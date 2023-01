Manifestations du jeudi 19 janvier : à Paris, en région... Où sont les cortèges en France ?

La journée de grèves et manifestations du 19 janvier se précise. Des rassemblements auront lieu dans toute la France pour protester contre l'adoption du projet de réforme des retraites. Les syndicats espèrent des millions de personnes mobilisées.

"Il faut qu'il y ait un maximum de personnes", voici le mot d'ordre lancé par les syndicats pour s'opposer à la réforme des retraites ; en l'occurrence c'est Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui a battu le rappel ce 16 janvier sur Franceinfo. "Il faut dire clairement que le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans a le désaccord du monde des travailleurs et travailleuses" a-t-il martelé.

La Première ministre a en effet présenté le projet de réforme des retraites ce 10 janvier, le soir même les syndicats ont annoncé la tenue d'une première manifestation contre la réforme le jeudi 19 janvier 2023. Cette journée de grève et de manifestations doit être "le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée", appelle dans son communiqué l'intersyndicale qui réunit huit organisations (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU).

Individuellement, les secrétaires généraux et les présidents des syndicats ont encore insisté sur l'importance de mener le combat pour que la réforme qu'ils jugent injuste "n'entre pas en vigueur". On soulignera qu'il est très rare que l'ensemble des syndicats de salariés se retrouvent sur l'organisation commune d'une manifestation nationale : la CFDT, considéré comme le syndicat le plus enclin à négocier les réformes avec le gouvernement, a choisi de faire du recul de l'âge de départ une ligne rouge, au grand dam de l'exécutif.

Où auront lieu les manifestations ?

L'intersyndicale qui a annoncé une mobilisation qui prendrait place "dans la durée" n'a pour l'heure pas communiqué sur les lieux de mobilisation. Plusieurs regroupements se feront dans toute la France, et pas uniquement à Paris. Sur le site de la CGT seront listés les divers lieux de regroupements au fur et à mesure.

Paris : Rassemblement dès 12h15 pour la conférence de presse à l'angle du Boulevard du Temple et de la Rue Jean-Pierre Timbaud / Départ de la manifestation à 14h de la Place de la République pour la Place de la Nation

Toulouse : Rassemblement à 10h au Monument aux morts

Marseille : Rassemblement à 10h30 aux Réformés

Nice : Rassemblement à 10h Place Masséna

Lyon : Rassemblement à 11h Manufacture des Tabacs

Lille : Rassemblement à 14h30 Porte de Paris

Rennes : Rassemblement à 11h à l'esplanade Charles-de-Gaulle

Bordeaux : Rassemblement à 12h Place de la République à Bordeaux

Strasbourg : Rassemblement à 14h Place de la Bourse

Nantes : Rassemblement à 10h30 au Miroir d'eau

Brest : Rassemblement à 10h30 Place de la Liberté

Caen : Rassemblement à 10h30 Place Saint Pierre

Avignon : Rassemblement à 10h30 devant la Cité administrative

Metz : Rassemblement à 14h Place de la gare

La Rochelle : Rassemblement à 14h30 sur le parvis de la gare

Pourquoi une manifestation contre la réforme des retraites le 19 janvier ?

Le mouvement de contestation amorcé depuis plusieurs semaines se reconcentre rapidement sur la lutte contre la réforme des retraites et pour cause : les syndicats veulent être les initiateurs de la fronde et ne pas laisser l'opportunité aux partis politiques d'endosser ce rôle. "Je crois que les partis de gauche seraient inspirés de nous laisser gérer la mobilisation sociale. C'est aux organisations syndicales de donner le 'la' et le coup d'envoi de la mobilisation", prévenait le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, le 6 janvier dans Le Parisien. Un message à peine voilé à l'attention de La France insoumise (LFI) qui organise sa "marche pour les retraites" le 21 janvier.

C'est aussi parce que l'intersyndicale est au fait de la volonté de l'exécutif de faire adopter sa réforme en l'espace de quelques mois pour une entrée en vigueur prévue à l'été 2023 que l'opposition s'organise à vitesse grand V. "L'objectif est bien de démarrer [les mobilisations] le plus vite possible, car nous savons que le gouvernement souhaitera aller très vite en escamotant au passage le débat nécessaire au Parlement", a d'ailleurs confié Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT au Télégramme.

Qui est appelé à manifester le 19 janvier ?

Avec un appel à la grève et aux manifestations commun aux huit principaux syndicats et aux cinq organisations de jeunesse, ce sont bien tous les travailleurs, employés, salariés ou indépendants, qui sont invités à descendre dans les rues pour s'opposer à la réforme des retraites. L'ensemble des secteurs est aussi concerné et ceux visés par la suppression des régimes spéciaux d'autant plus. Les syndicats espèrent aussi voir autant de travailleurs issus du public que du privé rejoindre les cortèges de manifestants.

Outre les salariés et les syndicats, les politiques sont aussi conviés à prendre part à la mobilisation par les représentants syndicaux comme Laurent Berger, patron de la CFDT qui a appelé les partis politiques "à se mobiliser le 19 janvier" sans toutefois récupérer les mobilisations à leur compte. Ce sont bien les voix des actifs, premiers affectés par la réforme des retraites, qui doivent être entendues.

