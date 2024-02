Francis Lalanne et Dieudonné lancent une liste aux européennes

Le chanteur tente une nouvelle fois sa chance dans les urnes en s'alliant à l'humoriste pour les élections européennes du 9 juin prochain.

Encore une liste dans la course aux européennes ? Selon les informations de Libération, le chanteur Francis Lalanne a l'intention de participer au scrutin du 9 juin en prenant la tête d'une liste baptisée "Union de la résistance". Avec un premier colistier de taille, en la personne de l'humoriste Dieudonné. Lalanne doit lancer l'initiative dimanche 18 février à Paris lors d'une "réunion privée". Le duo se réunit donc pour faire de la politique, faute d'avoir pu monter sur la scène du Zénith de Paris en septembre dernier : leur spectacle "La cage aux fous" avait été interdit par la préfecture de police.

Troisième scrutin européen pour Lalanne

Les deux hommes n'en sont pas à leurs premiers essais en politique. Francis Lalanne a été candidat aux législatives 2007 avec le Mouvement écologiste indépendant, puis aux municipales 2008 à Montauban (Tarn-et-Garonne) sur une liste DVG. Il a participé à deux élections européennes : celles de 2009 avec son Alliance écologiste indépendante, puis celle de 2019 avec l'Alliance jaune, une liste censée représenter le mouvement social de gilets jaunes. Son dernier scrutin en date remonte aux législatives 2022, ou il avait présenté en Charente une candidature "animaliste, écologiste, souverainiste, France Libre". Il n'a remporté aucune de ces élections.

Dieudonné avait lui aussi tenté sa chance il y a quelques années, notamment aux législatives 1997 et 2002, avec son parti "Les Utopistes". Il a essayé et renoncé deux fois à se présenter à l'élection présidentielle, en 2002 et 2007.

Les deux artistes ont également en commun d'avoir été au centre de multiples polémiques. Francis Lalanne s'est illustré ces dernières années par des propos complotistes, notamment autour du vaccin contre le Covid-19. Dieudonné, pour sa part, a été condamné à plusieurs reprises par la justice pour provocation à la haine raciale et religieuse, injure raciste, négationnisme ou encore apologie du terrorisme.