Crise des agriculteurs : Egalim, concurrence déloyale... Les annonces de Gabriel Attal

Le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé en conférence de presse ce mercredi pour annoncer de nouvelles mesures concrètes en faveur des agriculteurs.

Alors que les agriculteurs ont demandé au gouvernement d'aller plus loin, la Premier ministre Gabriel Attal tenait ce mercredi matin une conférence de presse pour détailler les principales orientations du projet de l'exécutif en matière agricole et exposer le suivi et l'exécution des mesures d'aide annoncées en début d'année. "La souveraineté agricole est notre cap" a-t-il déclaré, tout en prenant en compte "le cri de colère" des agriculteurs, à trois jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, Porte de Versailles.

Un nouveau texte de loi Egalim

D'abord, le Premier ministre a annoncé un nouveau texte de loi Egalim d'ici cet été pour permettre une meilleure rémunération des agriculteurs dans le cadre des négociations entre les distributeurs et les fournisseurs agro-industriels. Dans ce sens, la France abandonnera l'indicateur de mesure actuellement utilisé, notamment utile pour mesurer la réduction de l'usage des pesticides. Ce "Nodu" est vivement contesté par la FNSEA et l'industrie des pesticides.

Faciliter la venue des saisonniers étrangers

Gabriel Attal a également évoqué le cas des saisonniers étrangers : leur venue en France sera facilitée. Comme pressenti, la production agricole sera déclarée comme "secteur en tension" pendant le Salon de l'agriculture pour "faciliter grandement l'attribution des visas". Pour faire face aux tensions de recrutement, le gouvernement envisage aussi "d'exonérer de cotisations patronales la quasi-totalité des emplois saisonniers agricoles". Cela fait suite aux promesses de l'exécutif d'un engagement sur "des mesures sociales et fiscales fortes".

Des actions contre la concurrence déloyale

Aussi, le projet de loi d'orientation agricole sera "présenté en fin de semaine" et "délibéré au printemps" a annoncé Marc Fesneau lors de la conférence de presse. Au total, 99,6 % des aides de base de la PAC ont déjà été versées. Gabriel Attal, lui, fixe l'objectif de 100 % à la date du 15 mars 2024. "L'objectif de souveraineté agricole et alimentaire" sera aussi inscrit "noir sur blanc" dans le futur projet de loi d'orientation agricole annonce le locataire de Matignon ce mercredi matin.

Lors de sa conférence de presse, le Premier ministre a également souhaité rassurer les agriculteurs face à la concurrence déloyale. "Si c'est interdit pour nos agriculteurs, ça ne doit pas entrer chez nous" a-t-il lancé. "J'ai demandé à la Commission européenne d'interdire toute importation de produit agricole contenant de la thiaclopride" a-t-il tenu à rappeler. Pour continuer à décliner les propositions qui ont été formulées par les préfets en lien avec la profession agricole, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau réunira "cet après-midi l'ensemble des acteurs pour dire ce qu'on fait sur la simplification. Il y a 2 800 contributions qui ont été formulées et donc, il faut qu'on continue, qu'on puisse simplifier" a-t-il annoncé.