Européennes 2024 : Macron au secours d'Hayer, signe d'agacement et d'inquiétude en Macronie

Depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron apparaît comme très investi dans la campagne pour les élections européennes aux côtés de Valérie Hayer. Une proximité et des coups de pouce qui irritent l'opposition.

Une visite surprise ? D'après les informations de BFMTV, ce vendredi 19 avril, au matin, Emmanuel Macron s'est rendu au QG de campagne parisien du parti Renaissance, avec Valérie Hayer, tête de liste du parti présidentiel aux prochaines élections européennes. Une visite qui pourrait permettre à la présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen de retrouver de l'allant, toujours en difficulté dans les sondages à moins de deux mois du scrutin continental.

"J'essaierai de vous aider à quelques moments clés de la campagne"

"Je remercie Valérie de porter nos couleurs avec talent et compétences. Là ou je suis j'essaierai de vous aider et d'apporter mes forces à quelques moments clés de la campagne" a déclaré le président de la République selon BFMTV. Comme un père qui protège ses enfants, le chef de l'Etat garde la main-mise sur la campagne des Européennes dans le camp Renaissance. "Cette élection est essentielle pour ce que l'on représente, pour ce que nous sommes et pour ce que nous défendons en Europe alors même que l'Union européenne n'a jamais fait face à autant de défis dans son histoire" poursuit-il.

Force est de constater que cette intervention d'Emmanuel Macron avait, outre son caractère motivant pour ses équipes, un air de rappel à l'ordre. Après le Rassemblement national, ce sont toujours Valérie Hayer pour la majorité présidentielle et Raphaël Glucksmann pour la liste socialiste qui complètent le trio de tête. Sauf qu'entre les deux candidats l'écart se réduit. Si selon certaines études le camp macroniste peut s'appuyer sur 18% d'intentions de vote et au moins cinq points d'avance sur la liste de gauche, la tendance est plutôt à une montée de Glucksmann et une descente de Hayer, le sondage Harris Interactive Toluna réalisé pour Challenges, M6 et RTL et publié le 16 avril donne les deux têtes de liste au coude à coude : 16% pour la majorité et 14% pour les socialistes. Attention, les tendance peuvent encore changer ces prochaines semaines, car la course des Européennes est loin d'être finie. Pour autant, la dynamique est plutôt dans le camp socialiste et les premiers signes d'inquiétude au sein de la majorité apparaîssent.

Une vidéo de soutien de l'Elysée publiée puis retirée scandalise l'opposition

Plus tôt dans la semaine, Emmanuel Macron avait déjà tenté d'afficher son soutien à Valérie Hayer dans une vidéo publiée sur le compte X de l'Elysée. Depuis ce mercredi 17 avril, elle a été supprimée pour tenter d'éviter toute polémique. "On a la bonne candidate et je suis confiant" expliquait-il dans cet extrait en arrivant à Bruxelles pour un sommet européen. Une sortie qui a scandalisé l'opposition.

Le coordinateur de La France Insoumise Manuel Bombard fustigeait le soir-même la majorité : "L'utilisation des moyens de l'Elysée pour faire la campagne de la liste soutenue par le président" est une pratique "contraire aux règles de financement électorales" écrivait-il sur X (ex-Twitter). Ce dernier a saisi la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). De son côté, le députe Rassemblement national, Grégoire de Fournas a regretté "l'utilisation des moyens de l'Etat à des fins de propagande électorale, ce qui est totalement interdit par le code électoral", sur le même réseau social. Dans le camp du chef de l'Etat, on justifie la publication de cette vidéo car "les prises de parole institutionnelles du président sont systématiquement diffusées sur les réseaux sociaux". La décision de la retirer a été prise "dès" que ces derniers se sont "rendu compte" qu'une question a porté sur la campagne électorale.

"Je veux moins de commentaires et plus de mobilisation"

Et ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron décide de prendre la lumière dans cette campagne pour les Européennes. Au cours du mois de mars, ce dernier était apparu passablement agacé par la tournure des évènements. Mercredi 20 mars, au cours d'un dîner sur le thème des finances publiques en présence des ténors de la majorité, le président de la République en avait profité pour aborder les élections européennes, sans détour.

"Ça contribue peu, ça commente beaucoup...", "tout le monde sur le pont, tout le monde doit y aller. Je veux moins de commentaires et plus de mobilisation" s'était-il agacé. Au delà des sondages, c'était également la faible mobilisation des parlementaires lors du lancement de la campagne de la tête liste Valérie Hayer, le 9 mars dernier à Lille qui avait nettement contrarié le chef de l'Etat. Effectivement, l'ambiance fut "assez lourde" au cours de ce dîner. "On se retrousse les manches", "on s'investit", "je pourrais faire des meetings" aurait déclaré Emmanuel Macron selon Le Parisien.