Harcèlement scolaire : des chiffres alarmants surveillés par un "baromètre" annuel

Plus d'un élève par classe subit du harcèlement selon les premiers chiffres d'une enquête nationale rendus publics ce lundi 12 février. Une situation que la ministre Nicole Belloubet veut surveiller et combattre.

Fraichement nommée ministre de l'Education nationale, Nicole Belloubet s'empare d'un "sujet majeur" : le harcèlement scolaire. Dans la lignée de Gabriel Attal qui a fait de la lutte contre le harcèlement à l'école une de ses priorités lorsqu'il était à la rue de Grenelle, la nouvelle ministre prévient contre ce "véritable fléau qu'il nous faut absolument réguler et sur lequel il faut agir". Les chiffres sont sans équivoque : "plus d'un élève par classe en moyenne subit du harcèlement", a rappelé Nicole Belloubet lors de sa visite dans le collège Robert Schuman à Reims, ce lundi 12 février.

Le harcèlement sévit à chaque niveau d'étude : 5% des écoliers du CE2 au CM2 en sont victimes, 6% des collégiens et 4% des lycéens. Ce sont les conclusions des résultats partiels de l'enquête menée en novembre auprès des élèves grâce au questionnaire d'auto-évaluation distribué dans le cadre du plan interministériel de la lutte contre le harcèlement. Ces chiffres ont été communiqués ce lundi après que 17 000 des 7,5 millions de questionnaires ont été dépouillés. Outre les cas d'harcèlement rapportés, l'enquête montre qu'une part non négligeable d'élèves doit faire l'objet d'une vigilance accrue face au risque de harcèlement : 19% des écoliers du CE2 au CM2, 6% des collégiens et 5% des lycéens.

"Un baromètre annuel du harcèlement en milieu scolaire"