François-Xavier Bellamy : quel programme pour les élections européennes ? Quels sont les résultats des sondages ?

François-Xavier Bellamy mènera la liste des Républicains pour les élections européennes de 2024. Avec deux piliers fondamentaux pour la droite : l'immigration et la souveraineté de l'Europe.

Né en 1985, François-Xavier Bellamy a d'abord entamé des études littéraires avant de s'orienter vers la philosophie. Il intègre l'Ecole Normale Supérieure en 2005 et est reçu à l'agrégation de philosophie en 2008. Après deux passages en cabinets ministériels, il quitte ses fonctions pour enseigner dans le secondaire puis en classes préparatoires. En 2008 et 2014, il est élu puis réélu comme adjoint au maire de Versailles chargé de la jeunesse, de l'enseignement secondaire et supérieur, et de l'emploi. Son mandat s'achève en 2020. En 2019, il est élu député au Parlement européen et y préside la délégation française du Parti populaire européen (PPE). C'est en 2023 qu'il devient vice-président exécutif des Républicains avant de conduire, en 2024, la liste des Républicains aux élections européennes du 9 juin prochain.

Maîtrise de l'immigration et souveraineté de l'Europe

"François-Xavier Bellamy dirigera notre campagne. C'est un élu européen remarquable qui a donné de l'influence à notre groupe, à la France au Parlement européen à Strasbourg ou à Bruxelles. C'est un homme de conviction, de valeur, d'expérience et de travail" annonçait le président LR Éric Ciotti, le 15 janvier dernier lors du journal de 20 heures de TF1. Et à en croire le principal intéressé, "les défis ne manquent pas" comme il l'a confié au Figaro. L'immigration et la souveraineté de l'Europe seront ses deux piliers lors de sa campagne. "L'essentiel reste à faire pour garantir la protection de nos frontières" et reconstruire "la souveraineté économique" explique-t-il. "Il faut reconstruire une Europe qui donne à nos démocraties les moyens de maîtriser leur destin. Cela suppose de ne plus passer par des normes asphyxiantes mais par des stratégies réalistes" peut-on lire dans Le Figaro. Sur le sujet migratoire, LR et François-Xavier Bellamy devraient rester fidèle à leur ligne directrice intransigeante. "L'essentiel reste à faire pour permettre aux pays européens de maîtriser leurs frontières. Le continent européen doit retrouver la capacité de produire ce dont il a besoin" a-t-il indiqué dans les colonnes du Figaro. Il n'a pas hésité, non plus, à tacler le projet de la gauche et d'Emmanuel Macron concernant l'écologie qui "nous appauvrit, nous fragilise et nous rend dépendants d'une production importée désastreuse pour l'environnement" conclut-il.

François-Xavier Bellamy et LR en retard avec 8,5 % des intentions de vote

Selon un récent sondage réalisé par Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella arrive largement en tête des intentions de vote aux prochaines élections européennes. En deuxième position, avec onze points de retard, la liste de la majorité présidentielle est créditée de 19 % des suffrages et sera menée, car c'est désormais officiel, par Valérie Hayer. La troisième marche du podium est occupée par Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste (11 %).

La liste des Républicains menée par François Xavier Bellamy reste loin derrière avec 8,5 % des intentions de vote. Elle perd même 0,5 point d'intentions de vote en un mois. Elle est désormais rattrapée par la liste des Ecologistes conduite par Marie Toussaint, à 8,5 % d'intentions de vote également. Force est de constater, pour l'heure, le retard relativement important de la liste menée par François Xavier-Bellamy sur les deux ténors annoncés des prochaines Européennes, le Rassemblement national et Renaissance, le parti présidentiel.