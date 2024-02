Comment le RN a doublé LR sur le dossier Leggeri en vue des Européennes

Le Rassemblement national a attiré dans ses filets Fabrice Leggeri pour les prochaines élections européennes malgré les sollicitations des Républicains. Il sera positionné en troisième place sur la liste menée par Jordan Bardella.

Samedi 17 février, l'ancien directeur de Frontex, agence de l'Union européenne chargée du contrôle des frontières, Fabrice Leggeri, a annoncé rejoindre les rangs du Rassemblement national pour les élections européennes de juin prochain. Ce dernier sera en troisième position sur la liste de Jordan Bardella. Pourtant, ce tour de force de la part du RN n'était pas joué d'avance. Le haut fonctionnaire de 55 ans était notamment courtisé par Les Républicains. De quoi faire la moue en ce début de semaine pour le clan d'Éric Ciotti.

La liste LR trop incertaine pour séduire Leggeri ?

L'opération séduction des Républicains pour attirer Fabrice Leggeri dans leurs filets tombe à l'eau. Des échanges ont pourtant eu lieu entre plusieurs cadres LR et François-Xavier Bellamy, tête de liste du parti aux européennes. "L'eurodéputé voulait que le haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur figure en très bonne place sur sa liste" indique Politico ce lundi matin. Manque de chance, la liste LR n'est pas certaine de recueillir 5 % des voix, seuil minimum pour obtenir un siège au Parlement européen. Or, sur la liste de Jordan Bardella et du RN, Fabrice Leggeri est assuré d'obtenir ce qu'il souhaite. "Leggeri veut être certain d'être élu, avec LR c'est pas le cas" explique un stratège du parti auprès de Politico.

Bardella et Leggeri sur les terres de Ciotti ce lundi

C'est donc raté pour François Xavier Bellamy, Éric Ciotti et tout le camp LR. Un coup dur qui en appelle d'autres. En effet, le Rassemblement national n'a pas tardé à remuer le couteau dans la plaie. Dès ce lundi, cap au Sud pour Bardella et Leggeri, direction Menton et Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) pour un déplacement autour de la question migratoire. Une visite sur les terres du président LR Eric Ciotti qui pourrait grincer des dents après avoir raté l'occasion d'enrôler Leggeri. "L'équipe sera complétée progressivement" préfère-t-il tempérer dans les colonnes du Figaro ce dimanche, tout en promettant "un message d'enracinement" pour les prochaines élections européennes.

"Notre objectif est de reprendre le contrôle des frontières, tant celles de l'Union européenne que celles de la France" indiquait de son côté, l'ex-directeur de Frontex dans le JDD. Et le choix du Var n'est pas anodin pour le Rassemblement national en ce début de semaine : Eric Zemmour y avait réalisé certains de ses meilleurs scores, 13,5 % contre 7 % au niveau national en 2022. Le moment est donc venu pour le RN de tenter de grappiller certaines voies chez les sympathisants Reconquête afin d'accroître son avance sur les Macronistes.