Remaniement : qui seront les derniers ministres nommés ? Enfin la fin du suspens

08:41 - C'est (enfin) le grand jour

Remaniement, suite et fin. Plus de trois semaines après la nomination de quatorze ministres, c'est ce mardi 6 février que doit être nommée une quinzaine de ministres délégués et de secrétaires d'Etat a confirmé l'Elysée. Le gouvernement de Gabriel Attal sera enfin au complet ce soir au plus tard.