Et les politiques ont pour beaucoup déjà répondu présents, surtout dans les rangs de la Nupes. LFI qui prévoit donc une autre manifestation dans la foulée soutient "massivement" le mouvement, selon plusieurs députés, tout comme le PS qui s'est exprimé par la voix de son porte-parole Pierre Jouet. Du côté des communistes et des écologistes, on promet d'être dans les cortèges du 19 janvier : "Tous mobilisés dans la rue" a tweeté le patron des communistes Fabien Roussel tandis que la secrétaire nationale d'EELV Marine Tondelier a fait savoir que "[ses] baskets sont prêtes".

Les syndicats de police ont également fait savoir par le biais de l'AFP qu'ils manifesteraient également le 19 janvier. Le bloc syndical majoritaire mené par Alliance-CFE-CGC et Unsa police a en effet communiqué sur leurs refus de travailler deux annuités supplémentaires. En raison des dangers du métier, les policiers pouvaient prendre leur retraite entre 52 et 57 ans, avec la réforme l'âge de départ serait désormais compris entre 54 et 59 ans.

Combien de manifestants attendus le 19 janvier ?

Pour avoir de l'impact il faudra être très nombreux selon le président du syndicat CFTC. Cyril Chabanier a en effet estimé que si le million de manifestants n'est pas atteint, "ça va être compliqué" a rapporté le Figaro. De son coté interrogé ce vendredi 13 janvier sur BFMTV, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez a déclaré "espérer plusieurs millions de grévistes et manifestants". C'est "l'objectif" des syndicats a-t-il scandé.

Ce mercredi 11 janvier, selon un sondage Elabe pour BFMTV, 60% des Français disent soutenir la mobilisation contre la réforme des retraites et 46% ajoutent être prêts à se mobiliser eux-mêmes dans les prochaines semaines. Pour l'heure, les syndicats n'avancent pas d'objectifs chiffrés si ce n'est d'atteindre et de dépasser le nombre de manifestants comptés dans les rues pour lutter contre la réforme des retraites présentée en 2019, soit 806 000 personnes.

Pourtant, à la sortie du Conseil des ministres de ce mercredi 11 janvier Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a annoncé, confiant, que l'exécutif "ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive". "Nous sommes sortis de la phase de concertation et nous rentrons dans la phase de l'explication, de l'information, de la discussion avec les Français pour expliquer, réexpliquer pourquoi il est fondamental que nous procédions à cette réforme des retraites", a-t-il développé. Olivier Véran a donc demandé aux Français de se "renseigner pour voir si vous êtes impactés et dans quel sens".

Malgré la convergence des luttes grâce à cette unité intersyndicale forcée par les événements - comme ce fut le cas en 2010 pour les mêmes raisons - Laurent Berger n'est pas certain que les Français descendent très nombreux dans la rue. Dans des propos rapportés par le Monde, le secrétaire général de la CFDT a laissé échapper à l'un de ses collaborateurs qu'une "demi journée de grève sans être payé, quand la fin du mois arrive de plus en plus tôt, ce n'est pas simple…".

Le quotidien a également révélé, selon une source proche d'Élisabeth Borne, qu'elle est à la fois "concentrée et inquiète", ne voulant pas revivre les péripéties de Noël dernier avec la grève des contrôleurs SNCF qui avait surpris le gouvernement. En réalité, personne ne peut jauger l'ampleur du mouvement qui se prépare : quelques dizaines de milliers de personnes ? Un million de manifestants ? Davantage ?

D'autres manifestations à venir contre la réforme des retraites ?

La journée de mobilisation du 19 janvier 2023 ne devrait pas être la seule. Les syndicats appellent de leurs vœux à tenir le cap et à descendre dans les rues jusqu'à ce que le gouvernement recule sur la réforme des retraites ou se prête à de vraies négociations et "il va falloir une sacrée mobilisation pour les faire reculer, on ne pourra pas se contenter d'une demi-réussite", reconnaît Cyril Chabanier, président de la CFTC au micro de France info. D'autres mobilisations à l'initiative des syndicats pourraient donc suivre ces prochains mois, notamment en février et en mars lorsque la réforme sera débattue au Parlement.

Et lorsque les syndicats n'appelleront pas à la mobilisation, d'autres pourront prendre le relais comme LFI. Le 6 janvier, avant même de connaître la date de la journée de mobilisation syndicale, Jean-Luc Mélenchon avait annoncé la tenue de la "marche pour les retraites" le 21 janvier pour "ouvrir la phase de lutte directe et frontale sur le thème central du quinquennat". Toute la gauche devrait suivre le mouvement et de l'autre côté de l'échiquier politique, l'extrême droite s'oppose aussi farouchement à la réforme des retraites. Mais le Rassemblement national est aussi opposé aux syndicats de travailleurs, qui avaient appelé à voter contre Marine Le Pen au 2e tour de la présidentielle, et ne suivra donc pas leur appel à manifester.

Encouragés par ces appels à la mobilisation, les citoyens pourraient eux aussi organiser des manifestations. Les renseignements de police redoutent d'ailleurs à "une nouvelle mobilisation citoyenne d'ampleur" avec l'accumulation des points de chauffe ces derniers mois : l'inflation, la crise énergétique et maintenant la réforme mal accueillie des retraites. Dans une note consultée par nos confrères de BFMTV et de France Inter, la police dit craindre des "grèves de longue durée dans plusieurs secteurs clés de l'économie" et des manifestations "en dehors de tout cadre syndical" ainsi que "des modes d'actions nécessairement disruptifs et imprévisibles".