Discours de Gabriel Attal à l'Assemblée, en direct : les annonces du Premier ministre

Selon Le Parisien, les dossiers concernant la viticulture et la transmission des exploitations auraient été évoquées pendant la réunion de lundi soir. De même que le sujet des zones de non-traitement (ZNT), mais sur ce point le gouvernement ne devrait pas transiger. Les agriculteurs attendent aussi des mesures sur l'interdiction de l'usage de certains pesticides qui n'est compensée par aucune solution alternative. Des sujets qui pourraient être abordés lors du discours de politique générale du Premier ministre.

Les présidents de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs ont été reçus, pour la deuxième fois, à Matignon lundi soir. Une entrevue qui s'est prolongée jusqu'à tard dans la soirée et à l'issue de laquelle ni les syndicalistes, ni le Premier ministre n'ont donné d'indications sur l'avancée des discussions.

14:10 - Déçu des premières "mesurettes", la FNSEA en attend plus

Les syndicats comme les agriculteurs attendent beaucoup de ces nouvelles mesures après les premières annonces faites par Gabriel Attal le vendredi 26 janvier, depuis une ferme de Haute-Garonne, et jugées décevantes. La fin de la hausse de la taxe sur le gazole non routier (GNR), les mesures de simplifications immédiates, l'accélération du versement des aides d'urgence ou encore le déblocage d'un fonds de 50 millions d'euros pour le bio ne sont que des "mesurettes" pour la FNSEA, syndicat agricole majoritaire, qui attend plus du gouvernement.