Remaniement en direct : premier Conseil des ministres pour le gouvernement Attal

Les nouveaux membres du gouvernement Attal doit se réunir pour leur premier Conseil des ministres ce vendredi 12 janvier. Le casting virant à droite avec le maintien de Le Maire ou Darmanin et la nomination de Dati ou de Vautrin continue de susciter les critiques contre lesquels le Premier ministre se défend.

En direct

09:09 - La nomination de Rachida Dati à la Culture divise le secteur La nomination de l'élue parisienne de droite, Rachida Dati, au ministère de la Culture, secteur plutôt marqué à gauche, a surpris les acteurs professionnels et syndicaux du monde culturelle. "Je ne connaissais pas son expérience, ni sa vision, ni son appétence pour le monde de la culture et les politiques culturelles" a ironisé le conseiller socialiste de paris et rapporteur de la commission d’enquête du Sénat sur la concentration dans les médias, David Assouline, comme le rapporte le Monde. Pour cet élu, l'arrivée de Rachida Dati à la Culture "relève de la basse politique, dont le seul objectif est de trouver un accord avec la droite pour Paris". Ils sont plusieurs à dire regretter l'ancienne ministre Rima Abdul-Malak qui malgré son faible poids politique défendait des positions plus en phase avec les acteurs culturels. Mais d'autres estiment que le nomination de Dati à ma Culture est une "bonne surprise pour le monde de la culture" comme l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Frédéric Mitterrand. "Oui, elle n'y connaît rien mais c'est pas grave" estime-t-il sur RTL ajoutant que pour être un bon ministre il faut "défendre envers et contre tout les artistes" et "savoir comment marche l'Etat et avoir des collaborateurs de grande qualité". L'homme pense Rachida Dati "capable d'avoir une équipe très forte" et à même de faire bouger les choses.

08:51 - Agnès Pannier-Runacher passe de l'Energie à la Santé Agnès Pannier-Runacher devrait passer de ministre de la Transition énergétique, remis entre les mains de Bercy, à la Santé selon les informations de franceinfo. La ministre devrait donc seconder Catherine Vautrin nommée à la tête d'un super-ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Agnès Pannier-Runacher qui a convaincu la macronie quand elle gérait le portefeuille de l'Energie va récupérer les sujets urgents du secteur médical (manque de soignants à l'hôpital, déserts médicaux, pénurie de médicaments et surtout la fin de vie). Son passage à la direction du cabinet de l'AP-HP, Rose-Marie Van Lerberghe et son expérience pendant la crise du Covid-19 pourront l'aider dans son nouveau poste.

08:38 - Bruno Le Maire conforté à Bercy voit son ministère élargi Si les rumeurs ont un temps évoqué l'avenir incertain du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire aurait eu des assurances sur son maintien lors d'un entretien avec Emmanuel Macron. Et l'opposition de l'homme fort de Bercy à la nomination de Gabriel Attal n'aurait pas tant fait blocage au maintien de Bruno Le Maire qui au Figaro assure que la cohabitation "se passera bien". Toutefois l'absorption du ministère de la Transition énergétique par celui de l'Economie - et qui donne naissance au plus grand Bercy de la Vème République - pourrait être une sorte de faveur accordée au ministre. Quoi qu'il en soit, Bruno Le Maire se réjouit de cette nouveauté : "J’ai encore plus d’énergie et d’enthousiasme qu’au premier jour. C’est le moment d’accélérer, d’aller au bout de cette transformation. Avoir la responsabilité de l’énergie, c’est se donner les meilleures chances d’accélérer la réindustrialisation du pays et la réalisation du programme nucléaire français".

08:21 - Les anciens de la droite majoritaires au gouvernement Le virage vers la droite opéré avec le remaniement n'a échappé à aucun commentateur politique. Sur les 14 ministres nommés au gouvernement Attal, 8 ont été membres de l'UMP ou des Républicains et même deux d'entre eux ont été ministres sous Sarkozy : Rachida Dati a été garde des Sceaux de 2007 à 2009 et Bruno le Maire siégeait à l'Agriculture de 2009 à 2012. Les autres ont tous eu leur carte membre à l'UMP comme Gérard Darmanin, Catherine Vautrin, Sébastien Lecornu, Christophe Béchu, Aurore Bergé et Marie Lébec. Le passif de ces ministres suscite les critiques de la gauche et le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a d'ailleurs ironisé sur le renouveau du gouvernement sur X : "La 'régénération' c'est donc celle des dinosaures sarkozystes".

08:01 - Mais avant des passations de pouvoir au programme Avant le premier rassemblement des ministres de Gabriel Attal, ce sont des passations de pouvoir qui sont organisées pour la prise de fonction des nouveaux membre du gouvernement. A 9 heures Olivier Véran cédera la place à Prisca Thévenot au porte-parolat, à 9h30 c'est le remplacement de Rima Abdul-Malak par Rachida Dati qui aura lieu à la Culture, celui d'Olivier Dussopt par Catherine Vautrin au Travail à 10h. Le changement est aussi attendu aux Quai d'Orsay où Stéphane Séjourné prend la relève de Catherine Colonna.

07:55 - Premier Conseil des ministres pour le nouveau gouvernement Nommés hier soir, les nouveaux ministres du gouvernement doivent se réunir autour du locataire de Matignon Gabriel Attal et surtout du président de la République Emmanuel Macron, lequel aurait davantage peser dans la composition du nouvel exécutif. Lors de cette première réunion hebdomadaire, les grandes lignes de la feuille de route gouvernementale devraient être présentée. Le Conseil des ministre est prévu à 11 heures.

11/01/24 - 23:08 - Rachida Dati à la Culture : l'idée viendrait de Macron, Attal averti à la dernière minute FIN DU DIRECT - Un coup politique. Voilà comment on peut qualifier l'arrivée de Rachida Dati dans le gouvernement de Gabriel Attal. Une véritable surprise dans ce remaniement et dont le nouveau Premier ministre ne serait cependant pas à l'origine. Les Échos affirment ainsi que c'est Emmanuel Macron qui, en vue notamment des élections européennes, aurait lui-même mené les discussions "en direct", proposant au passage à Rachida Dati d'être la candidate macroniste à Paris en 2026. Selon le quotidien économique, Gabriel Attal aurait, lui, été mis devant le fait accompli, l'Élysée ne l'ayant averti sur ce point qu'en fin de journée. Ambiance.

11/01/24 - 22:14 - "Aucune femme sur un ministère régalien", déplore Sandrine Rouseau C'est l'un des constats amers que font bons nombres d'observateurs politiques ce jeudi soir. Tous les ministères régaliens ont été attribués à des hommes dans le gouvernement de Gabriel Attal. "Aucune femme sur un ministère régalien. On est bien là, à la fraîche, décontractés de la grande cause", a réagi l'écologiste et féministe Sandrine Rousseau, faisant référence à une célèbre phrase prononcée par Gérard Depardieu dans le film Les Valseuses.