arrivée à la tête de l'ex-FN en janvier 2011 après avoir été élue face à Bruno Gollnisch, Marine Le Pen va officiellement lâcher son poste de présidente du Rassemblement national. Depuis le 13 septembre 2021, elle a en effet déjà passé la main à Jordan Bardella, nommé président par intérim le temps de la campagne présidentielle. Depuis, la députée du Pas-de-Calais n'a pas repris son poste. Et ne le reprendra pas. Elle l'a en effet annoncé le 20 juin. "Je ne reprendrai pas la tête du RN. Je me concentrerai sur la présidence de ce très grand groupe", avait-elle justifié, faisant référence au groupe de 89 députés RN à l'Assemblée nationale, mission sur laquelle elle souhaite pleinement se concentrer.

Qui est candidat pour devenir président du RN ?

Deux candidats sont donc officiellement en course pour tenter de prendre la présidence du RN. Jordan Bardella s'est lancé dans la course le 31 août en publiant sur les réseaux sociaux une lettre aux adhérents dans laquelle il a annoncé sa candidature. Une démarche "pour poursuivre le chemin victorieux que nous avons emprunté derrière Marine (Le Pen, ndlr)." Le même pas trentenaire vise également la présidence "pour que nous demeurions cette grande force cohérente, populaire, méritocratique, enracinée dans les territoires et où chacun d'entre vous trouvera sa place." Président par intérim depuis un an, il espère surfer sur la vague des résultats électoraux historiques du Rassemblement national, tant à la présidentielle qu'aux législatives, pour continuer de diriger le parti.

Il fera donc face à Louis Aliot. Dans une tribune publiée sur le site de L'Opinion le jeudi 28 juillet, le maire de Perpignan a indiqué sa volonté de conjuguer les fonctions de premier édile et de chef du RN : "À 52 ans, père de famille, docteur en droit, chargé d'enseignement à l'université puis avocat, j'ai la formation et la volonté nécessaires pour assumer mon mandat de maire et une fonction de président de parti, autour d'une direction collégiale faite de responsabilités bien définies." Par ailleurs, il a expliqué sa méthode pour que les élus locaux du rassemblement national soient tous associés afin de mettre le cap sur la présidentielle de 2027 : "Le tout-numérique facilitera les relations de la nouvelle direction du mouvement dans son rapport aux militants qui se trouvent en province, en Corse, dans les Outre-Mer ou à l'étranger. Nos projets d'implantation locale et de formation des cadres revêtent une importance capitale pour les élections locales à venir. Là est l'enjeu de notre réussite à la prochaine présidentielle !"

Le Rassemblement national a fixé le calendrier d'organisation du vote, dont David Rachline est chargé. Vendredi 29 juillet 2022 seront publiées les modalités de candidature pour la présidence. Les candidats ont jusqu'au vendredi 9 septembre pour recueillir des parrainages et se déclarer officiellement candidat. Dix jours plus tard, lundi 19 septembre, la liste officielle des candidats à la présidence sera dévoilée. Le vote débutera ensuite le vendredi 30 septembre et se clôturera le jeudi 3 novembre. Les résultats seront proclamés samedi 5 novembre.

Le futur président du Rassemblement national sera élu par les adhérents du parti. Le vote se fera uniquement par voix électronique. Le scrutin durera un mois, entre le 30 septembre et le 3 novembre.