Sondages des élections européennes 2024 : les derniers résultats et les projections au Parlement

A l'approche des élections européennes prévues le 9 juin 2024 en France, les forces politiques se mettent en ordre de marche pour remporter le scrutin et des sièges au Parlement européens. Le point sur les derniers sondages.

La bataille des élections européennes a commencé. Tous les principaux partis politiques français ont nommé leur tête de liste et lancent ou ont lancé leur campagne pour convaincre les électeurs et obtenir un maximum de sièges au Parlement européen. Les candidats et les leaders de parti ont les yeux rivés sur les résultats des sondages, car c'est là que le match se joue pour le moment et jusqu'au scrutin du 9 juin 2024. Les sondeurs s'intéressent aux dynamiques des différentes forces politiques depuis mai 2023 et force est de constater que les tendances se confirment depuis des mois et avantagent deux partis, mais un en particulier.

Le Rassemblement national apparait comme le favori du scrutin et conserve sa position à l'approche du rendez-vous électoral. Une position que lui envie la majorité présidentielle sur ses talons. La campagne s'annonce décisive pour les deux forces : la première voit dans une victoire une chance de s'imposer au prochain scrutin présidentiel quand la seconde veut prouver qu'elle reste la première force politique du pays.

Un duel Macron / Le Pen par procuration

Le parti d'extrême droite fait la course en tête depuis les premières études d'opinion sur le scrutin des élections européennes. Le parti à la flamme n'a même jamais été rattrapé par ses concurrents et s'est toujours maintenu au-dessus des 25% d'intentions de vote, flirtant et dépassant parfois avec la barre des 30%. Devancé par le parti de Marine Le Pen dirigé par le candidat Jordan Bardella, le camp présidentiel est abonné à la deuxième position avec du retard sur l'extrême droite, entre 4 et 10 points, mais une avance confortable d'une dizaine de points sur les autres listes en compétition.

A quelques mois des élections et maintenant qu'elle a arrêté le nom de sa tête de liste - après de longues tergiversations et des refus c'est l'eurodéputée Valérie Hayer qui représentera la majorité -, la Macronie a encore la possibilité de refaire son retard. Le camp présidentiel doit l'emporter pour pouvoir poursuivre la fin du mandat d'Emmanuel Macron sans difficulté supplémentaire qu'impliquerait une défaite face à l'extrême droite, même si c'est au niveau européen et non national. Dans le cas contraire, le parti présidentiel ressortirait considérablement affaibli.

Une bataille disputée à gauche

Plusieurs autres listes sont en course, mais aucune ne rivalise avec les deux forces en tête des intentions de vote. Elles se battent plutôt pour la troisième place. Et le combat est rude entre les différentes listes des partis de gauche, la droite traditionnelle des Républicains et le parti zemmouriste Reconquête. Les forces de la Nupes, disloquées depuis la fin d'année 2023, ne font pas la course ensemble. Si LFI a longtemps appelé à une liste commune, les insoumis, les écologistes, les socialistes et les communistes sont partis en ordre dispersé. Résultat : ils se disputent le moindre point dans les intentions de vote mais restent entre 7 et 10%.

Le parti socialiste qui s'est à nouveau associé au parti Place publique de Raphaël Glucksmann, lequel est tête de liste, tient la corde à gauche depuis le moins de décembre. Mais il est suivi de près par les écologistes et les insoumis. Les communistes accusent, eux, plus de retard entre 3 et 5% des intentions de vote.

La gauche doit aussi se battre contre la droite des Républicains qui oscille entre 8 et 9%. Les forces du parti Reconquête portées par Marion Maréchal sont aussi en compétition, mais avec moins de soutien dans les intentions de vote. La liste est créditée de 6 à 7% des suffrages hypothétiques en moyenne.

Combien de sièges pour chaque parti ?

Les résultats des élections européennes détermineront la future composition du Parlement européen et les rapports de force entre les différents partis. 81 sièges du Parlement sont réservés aux élus français et ils seront répartis proportionnellement à chaque force qui obtient au moins 5% de suffrages en fonction de leur score dans les urnes. Le parti ayant remporté les élections aura ains plus de sièges que les autres. Selon les tendances actuellement observées dans les sondages, le Rassemblement national remporterait plus de sièges et pourrait gagner 10 places supplémentaires au 18 qu'il occupe déjà. A contrario, la camp présidentiel pourrait perdre 7 places passant de 23 élus à 16 selon les projections.

A gauche, les équilibres pourraient rester sensiblement les mêmes, comme pour la droite des Républicains. Ces partis comptent actuellement entre 6 et 12 places au Parlement. Mais l'arrivée du parti Reconquête devrait priver ces forces d'une petite poignée de sièges.

Ces résultats nationaux influent sur la répartition des forces au niveau européen et cette dernière risque d'évoluer à l'issue du scrutin de juin. Le groupe PPE du centre droit et de la droite devrait rester le groupe majoritaire et le groupe Social-Démocrate devrait conserver la rôle de deuxième force malgré une petite baisse du nombre d'élus. Le vrai changement concernerait le troisième groupe le plus puissant du Parlement : la place qui revient pour le moment au groupe Renew - celui dans lequel siège le camp d'Emmanuel Macron - risque de revenir au groupe conservateur CRE formé par des partis traditionnellement considérés d'extrême droite. Mais attention, ce n'est pas dans ce groupe que siège le Rassemblement national qui appartient au groupe ID, autre groupe conservateur.

Pour rappel, les sondages et les projections de sièges ne sont que l'image à un instant T des tendances concernant les intentions de vote et ne peuvent être compris comme des prédictions ou des résultats fiables.