De Le Pen ou Bardella, qui ferait le meilleur candidat RN pour la présidentielle 2024 ?

Elle a l'expérience, lui bénéficie d'une popularité grandissante. Alors que Marine Le Pen a encore fait savoir ce mercredi qu'elle se préparait pour 2027, dans les sondages, c'est Jordan Bardella qui brille. Suffisant pour en faire le prochain candidat à la présidentielle du RN ?

En visite au Salon de l'agriculture ce mercredi, Marine Le Pen a indiqué qu'elle se préparait pour la présidentielle de 2027. "J'ai été candidate trois fois à la présidentielle, et peut-être, je suis en train de me préparer à une quatrième candidature", a précisément déclaré celle qui avait déjà affirmé il y a 10 jours, dans l'émission de LCI L'Évenement, qu'elle serait "candidate sauf démonstration contraire".

Un "sauf démonstration contraire" qui reste vague. Les bons scores de son poulain, Jordan Bardella, dans les différents sondages portant sur la popularité des personnalités politiques auprès des Français, pourront-ils changer la donne ? Seul politique présent dans le Top 50 des personnalités du Journal du dimanche début janvier, Jordan Bardella a plus récemment été élu personnalité politique préférée des 18-24 ans. Mieux encore, sur franceinfo, le directeur du département politique et opinion à l'institut Ipsos rapportait, lundi encore, que "Jordan Bardella est la personnalité de moins de 45 ans qui inspire le plus confiance, devant Gabriel Attal".

Mais ces dernières vingt-quatre heures ont légèrement rebattu les cartes. Lors de sa visite au Salon de l'agriculture, Jordan Bardella a défendu l'inverse d'une proposition pourtant portée depuis plus d'une décennie par son parti. Rapidement, la volte-face du président du RN sur l'instauration de "prix planchers" sur les produits agricoles a déstabilisé jusqu'à ses propres troupes. Au micro de BFMTV , un député RN a bien résumé le sentiment partagé par un certain nombre : "Ce que je constate c'est qu'il y en a une qui est prête pour la présidentielle et un autre, pas encore."

Mais si Marine Le Pen apparaît à ce jour plus qualifiée que son poulain, il n'en reste pas moins qu'elle est attendue devant les juges à l'automne prochain dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. Et le verdict pourrait ne pas être aussi clément que celui réservé au début du mois de février à François Bayrou. De quoi finalement laisser une porte ouverte à Jordan Bardella…